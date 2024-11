Il sindacalista e le ombre della calunnia: la resilienza di Coppotelli

Un dossier inviato alla Procura ed ai giornali. Per azzoppare un gruppo troppo attivo. Quattro anni e poi il decreto del giudice: "Non luogo a procedere, il fatto non sussiste”. Cosa c'è dietro alle calunnie su Enrico Coppotelli

Hanno provato a disarcionarlo. Non è una semplice questione di intrighi politici. È stato un vero e proprio tentativo di eliminarlo dalla scena politico-sindacale. Chi ha provato a colpire Enrico Coppotelli ha settato la tacca della mira su tre bersagli insieme: il giovane dirigente che è riuscito a farsi spazio tra le ingessature del potere; la Cisl che rappresenta a Roma e nel Lazio colpevole di essere riuscita ad invertire la fuga degli iscritti. Terzo e più importante bersaglio: la speranza del rinnovamento innescata dal fatto che un giovane partito dalla Ciociaria sia riuscito ad arrivare alla vetta solo con uno zaino pieno di talento. Il successo della competenza è per molti un risultato inaccettabile.

La macchina del fango

Il Palazzo di Giustizia di Frosinone

Bisogna partire dalla fine per capire cosa è accaduto quattro anni fa. La fine è stata venerdì mattina. Nel Palazzo di Giustizia di Frosinone: il Segretario generale Cisl del Lazio Enrico Coppotelli ed altri tre vertici sindacali Cisl della provincia di Frosinone sono stati prosciolti dalle accuse che gli erano state mosse. Il giudice delle Udienze Preliminari di Frosinone ha archiviato il caso disponendo il non luogo a procedere. Accuse inesistenti. Al punto che non c’è stato nemmeno bisogno di un processo per accertarlo.

Tutto nasceva da un trappolone. Con il quale segare le gambe ad un gruppo dirigente lanciato. Il dossier era stato inviato alla Procura della Repubblica e subito dopo l’apertura degli accertamenti (nel Codice italiano è un obbligo) era stato girato a Report. Tentando di gettare un’ombra. Eliminata in queste ore.

Enrico Coppotelli

In pratica? Qualcuno aveva ipotizzato che i quattro dirigenti non fossero sindacalisti e non avessero diritto a ciò che è connesso a quello status. È stato semplice per i difensori Vincenzo Galassi e Sandro Salera dimostrare invece la assoluta regolarità di tutto ed il reale ruolo di sindacalisti svolto dai quattro, protagonisti di battaglie e confronti sindacali testimoniati da centinaia di verbali, accordi con le parti datoriali, contratti definiti in sede decentrata, scioperi e manifestazioni.

Chi ha inviato quel dossier con ogni probabilità non puntava alla condanna. Sapeva che non ci sarebbe stata. Allora? Puntava ad un processo in cui chiarire le accuse. Perché? In caso di rinvio del caso al giudizio del Tribunale, tutti si sarebbero dovuti dimettere contestualmente da qualunque incarico presso la Cisl.

E la macchina della resilienza

Coppotelli tra Francesco Rocca e Alessio D’Amato

Chi c’è dietro? Quattro anni fa, quelli che non sono riusciti a batterlo sul campo della politica hanno deciso di ricorrere alla calunnia, sperando di affossare Enrico Coppotelli. Che anche in questo caso ha tracciato la rotta e l’ha indicata ai quadri sindacali, i collaboratori, gli iscritti: lavorare in attesa che tutto venisse chiarito, con serenità senza farsi condizionare dagli sguardi e dai riflettori, continuare a stringere accordi, a difendere i diritti delle persone. Quattro anni fa c’è stato un doppio Coppotelli: uno che ha continuato ad incarnare il ruolo di sindacalista, uno che ha iniziato ad esercitare il ruolo di portavoce dei valori che il suo mandato richiede.

Enrico Coppotelli

Le evidenze dicono se ha funzionato. I numeri innanzitutto: la Cisl di Enrico Coppotelli malgrado le avversità si è affermata come leader indiscussa sia a Roma Capitale, sotto l’amministrazione di centrosinistra del sindaco Roberto Gualtieri, sia in Regione Lazio dove il timone lo ha in mano il centrodestra del presidente Francesco Rocca. E poi l’autorevolezza: in due occasioni la Cisl ha tracciato la rotta e scritto l’agenda dei prossimi anni per lo sviluppo a Roma e nel Lazio e l’ha proposta alla politica. Ad ascoltare quelle richieste sono andati sia i big del centrodestra che quelli del centrosinistra: sindaci e governatori, deputati e senatori, assessori e consiglieri.

Ci sono andati nonostante le voci maligne circolate fino a giovedì sera, continuando a insinuare che una “brutta vicenda giudiziaria” riguardasse il Segretario. La sentenza di ‘non luogo a procedere perché il fatto non sussiste‘ ha sgomberato il campo da ogni dubbio. E confermato che le accuse erano infondate. I suoi avversari politici si erano inventati tutto.

No comment o quasi

Enrico Coppotelli (Foto: Livio Anticoli © Imagoeconomica)

Nemmeno di fronte alla sentenza Enrico Coppotelli ha commentato. Limitandosi a dire: “Ho sempre avuto fiducia nel fatto che la verità emergesse, al punto che in questi anni ho dedicato le mie energie al mio lavoro senza prestare particolare attenzione a questa vicenda, tanto è il profondo rispetto che ripongo nell’amministrazione della giustizia come uomo rappresentante dei Lavoratori e rispettoso delle Istituzioni”. Lo stile non è un optional che si può ordinare sul catalogo.

Ma la questione non si esaurisce qui. Perché se per Coppotelli potrebbe anche essersi chiusa, la questione ha colpito anche la Sigla. Che ora vuole il riconoscimento delle responsabilità per chi ha diffamato e calunniato i suoi quattro dirigenti. Vuole che si assumano le proprie responsabilità, risarcendo i danni di quattro anni trascorsi a gettare ombre.

Coppotelli ha già fatto sapere che destinerà i risarcimenti a opere di bene a favore degli ultimi, quelli che continuano a guardare al sindacato con speranza. Un gesto deciso nel nome della dignità del ruolo di sindacalista, della riaffermazione della missione di un grande sindacato italiano come la Cisl: capace di risollevarsi.

Ma c’è un terzo motivo per il quale è stata scelta questa strada. La storia di Coppotelli vuole essere un segnale per quelli che vogliono mettere nello zaino il loro talento ed affrontare l’avventura di una scalata. Senza padrini e senza padroni. Anzi, contro di loro.