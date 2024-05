Il rimpasto? Per Rocca può attendere

Forza Italia bussa per reclamare il rimpasto in Giunta regionale. Ma il presidente Rocca pare non sia intenzionato a rispondere. Infastidito dal fatto che gli spostamenti stanno avvenendo tutti all'interno del centrodestra. La soluzione dei Sottosegretari. E la conta nella quale ci sarebbe pure Di Stefano

«Ma questi mica possono mettersi a fare la campagna acquisti al nostro interno!»: il governatore del Lazio Francesco Rocca non sembra entusiasta. La crescita del Gruppo consiliare di Forza Italia non lo appassiona. Eppure ha raddoppiato i voti in Aula passando dai quattro Consiglieri eletti un anno fa agli otto che può contare oggi: sette, più l’ottavo grazie all’integruppo creato con Noi Moderati.

Un raddoppio fatto a spese della Lega. Il Partito guidato nel Lazio dal senatore Claudio Fazzone ha praticamente svuotato il Carroccio lasciandogli un solo Consigliere; s’è portato via l’ex capogruppo Angelo Orlando Tripodi ed il vicepresidente d’Aula Giuseppe Cangemi. E dentro Fratelli d’Italia ha una linea di dialogo attivata, sulla quale dopo le Europee potrebbe maturare un altro trasferimento.

È proprio questo a non appassionare il Governatore: a questo si riferisce quando dice che non si può fare campagna acquisti all’interno del centrodestra, spostando Consiglieri da un Partito all’altro. Per Rocca, finché Forza Italia prende due Consiglieri al Movimento 5 Stelle va benissimo; non altrettanto se la campagna acquisti si sviluppa nel recinto della coalizione che lo ha eletto. Sa benissimo che si rischia di accendere un conflitto interno. Che alla lunga può aprire crepe. Ed intende evitarselo.

Il rimpasto può attendere

Claudio Fazzone (Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

Proprio per questo pare che Francesco Rocca sia intenzionato a non procedere al rimpasto che Claudio Fazzone ha già fatto sapere di attendersi. Chiede un riequilibrio della Giunta Regionale: che tenga conto dello spostamento di Consiglieri avvenuto da un anno a questa parte. Un riassetto che Rocca non vorrebbe fare perché per lui – al momento – è valida la fotografia scattata il giorno della sua proclamazione: quelle sono le forze e quelli restano gli equilibri.

Politicamente non ha molto senso. Non lo ha proprio. Ma se si guarda la cosa dal punto di vista amministrativo le cose cambiano. Il timore è che tra un anno si debba rimettere mano alla Giunta perché nel frattempo ci sono state altre transumanze da un Gruppo all’altro. E poi ancora l’anno successivo. Con una girandola di tensioni politiche e continui cambi della squadra. Una situazione molto simile a quella in atto al Comune di Frosinone: il sindaco civico (ma di espressione leghista) Riccardo Mastrangeli sta ricevendo pressioni da mesi affinché riequilibri la giunta. Ma lui si affretta lentamente e nulla viene toccato.

Con tutti i rischi che ne conseguono. Claudio Fazzone ha già mandato un primo garbato avviso. (Leggi qui: Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 29 maggio 2024).

Quattro sottosegretari e tutto si sistema

Luca Di Stefano e Francesco Rocca

Rocca intende ignorare le istanze del senatore Fazzone? La risposta è no. Ma nemmeno intende farsi condizionare. La soluzione – sostengono quelli a lui vicini – sta nei quattro Sottosegretari regionali che potrebbero essere istituiti in estate con una riforma dello Statuto. Una figura che è già presente in Regione Lombardia. Ma soprattutto che darebbe al Governatore quattro caselle in più sulle quali costruire un nuovo equilibrio, senza patemi d’animo.

Nel frattempo Francesco Rocca si sta contando. Ed alle Europee sta supportando Civita Di Russo. Un modo per poter ricordare che anche lui ha una personale forza elettorale.

Le indiscrezioni dicono che a dargli una mano sia anche il presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano. In una conta interna ai Fratelli d’Italia di Sora con Massimiliano Bruni e Federico Altobelli. Che sarebbe utile per stabilire gli equilibri nel caso in cui il presidente dovesse decidere di abbandonare l’asse civico per tornare nell’alveo del centrodestra.