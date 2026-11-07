Il “taglia e cuci” dopo di Cagliari-Frosinone

Chi taglia, chi cuce, chi inciucia: dopo la partita a Cagliari vi raccontiamo il gossip prima di Frosinone – Torino nello stadio Stirpe. Così non ne sentite la mancanza

Profumo di mirto e di cisto selvatico: c’è chi la abbina al profumo di sale, vacanze, sole. Per qualcuno è l’aria di casa lasciata ogni volta con un buco nel cuore che diventa sempre più grande a mano a mano che il traghetto si allontana e la costa si fa più piccola. Per il Frosinone Calcio la Sardegna porta l’aria della delusione e del ritorno con i piedi per terra.

La Unipol Domus ha il fascino delle cose moderne, efficienti, funzionali. Un po’ gli manca la poesia del vecchio stadio Amsicora e più ancora del glorioso Sant’Elia che realizzarono per contenere quella infinita massa di tifosi arrivati da ogni punto dell’Isola dopo lo scudetto di Giggirriva. È la stessa sensazione che si innesca quando guardi quel gioiello della Psc Arena e pensi al glorioso Matusa.

In assenza di un palchetto opzionabile come allo Stirpe, approfittando del doppio turno della settimana scorsa, ecco qui il resoconto del Taglia & Cuci di casa che non vi avevamo ancora raccontato dopo Frosinone-Lecce.

La vittoria con il notaio

Il notaio Viscogliosi e signora

Una vittoria ineccepibile, un dominio del campo e nel gioco che lasciano poco spazio alle interpretazioni. Ci vorrebbe il sigillo di un notaio per mettere tutto in modo definitivo agli Atti. La Tribuna Polsinelli si fa mancare nulla e nel palchetto, Daniele e Sandra Polsinelli ospitano stavolta il notaio Giovanni Battista Viscogliosi e signora. Studio a Fondi ma radici ad Isola del Liri: mai visto la casa sulla cascata? Ecco è storia della sua famiglia.

Il notaio parla di un Frosinone come paradigma di un territorio: di una terra che non ha mai creduto in se stessa e per questo manda i suoi figli migliori in giro per il mondo, scoprendo solo dopo, nello stupore generale, che sono bravissimi e viaggiano tra i migliori. Individua un’eccezione: Daniele Polsinelli che è rimasto in casa a fabbricare le sue eccellenze che poi esporta per i quattro angoli del pianeta. Gli dà ragione a distanza quella penna sopraffina che partita da Alvito ha trovato Redazione (tu guarda quanto senso dell’ironia ha il destino) in quella che venne fondata da Indro Montanelli. Vittorio Macioce in settimana ha scritto di quell’infinito talento chiamato Giacomo Ca-lò (come lo gridano i tifosi quando segna) che non scommetteva su se stesso nemmeno al Fantacalcio ed ha trovato solo a Frosinone la terra giusta nella quale mettere le radici. (Leggi qui: Calò, il talento: non credeva in sé neanche al fantacalcio).

Uno sguardo al look

La signora Viscogliosi indossa un outfit total black. Sceglie una linea casual-sportivo e contemporaneo: giacca corta nera, morbida e leggermente imbottita, con collo alto, e pantaloni dalla linea morbida, leggermente svasata. A spezzare il total black, le sneakers chunky nei toni del beige.

E come risponde la padrona di casa della Tribuna Polsinelli? La signora Sandra combatte il primo freddo con un outfit sobrio ma raffinato, adatto ad un’occasione informale come una partita di calcio ma comunque di rappresentanza. Porta un cappotto nero dal taglio morbido e leggermente sfiancato, con ampi revers e una linea classica. Sotto si intravede un abbigliamento scuro. A dare carattere all’insieme è una delle sue inseparabili sciarpe lunghe di fattura artigianale. Stavolta sceglie il color prugna, tendente al viola, avvolta morbidamente intorno al collo e lasciata ricadere sul davanti. Completa il look una borsa nera, con una catena decorata da elementi color avorio e dettagli dorati. Un abbinamento giocato sul contrasto tra il nero del cappotto e la nota di colore della sciarpa.

Chi c’era e chi è passato

Massimo Ruspandini

Sul palchetto passa l’onorevole Massimo Ruspandini: ha un sorriso che gli va dall’orecchio sinistro a quello destro per l’arrivo del piccolo Tancredi nato in settimana. Auguri da tutti ed in particolare dalle signore che hanno voluto sapere ogni cosa.

Scende dalla sua inseparabile postazione Tommaso De Santis, l’uomo del tissue del tessuto non tessuto ma dal tifo vero. Un rapido saluto lo fa Marco Delle Cese che è preoccupato per la situazione Stellantis e guarda, come al solito, oltre il presente: sostiene che i tempi sono maturi per un cambio di paradigma del territorio. In settimana gli darà ragione il sindaco di Cassino Enzo Salera lanciando la mission Cassino 2035. (Leggi qui: Cassino ora et labora per diventare Capitale).

Angelo Pizzutelli

È intirizzito dal freddo il presidente di ConfimpreseItalia Guido D’Amico: sta appoggiato ad una parete e sembra un pulcino; non puoi dirglielo che è solo un po’ di venticello: lui è abituato al clima di Messina e già Taormina gli sembra Nord. Racconta che ha appena concluso il cambio d’ufficio a Roma: due piani di fronte a Montecitorio. Vuole fare le cose in grande.

Nella passeggiata alle spalle della Tribuna Polsinelli, il capogruppo Pd di Frosinone Angelo Pizzutelli analizza la situazione politica nel Capoluogo. Le sue riserve sulle strategie del Pd sono note e le dice ad alta voce: gli sembra che siano di corto respiro, non vede una strategia compatta e di assalto alla fascia tricolore del sindaco. È come – dice – se il Pd avesse scaricato la patata bollente ai Socialisti e buonanotte ai suonatori. Arriva il sindaco Riccardo Mastrangeli e sembra quasi voglia consolarlo.

La calata di Annibale

Annibale Conti

Il colpo grosso è il passaggio del dottor Annibale Conti, il cardinalizio Capo Segreteria del bi – assessore regionale Giancarlo Righini, titolare del Bilancio e dell’Agricoltura. Passa per un saluto e quando arriva lui matura la prima delle due reti che hanno matato il Toro: lo scaramantico Daniele Polsinelli vorrebbe piantumare come un abete il dottor Conti direttamente nel centro del palchetto, convinto che porti bene.

Parla della situazione politica ma soprattutto di un Bilancio regionale che – assicura – è finalmente in ordine e che darà certezze anche per i prossimi anni. I numeri hanno la testa dura. Chiede al direttore generale delle Bonifiche del lazio Andrea Renna a che punto sono i progetti di pulizia e messa in sicurezza dei canali: gli assicura che sono a buon punto ma soprattutto aggiunge che diversi Comuni del Lazio Nord stanno firmando le convenzioni per affidare ai Consorzi di Bonifica quei lavori.

Simone Dolcemascolo passa e fa assaggiare i primi panettoni della nuova stagione: usciti dal forno, fatti riposare e tagliati: una delizia per buongustai.

Arriva il secondo goal. Meglio andare via. Polsinelli potrebbe tirare fuori picco e pala e mettere a dimora il suo nuovo portafortuna come elemento fisso della Tribuna Polsinelli.