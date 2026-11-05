Il rigore a porta vuota che la burocrazia impedisce di segnare

Dopo nove anni Frosinone attende ancora la «strada dei tifosi»: la Provincia ha concesso a settembre l'uso nelle gare interne, ma sul collaudo, resta aperto il dubbio su chi debba farlo.

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

C’è un Frosinone sette meraviglie che volteggia sul campo ed una città che si rimpalla responsabilità, carte bollate, mail ma non riesce a realizzare un rigore a porta vuota da nove anni. Nove infatti sono gli anni di attesa per una firma che dia il via libera alla famigerata «strada dei tifosi». Burocrazia a caratteri cubitali.

Tutti hanno le loro ragioni, il Frosinone ne avrebbe da vendere. Parliamo di 250 metri di asfalto che collegano viale Michelangelo a viale Olimpia e che permetterebbero (il condizionale è più che mai obbligato, visti i tempi biblici) alle tifoserie ospiti di aggirare alle spalle il normale percorso che compiono i tifosi giallazzurri per guadagnare l’ingresso nei settori riservati ed entrare a loro volta nel «formaggino» posizionato tra la Curva Sud e la Tribuna Laterale.

Duecentocinquanta metri rimasti «ingessati» tra mille veti di organismi di tutti i tipi. Prima per una quercia secolare da preservare, poi per un asinello… intrasportabile, quindi per una pecorella smarrita da non spaventare . Dopo 6 giornate del campionato di Serie A che ci stanno regalando un Frosinone stellare, quella strada resta un grande punto interrogativo.

Deflussi pachidermici

C’è una certezza: mille problemi per la tifoseria locale e quelle ospiti. Deflussi pachidermici che in occasione delle gare di cartello hanno rischiato di creare non pochi problemi allo spostamento di migliaia di persone.

E bisogna dire grazie al lavoro delle Forze dell’Ordine se, nonostante le infrastrutture al di fuori dell’anello di viale Olimpia siano le stesse di 50 anni fa e non concedano praticamente vie di fuga, non è mai successo nulla in tutti questi anni.

La richiesta di Mastrangeli

Ma andiamo per ordine, all’ultimo mese abbondante. Quando si pensava che finalmente fosse scoccata l’ora X. Ben oltre comunque l’avvio del campionato. La Juventus non portava tifosi ma il caos ci fu ugualmente. Il 25 settembre scorso, a un mese dall’inizio del campionato, il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, sollecita il presidente della Provincia, Luca Di Stefano al quale chiede la possibilità di utilizzare la «strada dei tifosi» in occasione delle gare interne. Lettera inviata anche al prefetto Giuseppe Ranieri, al comandante della Polizia Municipale Dino Padovani e allo stesso Club giallazzurro.

Riccardo Mastrangeli allo stadio (Foto © Mario Salati)

Il primo cittadino aveva raccolto le proteste dei tifosi, proprio per le criticità legate al deflusso pre e post-partita. Mastrangeli chiedeva in sostanza di «verificare la possibilità di utilizzare una strada di pertinenza dell’Amministrazione Provinciale… Vogliamo conoscere lo stato tecnico e amministrativo dell’infrastruttura e capire se e a quali condizioni possa essere utilizzata, anche soltanto in maniera occasionale per le gare interne…».

Quattro giorni appena e arriva la risposta del presidente Luca Di Stefano: la strada sarà concessa all’uso pubblico in occasione delle partite interne del Frosinone Calcio. Con il Decreto del Presidente n. 62 del 29 settembre 2026,la Provincia aveva infatti aderito formalmente alla richiesta avanzata dal Comune di Frosinone con nota protocollo n. 31808 del 24 settembre, concedendo la disponibilità all’utilizzo temporaneo della nuova viabilità di collegamento tra viale Olimpia e via Michelangelo nelle giornate in cui il Frosinone Calcio disputa gli incontri casalinghi allo stadio Benito Stirpe. (Leggi qui: Stadio Stirpe, alla fine Mastrangeli trova la via d’uscita: Di Stefano apre la strada)

Il match-point che nessuno segna

(Foto: arch. Renzi)

Morale della favola? La pallina da tennis corre da una parte all’altra del campo, palleggiatori sopraffini ma nessuno che metta a segno il match-point. Sul «trespolo» c’è un Giudice Arbitro che fa il proprio lavoro in maniera inflessibile, la Questura di Frosinone. Che dice probabilmente: finora anche nelle difficoltà tutto è andato per il verso giusto ma visto che c’è questa possibilità di aprire una nuova arteria è necessario un collaudo, anche parziale. Ed eccoci al quesito italico: affidato ai tecnici della Provincia? O a quelli del Comune? Doppio punto interrogativo.

Per regola dovrebbe riguardare i tecnici dell’Ente di Piazzale Gramsci. Al Comune spetterebbe invece, di volta in volta, la gestione dei flussi, gli orari e tutto ciò correlato al match-day. Al momento però non è utopistico affermare che «l’operazione è riuscita ma il paziente è in coma».

Dopo 6 giornate di campionato la vera fortuna – il contrario per le casse del Frosinone Calcio – è stato l’esiguo afflusso di tifosi ospiti. Ma mancano all’appello le sfide con Lazio, Roma, Milan, Inter, Napoli e Fiorentina per citare qualche big o nobile decaduta. Il sold-out di quei settori è scontato.

Il «Benito Stirpe» alla prova del nove. Allacciate le cinture di sicurezza.