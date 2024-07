Il segnale di AreaDem al Collettivo: “Costruiamo insieme il nuovo Pd”

AreaDem di Francesco De Angelis raccoglie il segnale lanciato dal Collettivo vicino al Segretario Schlein. Marco Delle Cese: "costruiamo insieme un documento programmatico comune, che porti la Federazione di Frosinone ad essere allineata alle iniziative dell’era Schlein”.

Non è caduto nel vuoto. Il segnale politico lanciato dal collettivo Parte da Noi è arrivato a destinazione. Ed ha raggiunto il risultato che intendeva ottenere: stimolare un dibattito sul futuro del Partito Democratico in provincia di Frosinone, creare una base di discussione sul prossimo Congresso provinciale. Nel quale l’area cooptata nel Pd con l’elezione del Segretario Elly Schlein intende non essere indifferente spettatore ma attivo protagonista (Leggi qui: Il Collettivo lancia l’Opa sulla Segreteria provinciale Pd).

A rispondere è l’altra area più vicina al Segretario Schlein, AreaDem di Dario Franceschini che è stato tra i principali sostenitori della scalata al vertice del Partito. E che in provincia di Frosinone ha visto recentemente l’adesione di tutto il blocco che fa riferimento al presidente Pd del Lazio Francesco De Angelis.

Parola di (ex) presidente

È Marco Delle Cese a raccogliere il segnale e rilanciarlo. L’ex presidente del consorzio industriale Cosilam timbra la ricevuta di ritorno dicendo che «L’appello rivolto dal collettivo Parte da noi è una buona notizia per il Partito Democratico. Perché apre un processo di discussione interna capace di stimolare nuove idee, nuove visioni più in linea con ciò che la gente si aspetta dal Pd. Finalmente si torna ad avere una discussione appassionata e questo è sinonimo di una ritrovata vitalità nel Partito che in questi anni a Frosinone ha fatto un lavoro duro ed efficace».

Niente tatticismi, niente mimetizzazioni. L’area di Francesco De Angelis non si nasconde e non finge di non avere capito il messaggio lanciato da Collettivo quando dice di voler essere protagonista fornendo argomenti e riflessioni, nuove energie, uomini e donne pronte ad investire tempo e valori. Come risponde l’ala maggioritaria del Pd: è pronta ad ascoltare ed eventualmente fare una sintesi? Marco Delle Cese è altrettanto chiaro: «Ritengo utile ed auspicabile declinare su scala locale l’identità e l’attenzione ai problemi sociali con cui la Segreteria Schlein ha portato il Pd ad avere un’ottima affermazione alle Europee. Impegnarsi a costruire insieme un documento programmatico comune, che porti la Federazione di Frosinone ad essere perfettamente allineata alle iniziative dell’era Schlein, sarà un processo virtuoso e necessario» .

Allineati e coperti

Dario Franceschini con Francesco De Angelis, Mauro Buschini ed Enzo Salera

Il messaggio politico tra le righe è dirompente. Marco Delle Cese dice che per l’area di Francesco De Angelis la Federazione di Frosinone deve essere perfettamente allineata con la linea Schlein. Significa essere pronti a fare squadra in vista del prossimo Congresso che costruirà il nuovo Gruppo Dirigente Dem in provincia di Frosinone.

Senza tentennamenti, senza indugi. «Perciò bene e da subito si programmino incontri e confronti. Personalmente credo che insieme ai temi dei diritti, bisognerà mettere maggiore attenzione ai temi economici che sono spesso in cima alle preoccupazioni delle persone».

Ma il passaggio politico strategico è quello successivo. Il Collettivo, nel suo documento aveva detto no alle recenti alleanze che hanno portato alla nascita di amministrazioni trasversali: come a Ferentino e Veroli. E come potrebbe nascere anche ad Alatri se Fratelli d’Italia staccherà la spina al sindaco Maurizio Cianfrocca. (Leggi qui: Iannarilli: «Cianfrocca deve cambiare strada. Altrimenti ci pensiamo noi»).

Realpolitik

Piergianni Fiorletta

Proprio da quelle alleanze, Marco Delle Cese prende spunto. Per rispondere che è ora di riflettere su quegli steccati. E lasciare spazio sui territori ad alleanze che nulla hanno di politico ma si basano su un concreto progetto amministrativo. Ferentino ne è la dimostrazione plastica: ogni volta che l’ex sindaco Antonio Pompeo allestisce un trappolone su temi politici (l’autonomia differenziata, l’Atto Aziendale Asl) il Consiglio si sfila ricordando che la sua missione principale non è fare politica ma risolvere i problemi alla gente di Ferentino.

Insomma, sul piano politico la linea dell’encefalogramma non si attiva ma sul piano amministrativo funziona. Per questo Marco Delle Cese dice «sono convinto che alcune esperienze di alleanze ampie su base locale hanno permesso fenomeni di pacificazione delle comunità locali. In altre, il Pd ed i suoi rappresentanti sono guide per l’intera comunità. Il pericolo è l’irrilevanza politica e l’assenza totale dalle discussioni locali» . È capitato in alcuni Comuni dove ci si è ostinati a presentare la lista di Partito ignorando la possibilità di una sintesi amministrativa. La chiave di lettura qui è doppia: Delle Cese dice che deve nascere una fase nuova ma riconosce il lavoro fatto fino all’altro giorno dal Pd, senza fare distinzioni.