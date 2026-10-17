Il “taglia e cuci” prima di Frosinone-Sassuolo

Chi taglia, chi cuce, chi inciucia: prima della partita Frosinone – Sassuolo nello stadio Stirpe. Tra politica e gossip, in attesa del fischio d’inizio

La pubblicità scorre sulle torri dello stadio Cavalier Benito Stirpe – Psc Arena: assicura che gli ITS siano il futuro e che se si studia lì prima del terzo anno si ha già un piede in un posto di lavoro. La vollero gli industriali, stanchi di chiedere alle istituzioni di cambiare le scuole superiori ed adattarle alle richieste che arrivavano dalle fabbriche sempre più in difficoltà per trovare le moderne figure qualificate. E’ andata a finire che la scuola se la sono fatta da soli ed ogni infornata colloca tutti gli studenti in un posto di lavoro.

Ironia della sorte vuole che mentre quella pubblicità scorre sulle torri, Mimma Barbati e Miriam Diurni siano lì davanti a guardare. Sono rispettivamente il Direttore e la Presidente dell’Istituto Meccatronico ITS del Lazio. Sono nella Tribuna Polsinelli, ospiti della signora Sandra: che ama il calcio ma deve abbozzare quel palchetto sempre pieno di maschietti ad ogni fine settimana. Questa volta ci ha pensato lei a mettere una nota di rosa.

Il presente è donna

Mimma Barbati e Miriam Diurni

Outfit minimal, sportivo-elegante e rilassato: Mimma Barbati indossa un completo grigio chiaro dal taglio piuttosto morbido e contemporaneo: blazer monopetto e pantaloni coordinati, leggermente cropped alla caviglia. Sotto porta una T-shirt/top bianco panna, molto semplice ma efficace. Completa il look con sneakers bianche in tela, che rendono il completo meno formale.

La presidente Miriam Diurni risponde con un outfit casual chic, mix elegante/casual dato da blazer in tweed più jeans e sneakers mettendo in evidenza un interessante contrasto tra la giacca sofisticata ed il denim). Indossa un blazer in tessuto bouclé/tweed a quadri, sui toni del panna, beige e nero, con bordi sfrangiati, abbinato a un top nero girocollo e a jeans blu chiaro leggermente svasati o comunque più ampi sul fondo. Sneakers chiare, dall’aspetto più strutturato completano la tenuta da stadio.

La signora Sandra Polsinelli

La padrona di casa, la signora Sandra sfoggia un insieme casual chic, con elementi boho e dettagli romantici. Il punto focale è il contrasto tra i toni neutri degli abiti e il rosso corallo intenso della lunga sciarpa, che conferisce carattere all’intero look. È un abbigliamento stratificato, personale e ricercato, che combina capi morbidi, materiali dalla texture evidente e accessori dal sapore vintage. La giacca corta, in una tonalità beige chiaro tendente all’avorio, è realizzata in un tessuto materico dall’aspetto intrecciato, simile al tweed o a una lavorazione bouclé. Il taglio è morbido ma strutturato, con una linea leggermente sagomata sul busto.

Goal sul campo dell’eleganza

La maxi sciarpa rosso corallo è l’elemento dominante dell’outfit: lunga , voluminosa e in tonalità rosso corallo acceso, tendente al vermiglio, è avvolta attorno al collo e lasciata ricadere verticalmente lungo il busto, fino quasi alle caviglie. Il colore crea un contrasto deciso con la giacca chiara e il denim scuro con il lavaggio leggermente irregolare e sfumature più chiare in alcuni punti e delicate rifiniture laterali che ammorbidiscono la ruvidezza del denim. La vestibilità appare comoda, tendenzialmente dritta o rilassata, completata da un paio di sneakers chiare.

Sandra Polsinelli e Miriam Diurni

Hanno fatto gol sul campo dell’eleganza. Parlano della scuola e di quanto sia stata efficace: per le famiglie, per le imprese, per i ragazzi. Gli allievi hanno una formazione di portata universitaria ma tarata sul pratico, le imprese hanno ragazzi giovani e formati esattamente come serve a loro. Si chiama trasversalità: Mimma e Miriam spiegano a Daniele Polsinelli che oggi le industrie non chiedono ragazzi competenti su un solo argomento ma occorre essere smart e flessibili nello stesso tempo, conoscendo in maniera approfondita la Meccanica, l’Elettronica, l’Informatica. Daniele Polsinelli lo sa bene: lui il suo Its se l’è dovuto creare in house formando ogni anno ragazzi che con le loro capacità gli consentono di rispondere alle richieste particolari che arrivano da ogni produttore del mondo. (Leggi qui: Polsinelli scommette sul territorio: il nuovo store da 1300 metri a Broccostella).

Come sta Cesare?

Daniele Maura e Riccardo Mastrangeli

Passa il vicepresidente della Commissione Sviluppo della Regione Lazio Daniele Maura: se qualcuno pensa che sia venuto per parlare di Its è fuori strada, sta andando al palchetto del Comune di Frosinone dove il sindaco Riccardo Mastrangeli è in rigorosa tenuta blu istituzionale ma non ingessato, eleganza del venerdì sera con smanicato per prevenire gli attacchi del venticello di fine giornata. Si vedono confabulare Maura ed il sindaco: qualche frase tocca il tema della crisi in Comune ma tutti e due sanno che la poltrona del presidente d’Aula, con la attuale situazione a Palazzo Munari, c’entra poco o nulla.

Luca Fardelli, consigliere provinciale Pd in orbita Sara Battisti, rassicura tutti: papà Cesare è acciaccato ma sta benone “un leone, come il Frosinone” assicura Luca. Cesare è stato un monumento della Democrazia Cristiana, il problem solver per qualsiasi forma di crisi, forte del teorema “la politica è semplice, siamo noi a renderla complicata”: fu lui a costruire il patto del Buon Governo del Centrosinistra tra Francesco De Angelis e Francesco Scalia. Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli non lo dice ma è come se gli apparisse sulla testa la nuvoletta dei fumetti “Magari ad avercene uno così oggi”.

da destra Marco Colucci, dietro Ernesto Gerardi, Andrea Renna, Leonardo Ambrosi, Daniele Maura

Il sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini scende dalla parte alta della Tribuna Nord per un brindisi: tra i sindaci si sparge la voce che passare nella Tribuna Polsinelli porti bene. E allora in poco tempo si raggruppano Marco Colucci di Ceprano, Leonardo Ambrosi di Castro dei Volsci, Ernesto Gerardi di Amaseno. A distanza di poco li raggiungono l’ex presidente del Cosilam Marco Delle Cese con il presidente di LazioCrea Giuseppe Sacco ed il sindaco di Giuliano di Roma Adriano Lampazzi, anche loro accompagnati dalla nuvoletta “Hai visto mai che portasse bene pure a me?”.

Cin cin con Genesio

Daniele Polsinelli e Genesio Rocca

Prima del fischio d’inizio c’è la visita di Genesio Rocca, il presidente nazionale di Federgiocattoli che con i suoi palloncini ha conquistato la prima piazza in Europa e la seconda nel mondo tra i produttori. Soprattutto per la sua sensibilità green: l’asticella con cui i bambini tengono il palloncino? Niente plastica ma fibra vegetale, sviluppata e brevettata su stimolo della sua Gemar Balloons.

Tra una tartina ed un arancino, prende posizione in Tribuna Polsinelli anche il presidente della sezione Piccola Industria di Unindustria Frosinone, Gianluigi Raponi. La presenza di tre signore impone di non parlare solo di calcio: ne esce un interessante confronto sul futuro industriale del territorio e sull’indotto Stellantis che è in bilico come non mai.

I Polsinelli con il team di Masseria Barone

Un cin cin con Fabio Rossi, il mitico vinificatore della Masseria Barone, accompagnato in tribuna dai figli Enrico (Presidente del Consorzio Cabernet di Atina) e Marco Rossi. L’annata 2026 sembra buona, molto: e c’è chi sfoggia l’invito per l’edizione di ottobre dei Tre Calici del Gambero Rosso. Il Direttore di Anbi Lazio Andrea Renna dice che lui si occupa solo di acqua: in realtà, anche se non lo fa sapere in giro, ha il brevetto da sommelier.

Lo speaker inizia ad annunciare la formazione: da questo momento l’unico colore che conta è il verde del terreno di gioco. Via agli ultimi riti scaramantici che accompagnano ogni pre partita: partenza da Dolcemascolo, sempre con le stesse auto e con Simone ed il papà Massimo impeccabili padroni di casa. A giudicare dal risultato hanno funzionato.