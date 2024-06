Il tour di Elly senza più fischi contro il Pd

Il passo diverso del Partito Democratico. Visibile con il tour compiuto nelle ore scorse dal Segretario nazionale Elly Schlein. La visione del dirigente nazionale Danilo Grossi.

Da Roma a Tivoli e poi da Ferentino a Frosinone: non l’ha mollata di un passo. L’assessore comunale di Cassino Danilo Grossi ieri è stato l’ombra del Segretario nazionale del Pd Elly Schlein in giro tra gli elettori in tutto il Lazio.

C’è una cosa che colpisce in questo tour. Non più fischi ed insulti per il Partito Democratico: come se con Elly Schlein avesse suscitato una nuova coscienza collettiva. La Segretaria che nessuno aveva visto arrivare ha abbattuto gli steccati, catapultato dentro al Pd un mondo che ne stava ai margini, innescato nuovi equilibri. “E il prossimo weekend ci saranno sorprese” garantisce Danilo Grossi che oltre ad essere assessore a Cassino è dirigente nazionale nel Partito.

Grossi, siamo nell’ultima settimana di campagna elettorale. Ha visto anche lei una campagna elettorale un pò sottotono?

Elly Schlein a Ferentino

Se parliamo di attacchi sconsiderati del passato stile ‘bestia’ di Salvini di qualche anno fa, si, forse è stata più equilibrata questa campagna. Perché è facile sparare fandonie quando si sta in opposizione, piú difficile farlo quando si governa.

Ad esempio?

Vogliamo parlare delle accise della benzina? Prima del voto per le scorse Politiche ci hanno fatto su titoli, spot, pagine di giornali. Ora che da un anno governa il centrodestra siamo ancora con le accise al massimo. Non sono mancati e non mancheranno colpi duri anche in questi ultimi giorni di campagna elettorale ma stavolta la realtà è più forte delle chiacchiere.

La domanda fatidica. Come vede il Partito Democratico di cui è dirigente nazionale?

Posso fare invece una domanda io?

Se crede…

Lei che è un acuto (e critico) osservatore, avrebbe immaginato che il Pd, dopo un anno da un Congresso cosi complesso e ‘straordinario’, sarebbe stato cosi in forma e cosi in partita? Scommetto proprio di no!

Un Pd forte, finalmente con una linea politica chiara, un Partito che non si deve piú nascondere nelle piazze, nelle manifestazioni proprie o di altri, davanti le fabbriche o dentro le attività commerciali. Un Partito che non prende più fischi ma che a testa alta e con orgoglio racconta un’altra idea di futuro di fronte a questa destra oscurantista. E poi voglio sottolineare un aspetto su cui pochi avrebbero davvero scommesso.

Quale?

L’unità del Partito e l’indipendenza nelle scelte. Davvero pochi pensavano che il Pd a guida Schlein avrebbe potuto tenere insieme queste due caratteristiche. Ma al di là di fantomatiche ricostruzioni giornalistiche nella costruzione delle liste delle Europee sono emerse queste caratteristiche che sono indipendenza nelle scelte da una parte ma condivisione ed unità del Partito dall’altra.

Anche nel Pd provinciale c’è questa unità?

Luca Fantini

Da subito noi abbiamo dimostrato con i fatti la volontà di tenere il Partito unito. E penso che con la nuova Segreteria provinciale unitaria dei miglioramenti importanti ci siano stati sia in termini di contenuti che di organizzazione generale. È chiaro che è solo l’inizio e che dal 10 giugno questa innovazione del Partito arrivata dal livello nazionale si dovrà sempre piú consolidare sui vari territori anche con azioni più forti e decise di quelle fatte finora.

Oggi sembrano essere tutti e tutte compatti con la segretaria Schlein e di questo siamo felici. Ma bisogna avere coraggio nelle scelte sul territorio con una maggiore identità, sia nei contenuti, sia nelle scelte politiche effettuate nei comuni senza più accordi trasversali di corto respiro. A volte in questi ultimi mesi si sono fatti dei passi avanti importanti. In piú di qualche caso è sembrato che non fosse cambiato nulla rispetto al passato. Dobbiamo spingere tutti insieme perché questa differenza sia evidente sempre.

E della spaccatura di cui si parla all’interno della corrente Pensare Democratico che giudizio da?

Penso che le correnti siano impostazioni del passato, di un Partito autoreferenziale. Accordi si fanno sulla linea politica identitaria da tenere, sia a livello locale che nazionale. E non della simpatia del momento o per subdoli giochi di potere ed atteggiamenti padronali che hanno stancato gli elettori. Penso che la Schlein sia stata chiara su questo.

Che giudizio dà sulle liste del Pd?

Francesco De Angelis

Io penso che le liste messe in campo da Elly Schlein siano nettamente le liste piú forti in termini di rappresentatività e di spessore tra tutti i partiti in campo. Liste cosi autorevoli che parlano ad una società ampia e diversa, davvero sono una manna dal cielo.

Il fatto che non ci siano candidati del territorio nel Pd mentre altri partiti hanno forti candidature territoriali vi mette in difficoltà?

Abbiamo molti candidati legati alla nostra provincia che possono dare molto a partire dal Presidente Nicola Zingaretti che tanto ha dato al nostro territorio in questi anni. O per esempio Camilla Laureti che da parlamentare uscente si é già occupata particolarmente dei temi dell’agricoltura e sono sicuro che lo farà con ancora maggiore energia nei prossimi anni. Se poi i candidati del territorio sono quelli che si candidano insieme a chi inneggia al fascismo oppure mettono in discussione il Presidente della Repubblica e il nostro spirito europeo è un problema. E non è il nostro.

Chiaro il riferimento all’ex presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Mario Abbruzzese…

Come si può stare in una lista estremista come quella che la Lega è diventata? Tra epiteti neofascisti e squallidi insulti alle massime cariche dello Stato? Inaccettabile.

La segretaria Elly Schlein ha aperto il suo tour europeo proprio da Cassino, il giorno della memoria lo scorso 27 gennaio portando la città martire su una dinamica nazionale. Lei oltre ad essere un dirigente nazionale del Partito Democratico è anche assessore uscente a Cassino e coordinatore della campagna di Enzo Salera sindaco di Cassino. Che giudizio da di questa campagna? Anche qui sottotono rispetto al passato?

Elly Schlein con Danilo Grossi ed il sindaco Enzo Salera

Noi abbiamo cercato di raccontare i grandi cambiamenti che Cassino ha avuto in questi anni. Cambiamenti che sono sotto gli occhi di tutti e che hanno reso Cassino una città davvero europea. Non solo il centro pedonale che ha completamente cambiato le abitudini dei cittadini ma mi piace ricordare il Palazzo della cultura in un bene confiscato dove centinaia di ragazzi ogni giorno si confrontano e scoprono un nuovo modo di stare insieme.

E poi i grandi interventi nelle periferie, dai centri aggregativi al dissesto idreogeologico; gli appuntamenti internazionali che abbiamo vissuto, i grandi interventi su scuole e asili nido, tutti i lavori che si stanno completando in questi giorni, dalla villa comunale all’ostello della gioventù. Una città che quasi non si riconosce per creatività, freschezza, innovazione. Ed il fatto che la Segreteria nazionale abbia riconosciuto questo ruolo centrale di Cassino a livello nazionale è per noi un grande orgoglio.

Ma gli avversari dicono che non sia vero e che sia solo fumo negli occhi tutto questo cambiamento.

Gli avversari non sanno piú cosa dire. Stanno puntando tutto su odio e acredine personale nei confronti del sindaco e della sua squadra. Agli attacchi scomposti di questi anni non abbiamo risposto con le parole ma ci piace rispondere con i fatti. Ci hanno provato in questi anni a mettere le mani sulla città con ogni mezzo, lecito e illecito ma non ci sono riusciti. Noi andiamo avanti a testa alta e schiena dritta come sempre abbiamo fatto e come sempre faremo. Il Sindaco Enzo Salera ha dimostrato di avere forza, visione, coraggio, abnegazione per cambiare in meglio la vita dei cittadini. E lo farà anche per i prossimi 5 anni.

C’è chi parla addirittura di una vittoria al primo turno. Che ne pensa?

Enzo Salera (Foto: Michele Di Lonardo)

Questo non conta, se al primo o secondo: conta vincere. E noi siamo molto fiduciosi su questo. Girando per la città si respira un’aria molto molto positiva. Ma non conta solo vincere: bisogna amministrare. Per questo motivo anche questa volta la squadra che supporta Enzo è una squadra unita, sana, coesa. Senza opportunisti pronti a salire sul carro del vincitore che pure si erano avvicinati in massa e che abbiamo respinto.

È ottimista insomma sui risultati del prossimo weekend?

Penso che sia a livello nazionale che locale abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro. E sono convinto che i cittadini ci premieranno. E non lo dico guardando i sondaggi ma stando tra le persone.

I rumors dicono che lei non voglia piú fare l’assessore nei prossimi anni: è vero?

Perché ogni volta i destini personali devono prevalere su quelli collettivi? Facciamo vincere Cassino. Facciamo vincere questa meravigliosa storia. Facciamo vincere il Pd.