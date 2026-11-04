Il sindaco fa 13: a Gaeta il tredicesimo assessore lascia la Giunta

Paola Guglietta, assessora alle Attività produttive, lascia la Giunta di Gaeta mezz’ora dopo la nota del PD di Franco De Angelis sulle varianti al PRG presentate dalla società della sorella. È il tredicesimo addio.

Nel palazzo municipale di Gaeta la terra non trema: scivola piano, un assessore alla volta. Mercoledì mattina è toccato a Paola Guglietta, la tredicesima a lasciare la Giunta Leccese, una settimana dopo Luca Gallinaro. Tutto è successo in ventiquattro minuti e per un campo di padel: doveva nascere sul tetto di un’autorimessa, a poche decine di metri dalla spiaggia di Serapo ed ovviamente a pagamento. A denunciare tutto è stata una nota del Pd diffusa alle 11:58, alle 12:22 l’assessora ha lasciato la Giunta di Gaeta. Ha mollato le deleghe alle Attività produttive, al Commercio e al SUAP (il delicato sportello che rilascia proprio le autorizzazioni come quella necessaria per il campo di padel).

Paola Guglietta era una delle ultime nominate. In pratica ha deciso di togliere le castagne dal fuoco al sindaco Leccese mezz’ora dopo che era scoppiato il bubbone.

La nota delle 11.58

Franco De Angelis

Il consigliere comunale del PD Franco De Angelis, in qualità di presidente della commissione Controllo e Garanzia, aveva protocollato alle 11.58 di mercoledì una durissima nota chiedendo ai vertici dell’amministrazione gaetana di bloccare e annullare lo svolgimento delle Conferenze dei Servizi finalizzate al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di due parcheggi multipiano, di un’autorimessa sul cui tetto era stato progettato un campo di padel, di un centro benessere in zona agricola. Il tutto per sostenere iniziative imprenditoriali private «che credono nel potenziamento dell’immagine turistica di Gaeta».

Quella di De Angelis sembrava un’iniziativa, come tante, di un esponente di minoranza, impegnato a sostenere la sfida del fronte progressista alle amministrative del maggio 2027.

E invece l’assessora Guglietta è stata la più brava a capire che era meglio togliere il disturbo piuttosto che alimentare la discussione su un possibile conflitto di interesse. Proprio ora che si sente già il profumo delle prossime elezioni comunali.

La variante di via Bachelet

Il municipio di Gaeta

Per il PD, c’era proprio l’assessora dietro la proposta di delibera numero 1556 del 23 ottobre scorso, da calendarizzare in Aula nella prima seduta utile. Prevede l’approvazione di una variante al Piano Regolatore di Gaeta, presentata il 31 gennaio 2024 dalla società Pida Immobiliare srl di cui è amministratrice unica Michela Guglietta, la sorella minore dell’assessora (ex) al SUAP del Comune di Gaeta.

A cosa è finalizzata la variante? A realizzare in via Vittorio Bachelet, a poche decine di metri dal cimitero monumentale di via Garibaldi e della spiaggia di Serapo, un’autorimessa interrata ed un sovrastante parcheggio a raso con pensiline fotovoltaiche destinato a diventare un campo di padel a pagamento.

Il consigliere De Angelis alle 11.58 di mercoledì ha chiesto di revocare questa proposta di delibera. Che aveva ottenuto il parere favorevole del settore Urbanistica del Comune di Gaeta il 20 ottobre scorso, modificando la destinazione d’uso di un’area di 1950 metri quadrati.

Per completezza: Pida legittimamente ha risposto a un Avviso Pubblico per permettere ai privati di perseguire l’interesse pubblico… sempre in variante al PRG.

Tanti saluti

Paola Guglietta

L’assessora ha capito il rischio politico che si poteva creare se fosse rimasta a guidare politicamente il SUAP mentre c’era in corso un iter legato ad una sua stretta familiare. Sarebbe diventato materia da campagna elettorale. Meglio rimuovere il potenziale conflitto.

Ma il documento del Pd parla anche di un’altra variante. Quella per realizzare una struttura ricettiva su un’area di 1351 metri quadrati in via Cristoforo Colombo, ai piedi dell’ospedale «Monsignor Luigi Di Liegro», da qualche mese Casa della Salute.

La proposta – ha evidenziato lo stesso presidente De Angelis – è stata sempre avanzata dall’ormai ex assessora alle Attività Produttive e prevede anche un cambio di destinazione d’uso a favore del terreno di proprietà di un cittadino campano di Villaricca. A cosa punta quella variante? Creare un nuovo B&B. Rispetto all’autorimessa di via Bachelet questo progetto è ancora in una fase embrionale ma l’opposizione del PD già martedì era scatenata: «Siamo passati dall’urbanistica creativa al catalogo dei favori preelettorali. A breve aggiornamenti».

L’addio senza spiegazioni

Questi aggiornamenti sono stati resi noti alle 11.58 di mercoledì e dopo 24 minuti Paola Guglietta ha deciso di andar via. Ha voluto soltanto esprimere il suo più sincero ringraziamento per l’importante opportunità che le è stata concessa: «È stata un’esperienza significativa, non solo sotto il profilo squisitamente politico e amministrativo, ma anche e soprattutto dal punto di vista umano».

Anche il sindaco Cristian Leccese ha dovuto prendere atto della «generosa» scelta della sua ex assessora e, esprimendole, il proprio «sentito ringraziamento per l’alto senso delle istituzioni e la dedizione dimostrata sin dal suo ingresso nell’esecutivo». «Di Paola sottolineo la proficua collaborazione, l’instancabile impegno e l’assoluta competenza che hanno caratterizzato questo intenso periodo di lavoro comune» ha concluso il sindaco.

Rebus nuovo assessore

Davide Speringo e Cristian Leccese (Foto: Paolo Di Tucci)

Paola Guglietta sapeva di avere i giorni contati in Giunta anche per una ragione politica. Uno dei due Consiglieri della sia lista di riferimento Avanti tutta nelle settimane scorse si è spostato nel Gruppo Misto di opposizione. Pertanto, il solo ex presidente d’Aula Davide Speringo era diventato numericamente insufficiente per assicurare la copertura politica a un’assessora.

Sostituire la dimissionaria Paola Guglietta è diventata un’urgenza politica per il sindaco Leccese. Ha fatto sapere di aver avviato «le opportune valutazioni politiche e programmatiche per garantire la piena continuità dell’azione di governo». E in quest’ottica è assai probabile il ritorno nella Giunta dell’ex assessore ai Lavori Pubblici ed ex vicesindaco Angelo Magliozzi. Eletto nel listone «Mitrano nel cuore» si dimise da consigliere per approdare in Giunta in cui rimase poche settimane per andare a presiedere la Pro Loco, ora destinata a sgonfiarsi in concomitanza con la costituzione della Fondazione Città di Gaeta.

Massimo Magliozzi

Non è certo che Magliozzi assuma le deleghe sinora ricoperte dalla dimissionaria Guglietta ma per il suo sacrificio, a pochi mesi dalle elezioni amministrative, potrebbe chiedere i Lavori Pubblici.

Si tratta di una delega elettoralmente appetibile attualmente ricoperta dall’ex sindaco Massimo Magliozzi che la sua professione di fede in vista del voto del maggio 2027 l’ha già dichiarata: sostenere la candidatura a sindaco di Luca Gallinaro con il proposito di mandare in pensione, dopo 15 anni, il mitranismo…