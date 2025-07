“Il sindaco di tutti”: l’ultimo saluto a Vincenzo Quadrini

Tre parroci uniti per concelebrare i funerali di Vincenzo Quadrini: uno dei tanti segni della sua capacità di unire. Come la presenza di Bruno Magliocchetti in prima fila. E le diverse generazioni e ambiti politici

Ci sono almeno due immagini potenti che fanno capire bene quello che ha rappresentato per Isola del Liri Vincenzo Quadrini. E tutte e due si sono palesate al funerale con il quale venerdì pomeriggio il sindaco per antonomasia della città della cascata ha preso congedo dai suoi cittadini.

La prima è l’insieme dei tre sacerdoti che si sono uniti per partecipare alla celebrazione dei funerali che si sono svolti nella chiesa di San Carlo.

Enzo che unisce anche al funerale

C’era Don Dante, ovviamente, il parroco ufficiale. Ma c’erano anche Don Alfredo, storico parroco della chiesa di San Lorenzo, nel pieno del centro della città; e c’era padre Felice, anima profonda dell’Abbazia di San Domenico. Un simbolo chiarissimo della più evidente qualità politica ed umana di Enzo: la sua capacità di aggregare, di non creare fazioni e schieramenti avversi, ma di tendere naturalmente alla sintesi più ampia possibile.

Lo dimostra anche un altro particolare; la presenza in prima fila del senatore Bruno Magliocchetti. Ovvero, della persona la cui carriera politica è stata interrotta bruscamente proprio dal plebiscito che nel 2000 proiettò Enzo Quadrini sulla poltrona di primo cittadino, ponendo fine ad un regno, quello del senatore, che durava dal 1992. Tanto che all’epoca Magliocchetti, pur di non tornare da sconfitto nell’Aula consiliare, preferì dare le dimissioni.

C’erano tutti i presupposti per una rivalità feroce. Che però non si è mai palesata. Chiamatela civiltà politica, chiamatela correttezza, forse anche ipocrisia (il famoso “omaggio che il vizio rende alla virtù” secondo La Rochefoucauld). Sta di fatto che Magliocchetti era in prima fila, quasi a voler partecipare, finalmente, a quel consiglio comunale plenario che all’epoca non si era mai tenuto.

Passato, presente, futuro

Il funerale di Quadrini è stata anche la preziosa occasione di vedere assieme passato, presente e futuro della classe politica di tutto il territorio. Da Luca Di Stefano a Mauro Buschini e Francesco De Angelis, c’erano tutti a ribadire la centralità di chi è stato un simbolo; senza dimenticare nomi storici del Pd isolano e provinciale come Antimo Simoncelli. Non poteva mancare Lucio Marziale, l’uomo che più degli altri ha incarnato il “quadrinismo” inteso come voglia di far correre Isola Liri verso una dimensione nuova, facendola uscire dalla sua dimensione di città fabbrica per farla arrivare in una realtà nuova, fatta di cultura, di tempo libero, di modernità. (Leggi qui: Quadrini, il sindaco che liberò l’isola fluviale: l’eredità di una visione).

A tutti si è rivolto nella sua omelia (lui l’ha definita “una chiacchierata con Enzo“) Don Dante. Che ha messo in evidenza come Quadrini si sia speso per il territorio e per i suoi cittadini. Ricordando, con lo sguardo rivolto al figlio Massimiliano, che ora quegli insegnamenti devono essere tramandati.

Come lo stesso Massimiliano Quadrini ha fatto rivolgendosi a tutti alla fine. Parlando al sindaco ed al padre. Ricordandogli i suoi talenti di genitore, di nonno, di uomo tra la gente.

Forse il lascito più grande di un uomo che ha saputo parlare a tutti.