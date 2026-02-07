Il Teatro romano e la prova dell’apertura: cultura, scelte e potere a Cassino

Dopo il restyling e il successo estivo, il Teatro romano di Cassino si apre anche a soggetti esterni. Un cambio di modello che mette alla prova l’equilibrio tra qualità culturale, controllo pubblico e dinamiche politiche.

Il Teatro romano di Cassino riapre le sue porte, ma questa volta non soltanto al Comune. Dopo il restyling che lo ha restituito alla città e una stagione estiva capace di richiamare centinaia di spettatori, l’amministrazione compie un passo inedito: l’utilizzo della struttura sarà aperto anche a soggetti esterni, associazioni, scuole e operatori culturali.

Non è soltanto una decisione organizzativa. È una scelta politica e culturale che racconta molto del modo in cui Cassino intende governare uno dei suoi luoghi simbolo. Il sindaco Enzo Salera lo ha ribadito con chiarezza: l’obiettivo è massimizzare l’impegno nella promozione culturale, sostenendo le realtà locali e costruendo sinergie con scuole e associazioni del territorio.

Molto più di una cornice

La rappresentazione di Quattro Personaggi in Cerca d’Autore

Ma è proprio il modello scelto per questa apertura a rappresentare il vero banco di prova. Da un lato ci sono le proposte esterne, che dovranno essere valutate e selezionate; dall’altro, le iniziative comunali già programmate, che restano centrali nella visione dell’amministrazione. Trovare l’equilibrio tra apertura e controllo non sarà semplice, soprattutto in uno spazio che non è neutro ma fortemente identitario.

La stagione passata aveva già dimostrato che il Teatro romano può essere molto più di una cornice storica. Musica rock e classica, teatro moderno e tradizionale, laboratori per persone con disabilità, colonne sonore dei grandi film: le gradinate piene hanno raccontato un pubblico curioso e trasversale.

Ora il Comune prova a tradurre quel successo in un modello più strutturato e inclusivo. Il bando, aperto fino al 15 aprile, consentirà a tutti di presentare proposte di eventi, spettacoli teatrali, concerti, mostre e laboratori didattici. Una scommessa che guarda al futuro ma che impone criteri chiari e responsabilità precise.

Apertura controllata e qualità culturale

Gabriella Vacca

L’assessore alla Cultura, Gabriella Vacca, ha chiarito che tutte le proposte saranno vagliate con attenzione, con l’obiettivo di costruire un cartellone di qualità. Il punto, però, non è la visibilità politica dell’assessore, ma il metodo: trasparenza, coerenza e merito diventano criteri centrali nella gestione di uno spazio che non è solo un contenitore di eventi, ma un simbolo della città.

Parallelamente, l’amministrazione sta portando avanti trattative con agenti e artisti di richiamo internazionale, segno di una strategia duplice: aprire agli esterni, ma allo stesso tempo selezionare eventi capaci di dare prestigio al Teatro romano e all’immagine complessiva di Cassino. È un equilibrio delicato, dove ogni scelta pesa e ogni evento racconta una visione.

Prova di maturità

Enzo Salera

Il bando per la stagione 2026 segna un piccolo ma significativo cambio di paradigma: da una gestione esclusivamente comunale a un modello più inclusivo, fondato su qualità, rilevanza artistica e collaborazione. Tuttavia, dietro questa apertura controllata, si intravedono le dinamiche politiche di sempre: chi entra nel cartellone, come si distribuiscono gli spazi, quali logiche orienteranno davvero la stagione culturale. È una prova di maturità organizzativa e artistica: per entrare in una fase più grande, nell’alveo delle grandi strutture e dei grandi attrattori.

Il Teatro romano resta così simbolo non solo della storia di Cassino, ma anche della sua capacità – o incapacità – di far convivere politica e cultura. Se la stagione 2026 riuscirà a coniugare apertura e qualità, sarà un successo condiviso. Se invece prevarranno le logiche politiche, il Teatro diventerà un banco di prova severo sulle priorità reali di chi governa la città.