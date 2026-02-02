Il termometro delle tessere. FdI alza la bandiera: “Ci siamo, e si vede”

A Ceccano Fratelli d'Italia chiude il tesseramento con un risultato a di poco positivo: 554 adesioni. Un segnale chiaro di un partito in salute ed in crescita che si organizza ed pronto alle prossime sfide. I tanti significati del comunicato di Rino Liburdi, presidente del circolo. A partire dalla tempistica come risposta al congresso del Pd

La politica non passa solo dai Consigli comunali. A volte passa dalle tessere. Le conti, le metti in fila, le trasformi in un messaggio. Ed è esattamente quello che fa Fratelli d’Italia con il comunicato firmato dal presidente del Circolo, Rino Liburdi: oltre 500 iscritti, 554 per l’esattezza. Numeri che, tradotti dal linguaggio della militanza a quello della politica, significano una cosa sola: presenza. Sul territorio, nel dibattito, nelle prossime partite che contano.

Il tempismo non è casuale

Il messaggio arriva all’indomani del Congresso di circolo che si è tenuto proprio a Ceccano, dentro la stagione dei congressi cittadini del Partito Democratico che in queste ore chiudono il giro decisivo verso l’elezione del nuovo Segretario provinciale. Un passaggio che, per chi frequenta le cronache di Partito, ha il sapore di una tregua dopo stagioni di frizioni: una pace ritrovata, almeno in superficie.

Achille Migliorelli

In sala c’era il nuovo segretario provinciale Achille Migliorelli, con una platea che racconta la fotografia del momento: l’assessore Giulio Conti, la presidente del Consiglio comunale Emanuela Piroli, i consiglieri dem Mariano Cavese e Federica Maura, l’ex consigliere regionale Mauro Buschini, poi Valentino Pettinelli ed Elsa De Angelis, fino a Francesco De Angelis. E per non far mancare il timbro istituzionale, anche il sindaco Andrea Querqui: presente.

Torniamo a destra.

Il comunicato come mappa politica

Liburdi ringrazia tutti: militanti, simpatizzanti, sostenitori. Ma soprattutto mette in fila i nomi che, in politica, non sono mai semplici ringraziamenti. La capogruppo Ginevra Bianchini, Alessia Macciomei, Ugo Di Pofi, e “tutto il mondo civico da Grande Ceccano a Sempre con Ceccano più Forte”. Non è una lista di cortesia: è una dichiarazione d’intenti.

Ginevra Bianchini

Il messaggio che filtra tra le righe è chiaro: l’area civica che ha accompagnato Ugo Di Pofi alle elezioni non è più solo un’area. È parte attiva del perimetro di Fratelli d’Italia. Quella che era l’attesa politica – capire se e come quella galassia avrebbe scelto una casa stabile – trova qui una risposta. Le tre liste che hanno sostenuto Di Pofi diventano, nei fatti, una filiera dentro il partito.

Autonomi in vetrina, dentro la regia

Ugo Di Pofi

È qui che si legge la mossa più semplice ma anche più funzionale: quella di Ugo Di Pofi e Riccardo Del Brocco. Costruirsi una lista civica, presentarsi con un marchio “indipendente” su alcuni fronti, ma nello stesso tempo stare dentro il Partito e quindi pesare anche nelle sue decisioni. Tradotto: doppio binario, doppio vantaggio. Ti tieni la libertà di manovra del civismo e intanto ti assicuri il posto al tavolo dove si decide davvero.

Non un’operazione contro il Partito né a sfruttamento del Partito: ma funzionale. Come hanno dimostrato le recenti Comunali: senza quella sponda civica sarebbe stato un bruttissimo momento per FdI, all’epoca ancora nell’imbarazzo dell’inchiesta che aveva portato all’arresto del suo sindaco.

E se il comunicato serve a certificare qualcosa, è proprio questo: oggi Di Pofi conferma che non è solo “alleato” di Fratelli d’Italia ma parte della catena di comando politica, uno che partecipa alle scelte. C’è anche un passaggio che vale come presa di posizione pubblica: con quel testo Di Pofi non si limita a muoversi sul terreno della strategia ma si dichiara apertamente dentro l’orbita di Fratelli d’Italia.

Riccardo Del Brocco

Una scelta che, al di là delle geometrie, ha un destinatario preciso: gli elettori. Perché da qui in poi il quadro è più leggibile: la lista civica resta lo strumento di autonomia sul territorio ma la collocazione politica diventa esplicita. In politica funziona spesso così: qualcuno applaude, qualcuno storce il naso, ma tutti – prima o poi – ne prendono atto.

Presenza, non testimonianza

Dal punto di vista politico, il comunicato dice: noi ci siamo. Non come forza di testimonianza ma come soggetto che vuole pesare. Le tessere diventano il certificato di esistenza ma anche di ambizione. Perché in un territorio come Ceccano, i numeri dell’organizzazione contano quasi quanto quelli delle urne: ti dicono chi parla e con quanta voce.

Massimo Ruspandini

E poi c’è il dato provinciale. Perché Fratelli d’Italia, a Ceccano, si presenta come uno dei circoli più performanti sul fronte del tesseramento. Ed è qui che, tra le righe, riaffiora un altro nome che in Ciociaria pesa come una firma in calce ai documenti importanti: Massimo Ruspandini. Il riferimento politico non è scritto ma è implicito. L’idea di un Partito che costruisce consenso dal basso, mattone dopo mattone è una grammatica che in questa provincia ha già una storia.

Fratelli d’Italia manda un segnale sia all’interno che all’esterno: non più solo opposizione in Aula ma organizzazione sul territorio.

La destra rialza la bandiera e rivendica il campo

Rino Liburdi

Un comunicato che nasce per far capire che dall’altra parte non si resta a guardare: Fratelli d’Italia vuole dare un segnale di presenza e soprattutto di ripartenza. Il messaggio – nei passaggi chiave – è tutto politico: non solo “ci siamo”, ma “ci siamo organizzati”; non solo“abbiamo un circolo”, ma “abbiamo un blocco”, rivendicando un tesseramento robusto come prova di forza.

E soprattutto: non è un comunicato “a caso”. Arriva dopo il congresso di circolo del Partito Democratico, quasi come risposta a distanza. Il sottotesto è chiaro: i riflettori si accendono? Bene. FdI si affaccia e fa capire che la partita non è finita, che l’opposizione vuole ripartire e che intende farlo strutturandosi, non soltanto “sparando” comunicati contro.

L’egemonia che si misura

Alessia Macciomei, consigliere di FdI

C’è, infine, l’altro livello di lettura: quello provinciale. Perché quando un circolo rivendica il primato sulle tessere, non sta solo parlando di sé. Sta parlando dei rapporti di forza dentro il Partito. E qui il messaggio è sottile ma leggibile: Fratelli d’Italia a Ceccano non è periferia, è uno dei motori.

In politica, a volte, le dichiarazioni non servono a convincere gli avversari. Servono a rassicurare gli alleati e a posizionarsi per le prossime mosse. Questo comunicato fa entrambe le cose. Dice che il Partito c’è. E dice che, sullo scacchiere provinciale, Ceccano vuole contare. Il resto lo dirà il tempo. Ma intanto, le tessere sono sul tavolo. E, in questa partita, non sono solo cartoncini: sono pedine.