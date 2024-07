Il rischio di assedio per il sindaco di Anagni

Cosa c'è dietro alle scintille nel centrodestra di Anagni. Il disinnesco del caso Vecchi. E la questione regionale che divide Lega e Forza Italia. Ora il sindaco rischia di diventare un bersaglio

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Lo scoglio Vecchi, almeno per ora, è superato. Se ci saranno tensioni con lui ed il suo Gruppo politico non saranno per la recente staffetta avvenuta nella Giunta comunale di Anagni e per il successivo paracadute aperto dal sindaco per l’assessore uscente, collocato nel suo staff. (Leggi qui: I principi della dinamica che scuotono la giunta).

Il caso è quello dell’assessore Chiara Stavole (Forza Italia) titolare della delega all’istruzione, subentrata nei giorni scorsi come da accordi elettorali all’assessore Anna De Lellis (Idea Anagni). Che il sindaco però ha voluto tenere in squadra: affidandole un incarico di Staff. Con una manovra che ha fatto salire la temperatura: perché quel ruolo apparteneva alla civica dell’assessore Carlo Marino. Perché Guglielmo vecchi s’è risentito? Perché a leggerla con malizia poteva sembrare che l’ex assessore De Lellis fosse stato spostato su un altro Gruppo, scippandogliela letteralmente. (Leggi qui: Dalla cena allo staff, tutte le mosse del Risiko in corso).

Chi l’ha presa male

Guglielmo Vecchi

Se n’è discusso negli ultimi giorni, nel corso non tanto della riunione classica settimanale (che questa settimana non c’è stata) ma all’interno di alcuni colloqui riservati che hanno visto il sindaco Daniele Natalia confrontarsi con alcuni dei principali rappresentanti della squadra di governo. Una sorta di gabinetto ristretto (i maliziosi usano l’espressione Cerchio magico): nella sostanza un gruppo smart con il quale, all’interno della sua coalizione, il sindaco fa periodicamente il punto della situazione mettendo in evidenza i passi da compiere per andare avanti nei prossimi mesi. Cercando di risolvere grane e problemi, quando si presentano.

Una grana che poteva creare ancora qualche difficoltà era quella di Guglielmo Vecchi. Non ha gradito l’incarico ad Anna De Lellis, vissuto come uno sgarbo personale. Tanto da incendiare le chat interne. Chi è dentro la maggioranza dice che questa situazione non si è ancora risolta del tutto. Ma, questo il tratto che è emerso nel corso degli ultimi incontri riservati, l’intenzione del sindaco è quella di non alimentare ulteriori polemiche, facendo rimanere la maggioranza il più compatta possibile.

Questo però non vuol dire che non ci siano fibrillazioni. E qui occorre fare una distinzione: tra il paravento amministrativo e la sostanza politica.

Paravento e sostanza

Claudio Fazzone (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Cosa starebbe accendendo le fibrillazioni in maggioranza? Ufficialmente sarebbero questioni più pratiche. Soprattutto, la lentezza nel portare avanti alcuni punti del programma elettorale. In realtà è un paravento di natura amministrativa. Il vero problema è lo scontro tra Lega e Forza Italia che si è innescato in tutto il Lazio dopo la richiesta del senatore Claudio Fazzone di riequilibrare la Giunta regionale, partendo dal presupposto che Forza Italia ha raddoppiato i suoi consiglieri mentre la Lega è stata svuotata rimanendo con un solo rappresentante in Aula. Nel mirino degli azzurri è finito l’assessore Pasquale Ciacciarelli.

Il ‘No grazie, stiamo bene così‘ pronunciato con un garbo diplomatico di rara fattura dal governatore Francesco Rocca ha fatto scattare la reazione azzurra. Quindi: il ritiro della fiducia al sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli (civico ma di espressione leghista), il mancato appoggio alle coalizioni di centrodestra nelle Comunali di giugno a Civitavecchia, Palestrina e Veroli (dove ha vinto il centrosinistra), l’assedio all’amministrazione comunale di Ferentino (dove governano Lega e FdI), l’assedio all’amministrazione di Terracina (dove Forza Italia firma le interrogazioni con il Pd contro il sindaco FdI).

La reazione della Lega è stata altrettanto concreta. Blindatura nazionale a Mastrangeli, riassetto delle Giunte regionali anche in Lombardia e Sardegna a discxapito di Forza Italia. E assedio leghista ad Anagni dove il sindaco è Daniele Natalia, vice coordinatore provinciale di Forza Italia.

Scaramucce politiche

Vittorio D’Ercole con Daniele Natalia

Tra i temi che fanno pensare le cose in maniera diversa ad Anagni. Sempre stando alle micro riunioni che si tengono in questi giorni all’interno della stanza dei bottoni, ci sono le questioni che fanno riferimento all’ex vice sindaco Vittorio D’Ercole (guarda caso della Lega). La cui situazione, nei mesi scorsi, era apparsa delicata, vista la sua sostanziale latitanza all’interno dell’azione di governo. Adesso l’assessore sembra più presente; ma i ritardi, e le relative lamentele, restano. E all’improvviso vengono portate alla luce.

Sul fronte leghista iniziano a pensare ad una manovra di assedio sul lungo termine. In che senso? Il ragionamento che si fa tra la Sala Gialla e quella Rossa punta al 2028: bisognerà a cominciare a predisporre le contromisure per l’attuale sindaco in vista di una campagna elettorale non più dello scranno di primo cittadino ma di un seggio alla Regione o al Parlamento. Si dovrà farlo evitando che possa presentare risultati più concreti di quelli attuali. E per fare questo bisogna, già da adesso, darsi da fare.