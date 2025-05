Il significato della seduta sul question time

La seduta del Question Time a Frosinone ha evidenziato ulteriori segnali di crisi della consiliatura. Il boicottaggio del gruppo FutuRa. Le tensioni interne e le pressioni politiche.

Due sono le evidenze emerse durante la seduta tenutasi ieri sera a Frosinone del Question time: le interrogazioni al sindaco ed agli assessori da parte dei Consiglieri Comunali. Due circostanze oggettive che questo giornale sta sottolineando da tempo.

Uno: questa consiliatura, dal punto di vista politico, ormai non ha più nulla da dire, né da dare. Due: Frosinone sui tavoli regionali conta come il 2 di coppe nel gioco della briscola quando comanda la carta a bastoni. Prima di procedere allo spiegone, va preliminarmente ricordato che il Consiglio Comunale ieri ha avuto un prologo scoppiettante.

Il prologo scoppiettante

Il Gruppo FutuRa

Meno frizzante, meno effervescente. Al Consiglio Comunale di ieri sera è mancata una parte importante del suo brio, capace di increspare l’acqua cheta del Question Time. Un botta e risposta tra politica e amministrazione che è stato orfano del gruppo consiliare FutuRa. I Consiglieri Giovambattista Martino, Teresa Petricca e Francesco Pallone hanno annunciato il loro boicottaggio della seduta, in segno di protesta e “massima indignazione” per quanto avvenuto a Colle Cottorino nei giorni della festa del 1° e 2 maggio. Una scelta che alza il volume dello scontro interno alla maggioranza, già logorata da mesi di frizioni e veti incrociati.

I fatti: durante la Festa del Lavoro, il palco allestito dal Comitato Festeggiamenti è diventato, nella serata del 1° maggio, anche un megafono per l’informazione civica. Medici e ambientalisti — l’Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente e Fare Verde Frosinone — hanno parlato pubblicamente contro la proposta di un forno crematorio nel cimitero cittadino, mettendone in evidenza i rischi sanitari e ambientali.

Secondo la ricostruzione dei consiglieri di FutuRa, però, il comizio bis del 2 maggio è saltata: gli organizzatori avrebbero subito “pressioni politiche” che li hanno spinti a cancellare l’intervento previsto. Da chi sarebbero arrivate tali pressioni? Mistero. Nella nota dei tre Consiglieri, il soggetto resta nel vago, ma il bersaglio è chiaro: l’Amministrazione comunale. E soprattutto quel silenzio assordante, come lo chiamano loro, che si tradurrebbe in una sostanziale “insolvenza istituzionale sul tema della salute pubblica”.

Un’altra crepa nella maggioranza Mastrangeli

La maggioranza Mastrangeli (Foto © Massimo Scaccia)

La protesta di ieri è solo l’ultimo atto di una separazione ormai irreversibile. I tre consiglieri di FutuRa sono stati eletti nel 2022 proprio con Mastrangeli, sindaco in quota Lega. Un tempo erano parte integrante della sua maggioranza. Poi la frattura: divergenze su temi ambientali, critiche sulla gestione del potere, fino all’uscita dall’esecutivo e alla nascita di un gruppo autonomo.

Una frattura che non è solo personale o ideologica, ma riflette il nervosismo diffuso che agita il centrodestra frusinate. Forza Italia si è sfilata dalla maggioranza, la Lega è sparita dai radar e il sindaco regge grazie a un fragile gioco d’equilibri, fatto di ingressi tattici e appoggi trasversali. Il quadro politico che ne emerge è più da risiko che da governo stabile.

Il forno crematorio non è solo un tema tecnico o ambientale: è diventato un simbolo di come e quanto le scelte amministrative si scontrino con la società civile. A Colle Cottorino, i cittadini hanno firmato in massa per dire no e la presenza di medici e ambientalisti ha dato credibilità e forza alla protesta. Ma l’improvvisa censura del secondo intervento — vera o presunta che sia — ha innescato una reazione politica fragorosa.

FutuRa accusa, la maggioranza tace, e il Consiglio comunale si appiattisce. Chi ne esce più indebolito? Probabilmente tutti. Ma a guadagnarci, per ora, è solo il clima di sfiducia generale.

Lo spiegone

Tornando alla cronaca del Question time: la seduta si aperta con appena 12 Consiglieri comunali che hanno risposto presente all’appello del Segretario Comunale. Ed anche durante i lavori non si è mai apprezzata una presenza significativa in Aula, degna della massima assise comunale. Sia tra i banchi della maggioranza che in quelli dell’opposizione.

Questo testimonia ancora una volta che le dinamiche del Consiglio Comunale, in particolare del Question time, non appassionano ormai più di tanto i Consiglieri Comunali. Perché c’è poco da dibattere, c’è scarsa volontà di confrontarsi o anche di scontrarsi (dialetticamente si intende). E’ venuto meno, sia dentro che fuori l’aula consiliare, l’animus pugnandi che alimenta il fuoco della politica.

Durante il dibattito è emersa anche la seconda circostanza: l’irrilevanza del Capoluogo nelle decisioni che contano. Specialmente sui tavoli di Roma. Sollecitato sulla possibilità della realizzazione di collegamenti ferroviari veloci da Cassino/Frosinone per Roma, il sindaco del Capoluogo Riccardo Mastrangeli infatti ha detto “In maniera sincera ed onesta sono pessimista a riguardo. Intendo riconvocare un tavolo per cercare di ribadire questa necessità ma sinora le risposte non sono andate nelle direzioni che auspicavo”. La traduzione? A Ferrovie non conviene fare massicci investimenti per i pendolari di Frosinone e farli viaggiare meglio o più puntuali. Non conviene perché gli abbonamenti quelli sono, quelli resteranno, l’investimento quindi non verrebbe ripagato da nessuno.

Politica evanescente

Il rendering della stazione Tav di Frosinone – Ferentino

In questi casi è la politica che può ribaltare la prospettiva. Come insegna, come insegna il caso del famoso Espresso Fanelli, cioè la fermata del treno Espresso Napoli – Roma messa a Frosinone dal presidente del Consiglio dei Ministri Giulio Andreotti perché il suo sottosegretario Cesare Augusto Fanelli arrivava alle riunioni di Governo sempre in ritardo (“Preside’ hai solo da mettere un treno che mi porti qui in tempo”. “Tanto poco? Passatemi al telefono il presidente di Ferrovie dello Stato… “) (Leggi qui: Quando i politici contavano avevamo l’Espresso Fanelli).

Oggi? Lasciate ogni speranza o voi che entrate. Roma 1 – Frosinone 0. E non finisce qui. Sempre ieri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca durante il Congresso della Cisl Lazio, a proposito della TAV, ha detto non ci sono le condizioni tecniche per fare una stazione Tav dentro Frosinone e se si farà, al massimo si vedrà a Ferentino. Il presidente Rocca ha bacchettato la politica locale: «Non possiamo correre dietro ai campanili, dobbiamo fare i conti con la realtà». E la realtà è che non c’è nemmeno un euro stanziato, programmato, pensato o solo ipotizzato per fare quella stazione. Fine dei giochi e delle discussioni. Anche quei per assenza della politica. Roma 2 – Frosinone 0.

Alla luce di questa ennesima bocciatura delle aspirazioni di crescita del Capoluogo, peraltro determinate da esigenze concrete e reali e non da ambizioni vanagloriose, ha ancora senso parlare della centralità e della strategicità di Frosinone? I fatti dicono di no. Le chiacchiere invece se le porta via il vento.

Se il vero match fosse già iniziato?

Fabio Tagliaferri (Foto: Luigi Mistrulli © Imagoeconomica)

Anche per questo l’attuale Consiliatura ha poco o nulla da dire. Le prossime elezioni comunali sono ancora lontane ma le grandi manovre sono già iniziate. Mastrangeli potrebbe decidere di ricandidarsi con una lista civica, tagliando i ponti con Forza Italia e forse anche con Fratelli d’Italia. Il centrosinistra per ora è un cantiere aperto: il Pd è fermo ai box, il Psi prova a prendersi la scena. E nel frattempo, gruppi come FutuRa testano il terreno tra battaglie civiche e disobbedienze tattiche.

In questo scenario si inserisce la cena avvenuta lunedì e rivelata ieri da Corrado Trento su Ciociaria Oggi. Una cena in un ristorante può essere solo una cena. Oppure, può raccontare molto più di quanto sembri. Lunedì sera, al tavolo del ristorante “Da Plinio”, si sono ritrovati tre figure chiave della politica frusinate: Antonio Scaccia (vicesindaco e leader della Lista per Frosinone), Fabio Tagliaferri (esponente di Fratelli d’Italia e manager di Ales Spa) e Franco Carfagna (capogruppo di FdI al Comune). Una foto, tre persone, un messaggio: il centrodestra si muove. E prova a riorganizzarsi.

Il Consigliere Segretario di Presidenza Francesca Chiappini (Foto © Massimo Scaccia)

A due anni dalle elezioni amministrative del 2027, iniziano le grandi manovre. Sullo sfondo, l’intervista di Francesca Chiappini (Lista per Frosinone) che chiede chiarezza subito: chi farà parte della coalizione? Per lei e per il suo gruppo, la risposta è essenziale per proseguire l’esperienza amministrativa. Lo stesso vale per Scaccia, che intanto rafforza il suo profilo politico anche a livello regionale con l’associazione “Noi con Vannacci”. Nel frattempo, Franco Carfagna ha sollecitato il sindaco Riccardo Mastrangeli ad aprire un tavolo di maggioranza per discutere temi come mobilità urbana, Brt e parcheggi. Risposte? Nessuna. E il segnale è chiaro: la tenuta dell’attuale assetto non è più scontata. (Leggi qui: La Lista per Frosinone mette le travi sulle prossime elezioni del 2027).

Lo scenario complesso

Lo scenario si complica ulteriormente con il ruolo di Nicola Ottaviani, due volte sindaco ed oggi deputato e ancora figura centrale del centrodestra locale, ma con uno schema di alleanze molto diverso da quello del 2022. L’asse Lega–liste civiche sembra oggi più debole, mentre Fratelli d’Italia e Lista per Frosinone si avvicinano.

La partita è solo all’inizio, ma il messaggio è arrivato: il centrodestra a Frosinone ha cominciato a ridisegnare la mappa delle alleanze. E stavolta, non a tavolino, ma… a tavola.