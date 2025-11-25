Il solito Consiglio di… guerra ma stavolta Angelica si prende la scena

A Ferentino si è rinnovato lo scontro tra la maggioranza del sindaco Fiorletta e l'opposizione composta da Antonio Pompeo e soci. Ma la vera novità è arrivata dalla consigliera Schietroma sempre più vicina all'Amministrazione pur se eletta in minoranza. Imminente il suo cambio di casacca

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Doveva essere un Consiglio comunale tranquillo e rapido. Ed invece l’assise civica a Ferentino si è rivelata nuovamente come un terreno di scontro tra la maggioranza extralarge del sindaco Piergianni Fiorletta ed i quattro di minoranza, Antonio Pompeo, Alfonso Musa, Fabio Maglioccchetti e Giancarlo Lanzi.

Dal punto di vista politico c’è da registrare l’avvicinamento di Angelica Schietroma alla maggioranza: la consigliera non ha fatto mancare il suo voto al sindaco Fiorletta. Eletta in minoranza, spesso assente ai Consigli, la Schietroma è stata diverse volte in sintonia con l’Amministrazione. La sua presenza nell’ultima seduta potrebbe essere il segnale di un possibile imminente passaggio ufficiale in maggioranza.

Il parcheggio della discordia

Nodi del contendere le variazioni di Bilancio, la manutenzione delle strade e del verde pubblico, opere pubbliche e la possibile installazione di un autovelox sulla via Casilina.

Antonio Pompeo, leader dell’opposizione

Per quanto riguarda le variazioni di Bilancio la minoranza ha attaccato sul fatto che si spenderanno nel 2025 ben 550mila euro per le manifestazioni e sul nuovo parcheggio che sorgerà nei pressi della rotatoria di Pontegrande. Il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale di 490.000 euro ai quali aggiungerà 118.000 euro di fondi comunali. L’opposizione ha tuonato sostenendo l’inutilità dell’opera ed i costi eccessivi rispetto ai benefici. Di fatto è un’area già ricca di parcheggi che sarebbero serviti più in altre zone. Secca la replica del sindaco Fiorletta che invece ha rimarcato l’utilità di avere altre aree di sosta libere.

Poi si è parlato dell’emergenza abitativa. Il Comune grazie alla Regione Lazio potrà utilizzare un finanziamento vecchio ma recuperato di ben 1.3 milioni di euro per recuperare circa 6 appartamenti in centro e destinarli ad abitazioni per le giovani coppie.

La manutenzione stradale tema caldo

Lo scontro più duro sulla manutenzione stradale definita “assente” dalla minoranza che ha citato l’allagamento nelle ultime ore di via Stufa Pigna Castello dove due auto e altrettante famiglie sono rimaste in panne in un lago di acqua e sono state salvate dai pompieri. Il Comune ha dovuto chiudere la strada ed ha promesso interventi.

Maurizio Berretta

Discussioni accese anche sul verde pubblico e sui parcheggi che mancano. Alla stazione ferroviaria quello di RFI è stato aperto a metà (80 posti utili su oltre 200 disponibili) mentre gli altri restano misteriosamente chiusi. Si è parlato di progetti per il sociale soprattutto quello ideato dal consigliere Maurizio Berretta di concedere opportunità di stage lavorativi in aziende locali ai ragazzi meno fortunati. Sul tavolo anche il museo ed altri progetti sui lavori pubblici.

Fiorletta ha rassicurato: niente autovelox

Il sindaco Piergianni Fiorletta

In discussione anche la possibilità di installare un autovelox sulla via Casilina. Lo scontro è stato pesante ma il sindaco Piergianni Fiorletta ha smorzato i toni spiegando che non verrà collocato in quanto occorrerebbe una delibera di consiglio comunale che la maggioranza non intende approvare.

Poche le voci dalla stessa maggioranza che ha annunciato di avere in cantiere diversi progetti. Fra tutti spicca la nuova piazza al Vascello il cui costo di oltre 3 milioni di euro dovrà essere compensato da finanziamenti regionali o statali.