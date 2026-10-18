Il ritorno di Stefanelli nel PD ed è festa grande al castello Baronale di Minturno

Il sindaco del comune tirrenico rientra nel PD alla presenza di Daniele Leodori, che invoca un campo «larghissimo» con civiche e associazionismo. Sul tavolo restano Formia e la corsa di Luca Scipione

Un matrimonio con due anni di ritardo: la sala più grande e più bella del castello Baronale di Minturno diventa troppo piccola per gli invitati. Sabato ad ora di pranzo Gerardo Stefanelli ha celebrato il suo ritorno nel Partito Democratico, sancito da una tessera sottoscritta on line nei mesi scorsi e da un abbraccio al Segretario Regionale Daniele Leodori fatto sabato nella sala delle feste al Castello Caracciolo Carafa. Meglio tardi che mai.

Il figliol prodigo del Pd ne era uscito durante i giorni della lacerazione con Matteo Renzi: Stefanelli lo aveva seguito in Italia Viva, diventando uno dei pochi sindaci renziani in Italia e l’unico presidente di Provincia. Ma oggi non è il tempo per le scuse, per i veti e per le incomprensioni. Nel 2027 inizierà un triennio politico-elettorale «monstre», dalle elezioni Politiche e dalle Comunali in 18 municipi della provincia pontina nella prossima primavera, alle Europee del 2029 passando prima per le Regionali del 2028.

Gerardo Stefanelli

A tessere la tela e ricucire lo strappo, «ben due anni» è stato proprio Leodori, costretto a fare gli straordinari per superare «qualche problemino» sollevato dal Partito provinciale di Latina.

L’evento promosso da Stefanelli aveva un titolo molto emblematico: «Crediamoci… Il futuro è tutto da scrivere». Leodori si è quasi adeguato per dimostrare alla platea di essere sulla stessa frequenza d’onda del sindaco di Minturno, non più ricandidabile: «Il lavoro comincia adesso…», quasi parafrasando la massima evangelica secondo la quale la messe è tanta ma gli operai sono pochi. (Leggi qui: Il Pd restituisce il passaporto a Stefanelli: un rientro che riscrive gli equilibri a Latina).

Il messaggio di Leodori

Daniele Leodori

L’intervento di Leodori era atteso, proprio per individuare la tipologia della coalizione che il fronte progressista intende promuovere nei 18 comuni pontini chiamati a rinnovare le rispettive governance. La rotta è stata tracciata nei giorni scorsi nella sede del Gruppo in Regione Lazio. Lì è stata esaminata la situazione in vista delle Comunali, provincia per provincia. Da lì è uscita la decisione di convergere su Vincenzo Iacovissi a Frosinone. Ed anche sui 18 Comuni di Latina c’è un’indicazione chiara. (Leggi qui: Il vertice alla Pisana traccia la rotta: uniti alle Comunali nel nome di Iacovissi).

Tre di loro sono al sud, i più importanti: Minturno, Gaeta e Formia. Leodori di coraggio da vendere ne ha in quantità industriale ed ha lanciato un messaggio inequivocabile alla Segreteria provinciale dei Dem: «Si tornerà a vincere alle prossime amministrative se il campo sarà larghissimo, con l’apporto delle civiche e dell’associazionismo che, forse più di noi, hanno intercettato i problemi dei cittadini. Far scendere un po’ tutti in campo significa costruire una vera alternativa e provare a rilanciare la speranza di fronte alle paure che incutono le destre al governo del paese e della Regione”.

L’alternativa si costruisce

“Dobbiamo lavorare a diventare un’alternativa – ha aggiunto il Segretario regionale del PD– dai territori e dai Comuni anche facendo leva su risorse che, pur non essendo del PD, potrebbero permetterci di compiere un salto di qualità. Una l’abbiamo in casa e su Gerardo non aggiungo altro. Altre possono fare parte della coalizione: che ha bisogno di due elementi, l’unità che deve perseguire innanzitutto il PD e l’equilibrio ».

Da Roma Leodori è arrivato nel castello Baronale di Minturno per ripetere tre volte lo stesso verbo, «Aprire», e le due finalità «conseguenti»: rafforzare il PD ed il centrosinistra e «provare a vincere». Dove? Innanzitutto a Formia dando per scontato il «triplete» a Minturno dopo il doppio mandato di Stefanelli e la «battaglia difficilissima ma non impossibile» al Comune di Gaeta.

Il nodo Formia

Leodori il nome dell’avvocato Luca Scipione non l’ha mai pronunciato ma il presidente dell’associazione «Iniziativa per Formia» era presente nella sala Baronale del castello. In molti guardano a lui come punto di sintesi tra Progressisti e civici di area a Formia. Uomo di visione, di prospettiva: con uno spessore tale da riuscire a tenere dentro tutti.

Luca Scipione (Foto © Cosmo Di Schino)

Non siamo più solo alle parole. Scipione ha compiuto un passo decisivo: si è alzato per ultimo e, lontano da occhi indiscreti, è stato presentato da Stefanelli a Leodori. Al Segretario Regionale, Scipione ha detto che lui è della partita e sarebbe lusingato se la sua corsa contro Gianluca Taddeo fosse sostenuta anche dal PD formiano. Scipione è il primo a rendersi conto che, nonostante la totale apertura di Leodori e quella «parziale» del Segretario provinciale del PD Omar Sarubbo (intervenuto come penultimo), la strada è ancora accidentata e, per di più, in salita. (Leggi qui: Formia, la lista civica che non si dichiara).

L’hanno capito entrambi gli interessati quando hanno scrutato le presenze. Dei Dem formiani c’erano due dei tre Consiglieri comunali, Imma Arnone e Alessandro Carta, risultando assenti i fedelissimi del Consigliere regionale pontino Salvatore La Penna: il Segretario cittadino Stefano Scipione ed il capogruppo consiliare e riconfermato Consigliere provinciale Luca Magliozzi.

Il giorno di Gerry

Gerardo Stefanelli

I saluti iniziali, ridotti all’osso, sono stati del Segretario cittadino del PD minturnese Lorenzo Corea. Il suo intervento non era stato considerato secondario dopo che Stefanelli aveva definito «tiepida» la sua accoglienza al rientro nel Partito. Corea, con uno stile Bignami, ha dichiarato che «con Gerardo il Partito si arricchisce» ma «vogliamo continuare con la nostra autonomia a svolgere un ruolo propositivo nell’amministrazione di cui facciamo parte dal 2016». (Leggi qui: Ed il Pd mise alle corde il suo Stefanelli).

Affiancato dal fratello Giuseppe e da due tre figli – una della quale in versione fotoreporter – il sindaco Stefanelli non ha fatto fatica a dire «finalmente sono tornato a casa anche se con due anni di ritardo. Ne ho cominciato a parlare con Daniele alla fine del 2024 dopo le elezioni Europee. Decisi di tornare ad essere di parte dopo essermi reso conto che la mia vis politica» (chiaro riferimento all’allora appartenenza a Italia Viva) «era molto limitata».

Che Pd ha ritrovato?

Quale PD ha ritrovato Stefanelli l’ha aggiunto subito dopo: «È un Partito radicato sul territorio che, a differenza di altri» (stoccata al coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Claudio Fazzone?), «non ha mai sposato – direi fortunatamente – la logica dell’uomo solo al comando. Lo ripeto, sono tornato non per una convenienza personale ma perché questa è casa mia con il suo bagaglio valoriale. So che la mia scelta ha dispiaciuto qualcuno ma voglio dare il mio contributo in un momento in cui la partita per l’Italia, la regione e le sue province è altissima».

La nuova legge elettorale sarà probabilmente corretta dalla Consulta ma «con il ritorno alle preferenze si apre un’opportunità, larga come un’autostrada, per i territori che torneranno ad essere protagonisti. Mi auguro che il Partito, ai diversi livelli, consideri un “must” il bagagliaio esperienziale maturato dai suoi dirigenti sui rispettivi territori. Io voglio dare una mano – e questo è stato l’annuncio della giornata – e se il Partito lo riterrà opportuno e meritevole garantisco la mia disponibilità a candidarmi alla Camera e al Senato ».

Il gioco delle amministrative

Gerardo Stefanelli

Stefanelli sapeva di dire una bugia quando ha annunciato la sua volontà di raccogliere le preferenze per il PD per il nuovo Parlamento («mi viene l’orticaria pensare che arrivare al 41,9% come coalizione significa perdere 100 parlamentari a Montecitorio e a Palazzo Madama»),consapevole che il suo prossimo obiettivo sono le Regionali del febbraio 2028.

Per guadagnare la candidatura sarà fondamentale «contribuire a recuperare diversi altri comuni». L’ha detto complimentandosi con la Federazione di Latina per l’ottimo lavoro fatto sinora al nord della provincia («nonostante la sua giovanissima età Davide Zingaretti è il meglio che si potesse scegliere per il Comune di Aprilia») e per le probabili vittorie a Cisterna, Cori e Priverno. «I problemi sono al sud e qui il Partito provinciale deve darci una mano a definire candidature unitarie».

Per Minturno Stefanelli si è letteralmente rivolto al segretario Corea: un mese di tempo per decidere cosa fare attraverso quattro punti: le liste, la coalizione, il programma ed il candidato a sindaco.

Il Pallio non viene passato

Lorenzo Corea

Stefanelli in prima fila aveva l’intera sua Giunta e, nella seconda fila, il gruppo consiliare del PD (il capogruppo Matteo Marcaccio e la professoressa Rita Alicandro). Non ha voluto effettuare alcuna investitura indicando tra i presenti quale sia il successore sul quale riverserà i suoi voti ma ha rinnovato il suo orientamento a svolgere le primarie: «Dal 2012 ho ottimi compagni di viaggio, consiglieri e assessori, che in qualsiasi altro comune farebbero tutti i candidati sindaco. Sì alle primarie, prima o dopo Natale poco importa, perché rappresentano il luogo in cui rigenerare il campo, trovare nuove idee e aggregare altre persone».

La situazione è «complicata» a Gaeta «dove c’è da 15 anni un sistema di potere collaudato a fronte del quale l’opposizione non ha saputo ancora attrezzarsi. La partita di Formia è giocabile, invece, contro un’amministrazione che non intercetta l’interesse dei cittadini». Ma? «Dobbiamo allargarci ad altre esperienze politiche e ad ottime professionalità della società civile. Chiedo al PD di allargare» (chiaro riferimento all’avvocato Luca Scipione) «e di allargarsi».

«Ma ad una condizione – ha concluso Stefanelli rivolgendosi a Leodori ma con destinatario il segretario provinciale Sarubbo – che si abbandonino veti, giudizi morali e trapassati remoti sulle persone…»

Gli altri interventi e il parterre

Carmela Cassetta

La presidente provinciale del PD, la capogruppo di opposizione al Consiglio Comunale di Santi Cosma e Damiano, Carmela Cassetta, dopo il «benvenuto all’amico Gerardo», ha chiesto al Partito di essere più incisivo e stare vicino ai cittadini. «Le correnti? Per me rappresentano una ricchezza. Il comune di Formia nel 2021 l’abbiamo perso per meno di 40 voti per una sciocca guerra all’interno del PD».

Il segretario provinciale Sarubbo si è dichiarato dispiaciuto per la tiepida accoglienza del Partito di Minturno al sindaco Stefanelli e, invocando anch’egli unità, ha utilizzato il verbo allargare «anche a favore di persone che in passato non sono componenti della nostra comunità». Sarubbo frequenta la sponda Pd opposta a quella di Stefanelli ma ha fatto di tutto pure lui per farlo rientrare. Perché ha una chiara consapevolezza: ogni voto che il Pd prenderà in più su scala provinciale sarà in merito che dovrà essere riconosciuto al Segretario.

In prima fila, da sinistra Francesco De Angelis, Achille Migliorelli e Barbara Di Rollo

Gli ospiti ad un matrimonio sono sempre tanti ed importanti. Quelli di casa, di Minturno, hanno riempito la sala Baronale del Castello di piazza Portanova ma nella prima fila a sinistra sedevano, per esempio, il presidente regionale del PD Francesco De Angelis, il segretario provinciale di Frosinone Achille Migliorelli e, alla sua sinistra, la presidente del Consiglio Comunale di Cassino Barbara Di Rollo.

Non potevano mancare il quattro volte sindaco di Formia Sandro Bartolomeo, l’ex segretario provinciale di Latina Claudio Moscardelli, la Consigliera comunale di Cisterna Maria Innamorato e la coordinatrice provinciale (e Consigliera comunale a Latina) del Movimento Cinque Stelle Maria Grazia Ciolfi.

Un matrimonio con tutti i parenti. Quasi. Perché Gerardo non è una sposa socievole: è spigoloso, ingombrante, ragiona con la sua testa. E per qualcuno questo è un problema.