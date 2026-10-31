Il “taglia e cuci” prima di Frosinone -Lecce

Chi taglia, chi cuce, chi inciucia: prima della partita Frosinone – Lecce nello stadio Stirpe. Tra politica e gossip, in attesa del fischio d’inizio

Ciack si gira: il Frosinone sta per scendere in campo e mettere in scena la sua splendida cinquina al Lecce. Roba da applausi a scena aperta mentre i saputoni di tutta l’Italia debbono recuperare la mascella, cascata di fronte allo stupore generato da questa squadra appena risalita dalla Serie B. Anche nel turno infrasettimanale, il palco della Tribuna Polsinelli è teatro di scaramanzie imbarazzanti per gli stessi protagonisti «poche storie: funziona e non si cambia» ha sentenziato un pragmatico Daniele Polsinelli, l’imprenditore che porta la Ciociaria in 94 Paesi del mondo con le sue attrezzature agricole d’eccellenza. (Leggi qui).

Giovedì ad assistere all’Opera del Frosinone c’è una persona che di spettacoli se ne intende: Manuela Cacciamani amministratore delegato di Cinecittà, invitata dalla signora Sandra che di pallone è appassionata ma un’intera partita circondata da maschietti scalmanati è troppo anche per la sua pazienza.

Il look della serata

Manuela Cacciamani con la signora Sandra Polsinelli

La Ad si presenta allo stadio Stirpe con un look casual-chic, elegante, contemporaneo e disinvolto: spolverino in pelle scamosciata color cuoio/cammello, morbido e destrutturato; blusa bianca, lunga e fluida, che illumina l’insieme e crea un bel contrasto con il capospalla; denim blu scuro dal taglio aderente con risvolto alla caviglia; e sneakers chiare nei toni del bianco/beige.

E come risponde la padrona di casa che adora le sciarpe lunghe in ogni stagione? Con un abbigliamento elegante, caratterizzato ancora una volta dall’accostamento di colori caldi e vivaci. Sandra Polsinelli porta un cappotto lungo color cammello, con ampi revers e maniche leggermente risvoltate, sotto il quale si intravede un capo chiaro. Al collo spicca una sciarpa blu elettrico, molto vistosa, in maglia lavorata, arricchita da decorazioni floreali e motivi ricamati nelle tonalità del turchese, del viola e del verde. Completa il look con occhiali da vista dalla montatura sottile, capelli biondi lasciati sciolti e mossi e alcuni bracciali al polso. Ancora una volta uno stile ricercato e originale, che abbina la sobrietà del cappotto color cammello alla vivacità della maxi sciarpa blu, vero elemento distintivo dell’outfit.

Quelli che vengono da lontano

Francesco Tomaselli

Il Frosinone – Spettacolo attira da lontano: ne è un esempio Francesco Tomaselli, – Ceo della Zeta Consulting arrivato da Treviso: passa alla tribuna Polsinelli e chiede una foto «dicono che se non fai tappa qui ti diverti solo a metà».

Lo conferma Paolo Sellari della Sellari Autoricambi un po’ lo sponsor – portafortuna del Frosinone Calcio: il suo logo campeggia accanto ai calciatori in azione ormai dal 2006, altri tempi, altri calendari.

Amerigo Quattrociocchi promette ancora una volta che porterà l’olio per benedire i piatti dei presenti ma puntualmente lo dimentica, mentre il presidente Marco Delle Cese si ferma con una scusa ma con ogni probabilità era passato a vedere da vicino Fabio Cannavaro che sta nel palchetto accanto.

Daniele Polsinelli e Paolo Sellari

L’ex sindaco Nicola Ottaviani arriva trafelato da Montecitorio e si perde il fischio d’inizio. Manca Simone Dolcemascolo, assente giustificato: è rimasto nel laboratorio per assistere alla nascita dei primi panettoni per le feste 2026.

Il sindaco Riccardo Mastrangeli passa per il caffé mentre il presidente di ALeS Fabio Tagliaferri si ferma dopo avere sistemato gli ultimi quadri nelle Scuderie del Quirinale: un saluto e prende posto nel palco affianco dove troneggia l’ex presidente del Consiglio Comunale di Frosinone Max Tagliaferri in compagnia dell’ex capogruppo di Forza Italia a Cassino Gianrico Langiano e dell’ex presidente del commercialisti Peppino Tedesco.

Riccardo Mastrangeli

La partita langue, le signore chiacchierano ed osservano la gara: avvio ingessato, pubblico caldissimo, temperatura non proprio delle più miti.

Intorno al ventesimo minuto, a completare il parterre arrivano da Mazzocchio il Commissario dei Consorzi di Bonifica Daniele Pili con il Direttore Generale di Anbi Lazio Andrea Renna, sono reduci dalla conferenza stampa sul nubifragio di inizio settimana a Latina. È stata particolarmente affollata, ricca di dati ed è andata più lunga del previsto: ritardi giustificati. (Leggi qui: Un anno d’acqua ogni ora: ecco perché il Pontino si è allagato).

Daniele Pili con Massimo Pizzuti

Li fa prigionieri il Dg di Ciociaria Oggi e Latina Oggi Massimo Pizzuti che prova a convincere entrambi che il doppio evento Nexus sarà una finestra sul futuro e proietterà il territorio del Lazio sud verso il domani.

Con loro sul palco Daniele Polsinelli può completare i riti scaramantici: ognuno seduto nella stessa posizione e… 1-0, il tempo di un abbraccio e cambiano gli assetti tra le sedie: accanto a Renna uno degli ospiti deve poggiare a terra il ginocchio sinistro… 2-0. Imbarazzante.

Ciack si gira, allo Stirpe il vero spettacolo è il Frosinone: tocca farsene una ragione.