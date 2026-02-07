Il Teatro romano e la prova dell’apertura: cultura, scelte e potere a Cassino

Dopo il restyling e il successo estivo, il Teatro romano di Cassino si apre anche a soggetti esterni. Un cambio di modello che mette alla prova l’equilibrio tra qualità culturale, controllo pubblico e dinamiche politiche.
Il Teatro romano di Cassino riapre le sue porte, ma questa volta non soltanto al Comune. Dopo il restyling che lo ha restituito alla città e una stagione estiva capace di richiamare centinaia di spettatori, l’amministrazione compie un passo inedito: l’utilizzo della struttura sarà aperto anche a soggetti esterni, associazioni, scuole e operatori culturali.
Non è soltanto una decisione organizzativa. È una scelta politica e culturale che racconta molto del modo in cui Cassino intende governare uno dei suoi luoghi simbolo. Il sindaco Enzo Salera lo ha ribadito con chiarezza: l’obiettivo è massimizzare l’impegno nella promozione culturale, sostenendo le realtà locali e costruendo sinergie con scuole e associazioni del territorio.
Molto più di una cornice
Ma è proprio il modello scelto per questa apertura a rappresentare il vero banco di prova. Da un lato ci sono le proposte esterne, che dovranno essere valutate e selezionate; dall’altro, le iniziative comunali già programmate, che restano centrali nella visione dell’amministrazione. Trovare l’equilibrio tra apertura e controllo non sarà semplice, soprattutto in uno spazio che non è neutro ma fortemente identitario.
La stagione passata aveva già dimostrato che il Teatro romano può essere molto più di una cornice storica. Musica rock e classica, teatro moderno e tradizionale, laboratori per persone con disabilità, colonne sonore dei grandi film: le gradinate piene hanno raccontato un pubblico curioso e trasversale.
Ora il Comune prova a tradurre quel successo in un modello più strutturato e inclusivo. Il bando, aperto fino al 15 aprile, consentirà a tutti di presentare proposte di eventi, spettacoli teatrali, concerti, mostre e laboratori didattici. Una scommessa che guarda al futuro ma che impone criteri chiari e responsabilità precise.
Apertura controllata e qualità culturale
L’assessore alla Cultura, Gabriella Vacca, ha chiarito che tutte le proposte saranno vagliate con attenzione, con l’obiettivo di costruire un cartellone di qualità. Il punto, però, non è la visibilità politica dell’assessore, ma il metodo: trasparenza, coerenza e merito diventano criteri centrali nella gestione di uno spazio che non è solo un contenitore di eventi, ma un simbolo della città.
Parallelamente, l’amministrazione sta portando avanti trattative con agenti e artisti di richiamo internazionale, segno di una strategia duplice: aprire agli esterni, ma allo stesso tempo selezionare eventi capaci di dare prestigio al Teatro romano e all’immagine complessiva di Cassino. È un equilibrio delicato, dove ogni scelta pesa e ogni evento racconta una visione.
Prova di maturità
Il bando per la stagione 2026 segna un piccolo ma significativo cambio di paradigma: da una gestione esclusivamente comunale a un modello più inclusivo, fondato su qualità, rilevanza artistica e collaborazione. Tuttavia, dietro questa apertura controllata, si intravedono le dinamiche politiche di sempre: chi entra nel cartellone, come si distribuiscono gli spazi, quali logiche orienteranno davvero la stagione culturale. È una prova di maturità organizzativa e artistica: per entrare in una fase più grande, nell’alveo delle grandi strutture e dei grandi attrattori.
Il Teatro romano resta così simbolo non solo della storia di Cassino, ma anche della sua capacità – o incapacità – di far convivere politica e cultura. Se la stagione 2026 riuscirà a coniugare apertura e qualità, sarà un successo condiviso. Se invece prevarranno le logiche politiche, il Teatro diventerà un banco di prova severo sulle priorità reali di chi governa la città.