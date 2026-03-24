Il referendum incrina le certezze nel fortino del centrodestra di Anagni

Ad Anagni il referendum si chiude con una vittoria risicata del Sì, ma il risultato racconta molto di più: rispetto alle comunali 2023, una parte dell’elettorato di centrodestra si disperde tra No e astensione. Una dinamica che segnala possibili cambiamenti negli equilibri locali e riapre la partita per il futuro, a partire dalla capacità del centrosinistra di costruire un’alternativa credibile e unitaria.

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Il verdetto delle urne referendarie ad Anagni consegna alla politica locale una fotografia dai contorni nitidi ma dalle interpretazioni complesse.

Con 5.012 voti per il Sì (50,72%) contro i 4.869 del No (49,28%), la città dei Papi si allinea — seppur con margine minimo — al trend della provincia di Frosinone.

Il voto frammentato nel referendum

Un risultato che, letto superficialmente, potrebbe sembrare l’ennesima conferma della tenuta del centrodestra. Ma basta approfondire per cogliere elementi molto più significativi.

Il dato provinciale (52,34% Sì contro 47,66% No) conferma che l’impostazione conservatrice regge, resistendo all’onda opposta che ha invece travolto l’intero Lazio, dove il No ha prevalso con il 54,67%. Anagni, in questo contesto, si colloca come specchio di una Ciociaria che mantiene una propria identità politica, distinta dalla spinta capitolina. (Leggi qui: Referendum, due mappe e un solo risultato: Si nelle province ma Roma decide No).

Eppure, proprio dentro questo allineamento apparente, si nasconde il dato più interessante: una città che non si muove più in modo compatto ma che mostra segnali evidenti di frammentazione. Ma è un altro il dato che deve far riflettere: la vittoria del Si è arrivata per meno di un punto e mezzo ed in una città nella quale la maggioranza di centrodestra conto il 90% del Consiglio comunale è un campanello di allarme. Anzi: una campana. Soprattutto se il sindaco è uno dei vertici provinciali di Forza Italia, con una candidatura già in tasca per le prossime Regionali.

Il confronto con le comunali

Per comprendere davvero il peso politico di questo risultato, bisogna tornare alle elezioni comunali del 2023.

In quell’occasione, la coalizione di centrodestra vinse con quasi il 58%, lasciando allo sfidante Alessandro Cardinali il 42%. Oggi, lo scenario è diverso. Certo, referendum e amministrative non sono sovrapponibili, soprattutto questo quesito referendario ha spacchettato i poli e diviso il voto secondo coscienza. Ma un minimo di confronto resta politicamente inevitabile.

Il dato che emerge è chiaro: circa un 8% dell’elettorato che aveva sostenuto il centrodestra non si ritrova più pienamente in quella posizione. Ha votato No oppure si è astenuto. In ogni caso, ha preso le distanze. È un segnale di logoramento? O la dimostrazione che, quando il confronto esce dai personalismi locali e si sposta su questioni di principio, l’elettorato diventa più autonomo e meno allineato?

La risposta, probabilmente, sta nel mezzo. Ma una cosa è certa: quello che sembrava un fortino inespugnabile oggi mostra le prime crepe.

La lettura del Pd e la sfida dell’unità

Francesco Sordo

A cogliere con chiarezza questo passaggio è stato Francesco Sordo, segretario del Partito Democratico di Anagni. Per lui, il risultato non è solo tecnico, ma politico. “Stando al nervosismo di tanti esponenti anagnini di centrodestra negli ultimi giorni, è evidente che la partita si è sentita”, ha dichiarato.

Sordo evidenzia un altro elemento chiave:

una spaccatura geografica tra periferie e centro urbano, dove il No ha avuto maggiore presa.

Ma è soprattutto sul futuro che si concentra la sua analisi. “Dalle urne sale un interpello e un’avvincente sfida per le forze politiche progressiste di Anagni”. Il messaggio è chiaro: il centrosinistra ha uno spazio, ma deve saperlo occupare. E per farlo serve un cambio di passo. “Non è più tempo di dividersi, ma di trovare le energie per mettere insieme le forze”.

Un appello netto, che suona come una chiamata alla responsabilità. Perché il dato referendario non consegna una vittoria piena a nessuno, ma indica una direzione: il centrodestra resta competitivo, ma non più inattaccabile; il centrosinistra è potenzialmente rilevante, ma ancora incompiuto.

La partita, ad Anagni, è tornata aperta.