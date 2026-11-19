Il sindaco di Veroli Germano Caperna lancia «Versante – Scrolling infinito», lettera mensile su Substack in uscita il 19 di ogni mese: la prima parte dalla cittadinanza, tocca le urne americane e finisce sull’olio.

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

Cinquanta metri. Dalla scrivania del municipio di Veroli alla strada. A volte basta questo perché una decisione cambi faccia. Germano Caperna lo sa. È un’abitudine del mestiere: da sindaco guardi da una parte, poi esci, cammini, incontri qualcuno che quella decisione dovrà viverla. E il panorama gira.

Adesso l’abitudine diventa una lettera. Si chiama Versante – Scrolling infinito. Appuntamento al 19 di ogni mese, su Substack, piattaforma lontana dalle rotte più frequentate. Si legge nell’app. Agli iscritti arriva pure per posta elettronica.

Germano Caperna

Dentro ci sono Veroli e il mondo. A volte nella stessa frase. Il meccanismo è semplice. Nello scrolling infinito ogni notizia arriva con il commento già attaccato. Caperna fa il contrario: prende una questione e le gira intorno. Si sposta dal punto di vista di chi la pensa all’opposto. Poi controlla se qualcosa è cambiato. In lui, magari.

Il nome dice dove si sta. Un versante è un fianco e il punto in cui fermarsi, dice la presentazione, è «la riva scoscesa del dubbio»: lì l’equilibrio traballa, e proprio per questo ci si ferma. Il tono resta leggero. Un appuntamento fisso, dichiaratamente senza prendersi troppo sul serio.

Tre tappe

La lettera d’esordio comincia dalla cittadinanza. Attraversa le urne americane. Arriva tra gli ulivi, e parla dell’olio e dei suoi produttori. Tre tappe. Nessuna scorciatoia.

Nel prologo spiega tutto, aggancia subito il lettore: lo appassiona con la sua prosa ed i suoi contenuti.

L’ho chiamato Versante. Penso alla china degli Ernici su cui il mio sguardo si è posato per tutta la vita, alle guglie che ho cercato in Patagonia per poi tornare qui. Quanto di quello che cerchiamo lontano ce lo portiamo già dietro? Non lo so. So che al ritorno anche i luoghi di sempre si fanno guardare diversamente e qualcosa che prima bastava torna a essere una domanda. Poi c’è la riva scoscesa del dubbio. Una conversazione che continua a lavorarti dentro, una storia che non coincide con l’idea che te ne eri fatto. Magari vorresti lasciar perdere, ma ormai qualcosa si è mosso. E ti viene voglia di seguirlo. Versante nasce da questa curiosità per quello che c’è dall’altra parte, e che ancora non conosco. Ci arriveranno le persone che incontro, le letture, la politica, i viaggi, le cose su cui mi fermo senza sapere subito perché. A volte troveranno un legame. Altre sarà il caso di lasciarle libere e vedere dove portano.

Il metodo

Germano Caperna con uno dei neo 18enni di Veroli

Non è la prima volta che Caperna esce dal municipio con un mezzo nuovo. C’è il podcast, inventato da lui per raccontare la città. C’è la rubrica social Un caffè con Germano: all’alba il sindaco entra in un bar e si mette a parlare con chi c’è, che gli racconta cosa funziona a Veroli e cosa no. C’è la giornata in Comune per i ragazzi che compiono diciotto anni, invitati a festeggiare lì: a ciascuno, una copia della Costituzione.

Un bar all’alba. Una giornata in Comune. Una lettera al mese. Cambiano i formati, il metodo resta quello dei cinquanta metri: uscire, ascoltare, tornare indietro a controllare.

Cinquanta metri, di solito, bastano. Poi c’è lo scrolling. Ma su quello, una volta al mese, il sindaco si ferma.