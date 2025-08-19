Il Titanic politico di Frosinone: si suona mentre si affonda

La situazione politica a Frosinone nel centrodestra langue. Come sul Titanic si suona mentre l'acqua sale. Più che i rapporti politici sono compromessi quelli personali. Il vero segnale politico è che In vista delle elezioni comunali del 2027, nessuna iniziativa concreta è stata presa.

Per come si stanno mettendo le cose in quello che rimane del centrodestra cittadino, la situazione politica locale somiglia sempre di più all’orchestra del Titanic: si continua a suonare mentre la barca affonda.

Con il presupposto che Frosinone è il capoluogo e come tale vincolato alle dinamiche politiche ragionali, si sta lasciando incancrenire la situazione di crisi nella maggioranza consiliare: tanto poi interviene il tavolo regionale a rimettere a posto i cocci ed a ritrovare l’unità perduta. Soprattutto in previsione elezioni comunali del 2027.

Ma siamo veramente sicuri che le cose poi andranno veramente così?

Il Titanic sottovalutato

Riccardo Mastrangeli (Foto © Stefano Strani)

La domanda è più che legittima. Perché sembra che tutti i protagonisti del fù centrodestra locale, stiano sottovalutando il problema. Non è tuttavia ancora chiaro se lo stiano facendo volutamente o meno. Lo si capirà meglio tra qualche settimana, alla ripresa dei lavori del Consiglio Comunale e della Giunta. Soprattutto perché a Frosinone non si sono lacerati solo i rapporti politici: quelli in un modo o nell’altro alla fine si sistemano, non a caso la politica è l’arte del possibile.

Il vero problema è che si sono deteriorati anche i rapporti di natura personale. E li, nemmeno Nelson Mandela, che sulle operazioni di ricucitura dí rapporti ha scritto un pezzo di storia, riuscirebbe nell’impresa.

La narrazione vuole che per quanto la situazione nella maggioranza consiliare (e quindi nel centrodestra) sia complessa, e compromessa, il tavolo regionale di Fdi -Lega – FI alla fine ridisegnerà il perimetro naturale della coalizione che nel 2022 ha eletto sindaco Riccardo Mastrangeli.

Troppi galli a cantare

Paolo Trancassini (Foto: Marco Ponzianelli © Imagoeconomica)

Facilissimo a dirsi ma complicatissimo a farsi. Anche perché le aspirazioni ad indossare la fascia tricolore, sono cresciute. i segnali ci sono. Il Segretario regionale di Fratelli d’Italia l’onorevole Paolo Trancassini a giugno scorso aveva detto “se non ci saranno riscontri alle richieste fatte da FdI al sindaco di Frosinone, la questione Frosinone approderà al tavolo regionale del centrodestra” .

Appena qualche ora dopo, l’onorevole Nicola Ottaviani, Segretario provinciale della Lega e autorevole esponente regionale del Partito oltre che ex sindaco di Frosinone e ‘padrino’ di quello attuale, aveva dichiarato: riferendosi alle fibrillazioni in maggioranza, “Niente giochi di palazzo: se si vuole cambiare, si coinvolgano gli organi regionali” .

Claudio Fazzone (Foto: Luigi Mistrulli © Imagoeconomica)

Messaggio chiaro, per tutti: Frosinone è un Capoluogo del Lazio ed i problemi politici si risolvono a livello regionale. Solo che però, il terzo azionista del centrodestra, non uno qualunque, il Segretario regionale di Forza Italia il Senatore Claudio Fazzone, di Frosinone non vuole nemmeno sentire parlare. Non a caso, da quando gli azzurri sono passati all’opposizione del governo Mastrangeli, Fazzone non ha mai detto una sola parola per ricucire nel capoluogo e far rientrare gli azzurri in maggioranza . Silenzio assordante. E significativo.

Nulla in agenda

Infatti ad oggi, di tavoli regionali del centrodestra con all’Ordine del Giorno la questione Frosinone, non se ne è mai aperto nessuno. Se ne è sempre e solo parlato. Atti concreti: zero carbonella. E non è che al Comune Capoluogo non siano accaduti fatti politici eclatanti in questi tre anni di consiliatura, tali da richiedere un intervento regionale dei Partiti.

Tanto per ricordarne qualcuno:

9 consiglieri Comunali eletti nel centrodestra , sono passati all’opposizione.

, sono passati all’opposizione. Forza Italia ha abbandonato la maggioranza e nessuno ha mai fatto un vero e proprio tentativo di recupero.

e nessuno ha mai fatto un vero e proprio tentativo di recupero. La lista personale del sindaco si è letteralmente polverizzata.

si è letteralmente polverizzata. Consiglieri eletti nel centrosinistra che ora sostengono il sindaco.

Domenico Marzi e Riccardo Mastrangeli (Foto © Massimo Scaccia)

Da ultimo, ma non per questo meno importante: l’avversario di Mastrangeli nelle elezioni del 2022 e cioè l’ex Sindaco del Pd Domenico Marzi è diventato l’alleato più influente e strategico del Primo cittadino del Capoluogo. Oggi e forse anche in prospettiva elezioni del 2027. Ci sarebbe materiale per convocare l’assemblea delle Nazioni Unite. Non solo il tavolo regionale del centro destra.

In questo contesto già di per se “allarmante” per il centrodestra:

Fratelli d’Italia ha disertato l’ultima riunione di Giunta quando è stato approvato il BRT;

ha disertato l’ultima riunione di Giunta quando è stato approvato il BRT; il presidente del Consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri ha lasciato la Lista Ottaviani;

ha lasciato la Lista Ottaviani; la Lista per Frosinone del vicesindaco Antonio Scaccia ha lanciato a Mastrangeli messaggi chiari di dissenso.

ha lanciato a Mastrangeli messaggi chiari di dissenso. Il civismo tenta di costruire ponti trasversali con Forza Italia.

Nessuno che vuole sistemare

Nicola Ottaviani (Foto © Stefano Strani)

Iniziative o interventi per sistemare le cose nel centro destra cittadino da parte dei Partiti o dello stesso sindaco? Anche in questo caso: zero carbonella.