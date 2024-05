Il rendiconto passa i mal di pancia no

Si torna a ballare. Per la prima volta in Consiglio sono mancati i voti su un tema legato ai conti. Assenti i malpancisti. Ma Mastrangeli la pensa come Rocca. E poi l'opposizione non esiste: solo tre in Aula ed hanno votato tutti in modo diverso

Le sorprese sono cominciate subito. Al momento dell’appello fatto dal Segretario Generale del Comune di Frosinone Mauro Andreone per validare ed aprire la seduta di Consiglio Comunale programmata per le 19 di ieri sera, si sono notate diverse assenze. Sia dei Consiglieri di maggioranza che di opposizione.

In particolare tra i banchi del centrodestra, fermi e imprescindibili i legittimi impedimenti di ognuno, brillavano le sedie vuote dei cosiddetti consiglieri malpancisti della prima e della seconda ora. Come Anselmo Pizzutelli, Giovanni Bortone, Maria Antonietta Mirabella, Maurizio Scaccia e Pasquale Cirillo. Solo un caso la concomitanza di sedie vuote? Difficile crederlo.

Solo quattro invece i consiglieri di opposizione presenti. Ranghi ridotti dunque in entrambi gli schieramenti al via dei lavori d’aula.

I temi da discutere

Particolarmente nutrito l’ordine del giorno. Undici i punti. Si parte dal Rendiconto della Gestione (Conti consuntivi, rendiconto di gestione), la cui approvazione è stata sollecitata nei giorni scorsi dal prefetto. (Leggi qui: Ed il prefetto diffidò Mastrangeli). Poi c’è l’approvazione delle Linee guida e relativo schema di convenzione per l’applicazione dell’articolo 28 bis del D.P.R. n. 380/01 e successive modifiche e art. 1-ter della L.R. n. 36/87. In maniera più chiara? Le procedure da seguire per richiedere ed ottenere il Permesso di Costruire Convenzionato.

I punti numero 3 – 4 – 5 riguardano l’approvazione di tre regolamenti: quelle delle Entrate Comunali, quello per l’affidamento di incarichi legali a professionisti esterni e poi quello del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile della Città di Frosinone.

Dopo la ratifica della deliberazione di Giunta 135 del 24 aprile scorso c’è il riconoscimento di cinque spese non previste che sono la conseguenza di sentenze; la prima è quella del Giudice di pace di Frosinone 857/2022 nella causa promossa da due cittadini contro il Comune di Frosinone; la seconda è quella del Tar Lazio del 24 novembre scorso che ha messo il Comune di frionte a Regione Lazio e Colandrea Costruzioni s.r.l; a seguire c’è una sentenza del Consiglio di Stato nella causa promossa da Giza Costruzioni contro il Comune ed andata a sentenza il 9 novembre.

La quarta causa è quella del Tribunale Civile di Frosinone 1492/2022 promossa da due cittadini contro Comune di Frosinone ed Acea Ato5. L’ultima è la sentenza del Giudice di Pace 564/2023 del 3 luglio scorso in una causa intentata da un cittadino contro il Comune di Frosinone.

La cronaca

Adriano Piacentini

Ad illustrare ai presenti la delibera sul rendiconto di gestione 2023 ha provveduto il ministro delle Finanze del governo Mastrangeli, Adriano Piacentini. Sono seguiti gli interventi dei consiglieri di opposizione Angelo Pizzutelli e Norberto Venturi e di maggioranza Marco Ferrara. In chiusura di dibattito sul documento contabile una chiosa del sindaco del capoluogo Riccardo Mastrangeli.

La delibera è stata approvata con 15 voti favorevoli della maggioranza e 4 contrari dei pochi consiglieri di opposizione presenti.

VI è da dire che la discussione sul Rendiconto ha assorbito più della metà della intera durata del Consiglio: in totale appena un ora e 20 minuti per ben 11 punti.

In sintesi tutte le altre delibere sono state approvate in breve tempo, alcune anche con il contributo positivo delle opposizioni. Perché al plurale?

Perché è stata evidentissima la frammentazione del centrosinistra. Ad esempio ed in forma plastica nel voto dei tre soli consiglieri presenti in Aula (Pizzutelli, Caparrelli e Turriziani) al momento del voto del punto n°6 afferente il “nuovo regolamento del gruppo di volontariato di protezione civile“. Laddove Pizzutelli ha votato no, Caparrelli si è astenuto e Turriziani ha votato a favore. Ognuno per proprio conto. Altro che unità e graniticità dell’opposizione.

Se Sparta piange Atene non ride

Norberto Venturi e Angelo Pizzutelli

Riflessioni politiche a margine del consiglio comunale di ieri. Posto che le imminenti elezioni Europee catalizzano l’attenzione e l’interesse di tutti ed ogni valutazione è rimandata a urne chiuse e risultati acquisiti, è evidente tuttavia che nella maggioranza c’è ancora un problema da affrontare e risolvere: quello dei “malpancisti“.

Con l’assenza di ieri, al di là dei legittimi e sacrosanti impegni personali, nel Consiglio dedicato all’approvazione del Rendiconto i consiglieri non allineati non presentandosi hanno dimostrato di voler alzare il livello del “confronto” con il sindaco ed il resto della maggioranza. Per loro la verifica politico programmatica non è affatto superata. Anzi.

Mai infatti in passato si erano registrate defezioni nel centro destra quando si è trattato di approvare delibere di bilancio. Quello di ieri costituisce un precedente ed un segnale politico chiaro, difficile da ignorare.

Il sindaco dal canto suo, ovviamente non si scompone più di tanto. Sa di poter contare su un gruppo di fedelissimi Consiglieri che oscilla tra i 15 e i 17 (ieri erano assenti anche Petricca e Martino). Con i quali, grazie all’istituto della seconda convocazione (che richiede meno presenti e quindi meno voti) può approvare ogni delibera. E potrà farlo fino al termine della consiliatura.

Il ruolo di Scaccia e la tattica Rocca

Antonio Scaccia (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

La guardia pretoriana di Mastrangeli poggia le fondamenta in particolare sul gruppo consiliare di FdI e sulla lista civica di Antonio Scaccia. Resta da capire se si vuole affrontare questi altri 3 anni di amministrazione che ci sono davanti in scioltezza e senza particolari problemi con il contributo di tutti. Oppure dare per acquisito ormai il ruolo border ine di alcuni consiglieri. Che da ieri non garantiscono più il proprio voto ai documenti di bilancio. Quelli politicamente più incidenti.

Sul tema del rimpasto, Riccardo Mastrangeli la pensa come il governatore del Lazio Francesco Rocca. E cioè: la fotografia politica alla quale fare riferimento è quella scattata il giorno della procloamazione. Gli spostamenti da un gruppo all’altro non entusiasmano né il sindaco né il Governatore che non intendono passare i prossimi anni a comporre ogni volta nuovi equilibri sulla base degli spostamenti avvenuti da un Partito all’altro. (Leggi qui: Il rimpasto? Per Rocca può attendere).

Per quanto riguarda l’opposizione, anzi le opposizioni, è evidente che devono ancora capire cosa vogliono fare e come, dal punto di vista politico nell’esercizio del ruolo. Tre o al massimo quattro consiglieri presenti in Aula, – (addirittura nella discussione di alcune ultime delibere era presente solo Turriziani, sempre pronto a fare da “stampella” alla maggioranza al bisogno) – che per di più votano in maniera completamente diversa tra loro, dimostra chiaramente ed oltre ogni oggettiva e ragionevole valutazione, quale sia il peso dell’incidenza della minoranza nelle dinamiche amministrative cittadine. Fino ad oggi Prossimo allo zero.

Per questo il sindaco ostenta tranquillità e sicurezza. Nessuno, nemmeno qualche suo consigliere di maggioranza, riuscirà a fargli perdere il sonno.