Il “tempo lungo” di Palazzo Iacobucci tra l’effetto-Frosinone ed i conti al pettine

Il rinvio delle urne e i veleni di Frosinone irrompono in Provincia. Giovedì l'Aula si contende i conti, ma la prova del nove è l'elisuperficie dello Spaziani: il cantiere della salute che non ammette melina.

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

C’è una sottile, sostanziale differenza tra l’amministrare con l’orologio puntato sulle elezioni imminenti e il farlo avendo davanti un orizzonte politico ampio, disteso, persino inaspettato. Nella politica ciociara il tempo non è mai una variabile neutrale: quando scarseggia, le Aule consiliari si trasformano in casse di risonanza per i colpi di fioretto, le provocazioni e la campagna elettorale permanente; quando si allunga, costringe tutti — chi governa e chi sta all’opposizione — a rimettere la testa sulla sostanza delle delibere e sulla pesantezza delle decisioni amministrative.

Il presidente Luca Di Stefano

Quando domani, giovedì 8 ottobre alle ore 15:30, il Presidente della Provincia Luca Di Stefano varcherà la soglia dell’Aula di Piazza Gramsci per dare il via ai lavori del Consiglio Provinciale, sul tavolo della presidenza non ci saranno soltanto i dieci punti dell’Ordine del Giorno. Nell’aria si respirerà l’atmosfera del primo vero banco di prova istituzionale dopo la svolta della proroga dei mandati provinciali, intrecciata irrimediabilmente con l’onda d’urto che proprio in queste ore sta scuotendo Palazzo Munari nel Capoluogo. (Leggi qui: Di Stefano, niente elezioni in Provincia: per lui scatta la proroga con clausola. Leggi qui: La profezia su Luca Di Stefano si avvera a Montecitorio).

La svolta del mandato e l’onda d’urto da Frosinone

L’intervento normativo nazionale che ha disposto lo slittamento delle elezioni provinciali ha congelato di colpo i motori di quanti, tra centrodestra e centrosinistra, avevano già iniziato a scaldare i muscoli per la corsa al vertice di Palazzo Iacobucci. Con l’asticella del mandato spostata di fatto al 2028 — legata all’unica, imprescindibile variabile della riconferma di Di Stefano alla guida del Comune di Sora nelle prossime comunali — la geografia tattica dell’Ente si è completamente ribaltata.

Riccardo Mastrangeli

Ma a far vibrare le pareti del palazzo di Piazza Gramsci non è soltanto la normativa di Roma. È l’effetto-Frosinone, innescato dalle freschissime dimissioni del sindaco Riccardo Mastrangeli. La crisi al Comune Capoluogo, tra le frizioni interne al centrodestra, gli strappi con Fratelli d’Italia e le manovre di Futuro Nazionale, rischia di scaricare le sue scosse di assestamento direttamente sull’Aula provinciale .

Nelle elezioni di secondo livello, infatti, i consiglieri di Frosinone rappresentano il “voto pesante” per eccellenza nel pallottoliere ponderato dell’Ente. Un eventuale commissariamento del Capoluogo azzererebbe quella pattuglia di Grandi Elettori. Sul piano elettorale porta nessun cambiamento: per la Provincia si rivoterà nel 2028 e per quella data Frosinone avrà terminato l’eventuale commissariamento del Consiglio. È sul piano amministrativo che si rischiano i cambiamenti maggiori. Perché al posto dei Consiglieri Provinciali del Capoluogo entrerebbero i primi dei non eletti nelle rispettive liste rimescolando completamente le carte.

Di Stefano si trova così al centro di una doppia sfida: da un lato sfruttare la stabilità del triennio garantito dalla norma per accreditarsi come figura super partes di garanzia istituzionale; dall’altro gestire i riflessi di una maggioranza e di un’opposizione che, tra le macerie del Capoluogo, rischiano di alzare l’asticella della tensione anche sui banchi provinciali.

L’elisuperficie dello Spaziani

In questo scenario denso di incognite politiche, la delibera al punto sei dell’Ordine del Giorno assume una forza simbolica e strategica cruciale: la realizzazione dell’elisuperficie presso l’Ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone.

Nello specifico, l’assise sarà chiamata ad esprimersi sull’accettazione dell’indennità provvisoria di esproprio e sull’autorizzazione all’alienazione del diritto del concedente. Si tratta di passaggi solo all’apparenza procedurali: sono gli atti che sbloccano l’iter per dotare il presidio ospedaliero del capoluogo di una piattaforma idonea all’atterraggio e al decollo dei mezzi dell’elisoccorso anche nelle ore notturne.

In una provincia morfologicamente articolata e penalizzata dalle distanze della rete viaria — dove il tempo di trasporto dai comuni montani o dalla Valle del Liri verso i centri di alta specializzazione sanitaria fa letteralmente la differenza tra la vita e la morte — l’elisuperficie dello Spaziani è una risposta infrastrutturale attesa da anni.

Portare in approvazione un provvedimento di questo calibro è la mossa con cui Luca Di Stefano punta a marcare una netta discontinuità: di fronte all’emergenza sanitaria e alla tutela del diritto alla salute, lo spazio per i distinguo di corrente o la guerriglia d’aula si annulla, costringendo l’intero Consiglio a misurarsi sul senso di responsabilità amministrativa.

I conti al pettine

L’Aula del Consiglio Provinciale

Accanto alla grande opera per lo Spaziani, l’Aula dovrà comunque affrontare la rigida prova della contabilità pubblica, da sempre banco di prova per saggiare la disciplina dei Gruppi e i numeri reali della maggioranza. Cosa va in votazione?

Il Bilancio Consolidato 2025. L’approvazione del documento che riunisce i saldi della Provincia e delle società partecipate (il perimetro del Gruppo Amministrazione Pubblica) servirà a verificare lo stato di salute economico dell’Ente e l’efficienza della gestione delle partecipate.

Variazioni d’urgenza e debiti fuori bilancio. Il Consiglio sarà chiamato a ratificare il Decreto Presidenziale n. 59 dello scorso 21 settembre (variazione al bilancio di previsione 2026/2028 adottata d’urgenza) e a pronunciarsi sulla legittimità di alcuni debiti fuori bilancio per l’esercizio 2026.

Due passaggi su cui le opposizioni affileranno le armi per vivisezionare la spesa e la cassa dell’Ente.

La trincea dei territori: scuole, viabilità e piccoli Comuni

Infine, l’ordine del giorno riflette l’anima originaria della Provincia, quella di “casa dei Comuni” attenta alla manutenzione della vita quotidiana del territorio. Come?

San Giovanni Incarico e la viabilità. Via libera allo schema di convenzione per la rotatoria all’incrocio tra S.R. 82, S.P. 73 e S.P. 66, unito al trasferimento al Comune di un tratto della S.P. 73 (“Chiusa dei Ricci”) per migliorare la sicurezza stradale del quadrante meridionale.

Edilizia scolastica a Pontecorvo. Spazio alle verifiche di fattibilità per l’acquisizione di aree adiacenti all’I.I.S. “Michelangelo” in via XXIV Maggio, destinate a parcheggio e pertinenze del plesso.

Servizi condivisi e patrimonio. L’approvazione della convenzione di Segreteria Generale con il Comune di Collepardo e l’alienazione di vari relitti stradali non più funzionali a Frosinone (via Mascagni) e Ceprano per razionalizzare il patrimonio dell’Ente.

L’8 ottobre a Palazzo Iacobucci andrà dunque in scena molto di più di un consueto Consiglio autunnale. Tra la certezza del tempo lungo regalato dalla legge, le macerie della crisi politica al Comune di Frosinone e la sfida dell’elisuperficie dello Spaziani, si capirà se la Provincia saprà essere l’ancora di stabilità della Ciociaria o se finirà risucchiata nei vortici della politica capoluogo.