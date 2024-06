Il segreto di Caperna, quello che è diventato sindaco di Veroli senza urlare

Il segreto del suo successo: un format mai sopra le righe, grandi capacità aggregative ed i modi pacati di chi punta alla continuità

Roba da giocarsi al lotto come terno secco: 74-15-10. Sono i numeri percentili che disegnano oltre ogni ragionevole dubbio come la città di Veroli abbia voluto Germano Caperna come sindaco. L’ormai ex consigliere di maggioranza dell’amministrazione guidata fino a pochi giorni fa da Simone Cretaro ha ottenuto un gradimento che va un po’ studiato. Sia perché con tre liste lo stesso ha superato il 50% di ben 24 punti, sia perché lo stesso è frutto di una capacità aggregativa che ha fatto centro. E lo ha fatto al di là di ogni lettura per cui a Caperna si addebitava la leadership di un Leviatano policromo.

A ben vedere ha funzionato, e quando le cose funzionano sarebbe onesto chiedersi perché lo abbiano fatto, non addebitare ad esse una sconfitta per mera disparità di forze. In senso è che se il funzionalismo ha basi solide e civiche è inutile metterlo alla berlina senza analisi critica. Alla fine le forze le devi aggregare, prima di scatenare la loro forza consensuale, ed in politica questo è un merito.

Aggregare, lo insegnano le Europee

Grafica: Erica Del Vecchio © Teleuniverso

Lo dimostrano i dati delle Europee, dove oggi Elly Schlein può permettersi di chiamare a raccolta tutte le forze di opposizione spiegando che la sommatoria delle loro energie elettorali è superiore a quella di un centrodestra schiacciasassi ma con qualche crepa nei cingoli. E tiranno solo grazie a Giorgia Meloni, a ben vedere. Dove non si litiga troppo quindi si vince, e si vince anche grazie alla serena consapevolezza che, operando da questa precondizione di forza, non è necessario sparare bordate a mitraglia, e qui veniamo al Caperna aspirante sindaco.

Riavvolgiamo il nastro e torniamo ai giorni di questa concitata campagna elettorale ernica. Ci sono stati momenti in cui, in vulgata “avversa” e secondo un certo mood di percezione non necessariamente vicino alle liste che a Caperna si opponevano, era nata una scuola di pensiero. Quella per cui l’ex consigliere provinciale avesse messo la museruola al mordente che di solito connota le campagne elettorali.

Toni bassi e molto lavoro

Grafica: Erica Del Vecchio © Teleuniverso

Molti avevano spiegato il fenomeno con la necessità scomoda di smussare gli angoli per non urtare alcune delle componenti di coalizione, che pure avevano ed hanno per parte una loro origine e natura politica. Altri avevano interpretato questa “riottosità” – dialettica e gestuale – di Caperna, come una sorta di “timidezza indotta”. Cioè come effetto delle nevrili campagne elettorali degli avversari, l’ex sodale di Veroli Proxima Patrizia Viglianti e Cristiano Papetti.

Vale a dire l’uomo totem di una destra metà civica e metà a trazione Fdi, ma senza l’imprinting gerarchico di Massimo Ruspandini. Ovvio che qui si parla di format, non di toni o soluzioni lessicali infelici, nessuno pensi che i due sfidanti siano stati “dervisci”. Come accade in tutte le faccende umane la verità era ed è molto più banale. E schietta. Germano Caperna non ha usato le frequenze alte perché lui le frequenze alte non le usa.

Frequenze alte? No, grazie

Le conosce e ne conosce da sempre le insidie, quelle per cui un urlaccio oggi vale cento battimani in più ma non necessariamente dieci voti in più domani. Mettere assieme sette liste e calamitare 8678 voti pari al 74,47% di un plafond diviso in tre e con altre sette liste esatte avverse non è stata solo una questione di sommatorie. Perché proprio i rilievi per cui quella coalizione sarebbe stata scoordinata e rissosa, abbondantemente sottolineati in campagna elettorale, avrebbero dovuto fungere da volano per numeri inferiori. Questo se fosse stati vero che ad agire era un caotico patchwork.

Ed il fatto che non sia accaduto dice invece che quei rilievi non avevano ragion d’essere se non, e previo prova contraria, in un ipotetico futuro di azione di governo. Ma non nel presente ormai passato di una campagna elettorale in cui la lima del leader è stata abrasiva ed ha trovato comparti disposti di loro ad incastrarsi.

Carabina-Caperna: come nel film

Cosa ha funzionato con Caperna oltre alla straordinaria potenza di fuoco che ha saputo gestire? L’affidabilità della persona e la possibilità concreta che lui potesse fungere da tramite fra la continuità come valore pratico e l’innovazione come innesto. Dove la prima era necessaria ed la seconda benaccetta.

Lo dicono i risultati più che lusinghieri di amministratori collaudati come Assunta Parente, Augusto Simonelli e Francesca Cerquozzi (rispettivamente 885, 646 e 613 preferenze), tanto per citare la tris dei più gettonati. E lo significa l’indole maggioritaria di un popolo, quello verolano, che non ha mai avuto paura a declinare il verbo conservare in modo positivo.

Galvanizzare con “pochi volt”

Francesca Cerquozzi (Foto © Gianluca Franconetti)

Magari innestando, ma senza necessariamente tagliare il fusto al piede come i sabotatori di vigne di Guareschi. Il dato molto più semplice è che Caperna è come Carabina Quigley, che tutti credevano sapesse usare solo il fucile ma che poi stende il cattivo in un duello alla pistola approntato apposta per cioncare il suo talento.

“Io ho detto di preferire il fucile – era la battuta finale del film – non ho mai detto di non saper usare la pistola”. Ecco, non è che Germano Caperna non sappia urlare o galvanizzare masse o ancora incalzare avversari fino all’idrofobia.

Semplicemente non ama farlo. Perché nella diversità ci vede un valore, mai un problema. E forse, anche al netto dell’aritmetica, è diventato sindaco di Veroli anche per questo.