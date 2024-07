Il travaglio dell’opposizione di Frosinone: firmo o non firmo?

Quanti firmeranno il documento che convocherà il Consiglio per mettere in difficoltà il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli? Da quel numero dipenderanno molte delle future scelte. Il documento di Polo Civico. E quello di Anselmo Pizzutelli.

Travagliato è un comune italiano di 13.888 abitanti della provincia di Brescia ed è situato a sud-ovest del capoluogo, in Lombardia. La storia del piccolo Comune bresciano narra che il nome sia derivato dalla la presenza di tre strade, o più semplicemente come aggettivo Travagliato, di difficile realizzazione. Travagliato è anche il percorso che si apprestano a fare le opposizioni del Comune di Frosinone.

Sabato scorso il Circolo cittadino del Partito Democratico insieme al Gruppo consiliare si sono scrollati finalmente di dosso l’ingiustificato torpore che li ha contraddistinti durante questi 24 mesi di Governo Mastrangeli. Hanno preso posizione chiedendo un Consiglio comunale straordinario: con l’intenzione di approfittare delle oggettive difficoltà della maggioranza, messa sotto assedio quotidianamente dai tre consiglieri “malpancisti” ufficiali Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella, Giovanni Bortone più i due consiglieri del Gruppo di Forza Italia Maurizio Scaccia e Pasquale Cirillo. Tema del Consiglio straordinario ed urgente: le scelte dell’amministrazione su Mobilità sostenibile e sul Bus Rapid Transit, cioè due temi estremamente controversi e divisivi.

La raccolta di firme

Anselmo Pizzutelli (Foto: Massimo Scaccia)

Non a caso i cinque consiglieri “ribelli” proprio sul BRT stanno organizzando manifestazioni protesta a raffica nella parte bassa di Frosinone: l’ultima ieri sera con un flash mob a Via Marittima nella parte che dovrebbe essere interessata dal percorso dal Bus Rapid Transit.

A queste manifestazioni i cinque Consiglieri non sono mai da soli ma sono accompagnati sempre da un numero significativo di cittadini, commercianti e Comitati Civici: guai quindi a sottovalutare questa partecipazione.

E proprio ieri sera Anselmo Pizzutelli ha detto che “stiamo raccogliendo le firme, anche con altre componenti dell’opposizione per chiedere un Consiglio straordinario“. Non è dato sapere se consapevolmente o meno, ma quando Pizzutelli dice “anche con altre componenti dell’opposizione” ufficializza di fatto la collocazione sua e dei suoi colleghi in Consiglio. Altro che appoggio esterno a Mastrangeli.

Ora è chiaro che sotto il documento della richiesta di convocazione del Consiglio straordinario sul BRT ci saranno le firme dei tre Consiglieri del Partito Democratico e quelle dei cinque malpancisti. Totale otto sicure. E già così sono soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 39 comma 2 del Tuel (Testo unico degli enti locali) che prevede che “il presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste“.

L’aspetto politico

Nicola Ottaviani con Francesco Trina

Il problema invece è evidentemente politico: quanti altri consiglieri di minoranza firmeranno la richiesta di convocazione della massima assise straordinaria? Impensabile che possa farlo il Consigliere della Lista Marini Andrea Turriziani, il cui responsabile cittadino Francesco Trina solo 24 ore fa si è prodotto in un vero e proprio endorsement nei confronti del sindaco e delle politiche adottate per la mobilità sostenibile. Di fatto è l’ennesima mano tesa verso la maggioranza, in attesa di essere “tirata a bordo della nave“.

C’è poi il Consigliere dei Socialisti Vincenzo Iacovissi che, pur essendo il Presidente della Commissione Area Vasta, non è stato mai eccessivamente tenero nei confronti della maggioranza. E proprio sul BRT ha denunciato uno scarso coinvolgimento del Consiglio e dei cittadini. Lui potrebbe firmare.

La Lista Marzi che farà? Nel Gruppo ci sono due sensibilità. Quella maggiormente aperta al dialogo con la maggioranza formata dall’ex sindaco Domenico Marzi e dal Consigliere Carlo Gagliardi. E quella un po più oltranzista rappresentata da Alessandra Mandarelli ed Armando Papetti, tra l’altro presente alla manifestazione contro il BRT della scorsa settimana. Quale sensibilità preverrà?

La posizione del Polo Civico

Gianfranco Pizzutelli (Foto © IchnusaPapers)

Ci sono infine i due consiglieri del Polo Civico creatura politica di cui è leader Gianfranco Pizzutelli: Francesca Campagiorni e Claudio Caparelli. Proprio in queste ore l’avvocato Campagiorni ha diffuso una nota stampa con la quale denuncia l’assenza di politiche per il decoro e l’arredo urbano da parte dell’amministrazione Mastrangeli.

Il Polo civico nel corso di questi due anni ha sempre ribadito una posizione politica di assoluta indipendenza rispetto al resto della coalizione. La firma sotto il documento di convocazione del consiglio da parte dei due consiglieri non è affatto scontata.

L’opposizione consiliare è quindi davanti ad un bivio: dare finalmente un segnale di unità, oppure continuare con questa frammentazione assolutamente improduttiva, nella quale Mastrangeli affonda come la lama incandescente del coltello nel burro.

Certo se ci fossero 16 firme (gli 11 di tutta l’opposizione più i 5 malpancisti) sarebbe un segnale dirompente per l’aula e la politica del capoluogo. Una sorta di bomba ad orologeria: a futura memoria, tra qualche mese dopo il nuovo anno. Il tutto aspettando di vedere quello che farà il nuovo gruppo FutuRa composto dai 3 consiglieri Martino, Petricca e Pallone.

Numeri inferiori

Ma c’è da scommettere che i numeri non saranno questi. Chiaro che il sindaco di Frosinone sta osservando con estrema attenzione le dinamiche all’interno dell’opposizione. Vuole capire bene, se e quanto, gli conviene fare delle eventuali “aperture”. Ma devono essere aperture significative. Sia nei numeri (un solo consigliere dell’opposizione approdato in maggioranza non costituisce evidentemente valore aggiunto). E sia nel consolidamento del centrodestra consiliare.