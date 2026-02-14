Il ritorno del presidente della fascia: Iorio sposa “Evoluzione e Libertà”

A distanza di 4 anni l'ex maresciallo e numero uno del Consiglio comunale di Ferentino rientra in politica aderendo al nuovo partito del segretario Giuseppe Basile e del presidente Mirko Greco. E' stato l'inventore della sciarpa amaranto. "Sarò al servizio della Ciociaria e in particolare della mia città. Saremo presenti con le nostre liste in tutti i comuni"

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Fu l’inventore della fascia amaranto del presidente del Consiglio comunale di Ferentino. Amava sfoggiarla durante tutte le maggiori manifestazioni pubbliche cittadine: soprattutto Sant’Ambrogio di cui è molto devoto. Giuseppe Iorio, 68 anni, ex maresciallo della Guardia di Finanza ma soprattutto ex presidente del Consiglio Comunale di Ferentino torna in politica. Lo fa a distanza di sei anni. L’aveva lasciata nel 2022 per problemi familiari, ora finalmente risolti. (Leggi qui: L’addio di Iorio, il presidente con la fascia).

Mister 560 preferenze

Iorio con Francesco Scalia e Piergianni Fiorletta

È stato presidente del Consiglio comunale di Ferentino da 2003 al 2018, sempre eletto con centinaia di voti con il record personale di 560 preferenze personali. Poi l’addio alla politica ed ora il richiamo della sua grande passione.

È stato nominato coordinatore provinciale di Evoluzione e Libertà, un nuovo Partito a livello nazionale che ha come segretario Giuseppe Basile e come presidente Mirko Greco.

“Ringrazio Giuseppe Basile e Mirko Greco per la fiducia che hanno riposto nella mia persona – ha detto l’ex presidente – Per me è un grande onore tornare a fare politica per il territorio. È stato per me sempre un grande onore ed una passione fare politica. Evoluzione e libertà è un Partito internazionale che ha sedi in varie parti del mondo. Ho dovuto lasciare la politica nel 2022 per problemi familiari ma ora sono più carico che mai“.

Al servizio della Ciociaria e di Ferentino

Il sindaco Piergianni Fiorletta

L’ex maresciallo delle Fiamme Gialle svela i primi programmi del suo ritorno in politica. “Il mio obiettivo è lavorare per la Ciociaria – spiega Iorio – Saremo presenti con liste a Ferentino ed in altri comuni. La politica mi è mancata, ora sono pronto a tornare in campo con molta motivazione. Il Partito a livello locale può schierarsi tranquillamente sia a destra che a sinistra non ci sono preclusioni a livello nazionale stiamo a destra”.

“In tanti in questi anni mi hanno chiesto di tornare in campo ma non potevo per gravi problemi familiari finalmente risolti per il meglio – ha aggiunto – Debbo molto agli amici che mi hanno sempre mostrato affetto premiandomi con largo consenso. Torno a disposizione di Ferentino e di tutta la provincia di Frosinone. Il presidente della fascia è tornato più carico e motivato che mai”.

Poi un passaggio sulla sua Ferentino. “Spero, che per Ferentino vada tutto per il meglio – ha sottolineato Iorio – Ma visto che è amministrata dal mio amico sindaco Piergianni Fiorletta, con il quale abbiamo condiviso un lungo percorso, sono fiducioso. Insieme abbiamo addirittura riportato in il comune di Ferentino in attivo, lavorandoci con tutta la maggioranza dell’epoca, trovando un deficit colossale nelle casse comunali, e se non ricordo male nel 2005 chiudemmo primo bilancio in attivo seppur di appena 78 euro”.

Il ritorno del presidente della fascia.