Vertice della Lega al Brio Bar. Il nome del candidato sindaco è quello di Roberto Addesse. Ma senza fughe in avanti. Appello a FdI per un tavolo con cui trovare una sintesi.

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Senza rotture, senza lacerazioni. Il gruppo dirigente della Lega ha deciso che il nome del suo candidato sindaco alle elezioni Comunali di Alatri è il vicesindaco uscente Roberto Addesse. Lo hanno stabilito questa sera il Coordinatore Provinciale Nicola Ottaviani, il Coordinatore Regionale Organizzazione Mario Abbruzzese, l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli ed il Segretario cittadino della Lega Emanuele Palmisani.

Si sono riuniti nella sala del Brio Bar ed hanno fatto il punto sui cinque anni di amministrazione e sulle elezioni del prossimo anno. Preso atto dell’indisponibilità del sindaco uscente Maurizio Cianfrocca per un secondo mandato hanno ritenuto che ad incarnare la linea della continuità sia il suo Numero 2. E cioè l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Addesse. Per due ragioni essenziali: è stato per cinque anni il vicesindaco ed è quello che ha portato risultati amministrativi tangibili, trasformando la città in un immenso cantiere.

Non è un atto ostile

Non è una fuga in avanti, non è un atto ostile. Il Gruppo dirigente leghista lo ha messo in chiaro nel corso del dibattito. Non si è nascosto dietro ad un dito ed ha riconosciuto in maniera esplicita che c’è anche l’aspirazione di Fratelli d’Italia ad esprimere un candidato sindaco. Un’aspirazione che è stata definita legittima.

Di fronte al nome dell’ex presidente della Provincia Antonello Iannarilli come candidato FdI, la Lega ritiene che sia giusto ma «è altrettanto giusto e legittimo che lo stesso diritto venga riconosciuto anche alla Lega ed anche ad Addesse».

Nel documento politico che ha concluso la riunione, la Lega comunica agli alleati che il suo nome è quello di Roberto Addesse. Ma chiede che si apra immediatamente un tavolo di centrodestra nel quale verificare la possibilità di trovare un’intesa unitaria «capace di riportare al governo di Alatri un’amministrazione di centrodestra».

Il piano B se non va Addesse

Nelle settimane scorse, Antonello Iannarilli aveva fatto sapere che nel caso in cui avesse deciso di candidarsi lo avrebbe fatto comunque. La Lega, conoscendo l’indole dell’ex presidente, lancia una proposta per un eventuale Piano B. Quale?

«Se il Tavolo del Centrodestra non dovesse individuare una sintesi, crediamo che l’unica possibilità che rimane sia quella di organizzare le Primarie, stabilendo regole chiare per tutti ed affidando la scelta sul nome del candidato direttamente ai cittadini»