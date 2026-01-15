Il voto che pesa: Ceccano dentro la partita provinciale

Se le mosse del sindaco di Cassino rischiano di favorire Ceccano. Le elezioni Provinciali come test silenzioso di potere: a Ceccano il voto ponderato misura equilibri, alleanze e fedeltà reali, mettendo alla prova la leadership di Andrea Querqui e la tenuta del centrosinistra.

La politica ama la luce. I comizi, le piazze, le dirette: tutto è pubblico, tutto è esposto, tutto è immediato. Le elezioni Provinciali invece sono l’esatto contrario. Silenziose, ponderate, lontane dagli occhi dei cittadini. Ed è proprio per questo che diventano il primo vero banco di prova per chi governa.

Per l’amministrazione del sindaco di Ceccano Andrea Querqui, il momento sta per arrivare. Non ci saranno manifesti né sorrisi davanti ai seggi. Non ci saranno file, brusii, gazebo e strette di mano. Votano solo i sindaci e i consiglieri comunali. E votano con un peso diverso: Ceccano, con i suoi oltre 23.500 abitanti, pesa più di tanti altri comuni. Se arriva compatta, sposta equilibri. Se si divide, lascia cicatrici.

Il voto ponderato: Ceccano conta (eccome)

Il seggio delle Provinciali

Dal 2014, con la riforma Delrio, le elezioni Provinciali non le fanno più i cittadini: votano solo sindaci e consiglieri comunali. Si presentano liste con più nomi e possono essere eletti soltanto amministratori in carica. La chiave, però, è un’altra: il voto è ponderato in base agli abitanti del Comune, quindi non tutti i voti valgono uguale. Chi rappresenta un Comune grande “pesa” di più, e alla fine i seggi si assegnano sui voti ponderati.

È per questo che Ceccano conta, e non poco: in una Provincia di tanti piccoli centri, un Comune sopra i ventimila abitanti è un colosso elettorale, e un solo voto ceccanese può valere come tre o quattro altrove. Perciò la domanda non è solo “chi vota”, ma quanto pesa chi vota: è matematica, non retorica.

Il nome che fa convergere le correnti

Emanuela Piroli

La scena politica cittadina ruota attorno a un nome che è diventato più di un’ipotesi: Emanuela Piroli, Presidente del Consiglio Comunale. Da settimane il suo nome circola nei corridoi, negli incontri di Partito, nelle conversazioni a mezza voce. Ed è ormai chiaro che la sua candidatura è più probabile che no.

Non sarà una corsa qualunque: dietro di lei, almeno sulla carta, si tenta di ricomporre un Partito Democratico che vorrebbe viaggiare compatto. Fino a ieri il problema era che il PD, in questa fase di Congressi e correnti, non era esattamente in modalità “pace nel mondo”: più che una famiglia, spesso sembrava una chat con troppe notifiche e poche tregue.

Oggi, invece, qualcosa sembra essersi spostato: la linea è quella della ricucitura, della tregua, della pace possibile. Anche se non tutti l’hanno presa bene. Perché l’intervento “conciliatore” compiuto dal presidente della Provincia Luca Di Stefano, quello che ha rimesso in sintonia i big Sara Battisti e Francesco De Angelis, a Cassino – e non solo – non è stato digerito con entusiasmo da chi si era immaginato un finale diverso. (Leggi qui: Pd riunito, nervi scoperti: perché l’intesa spaventa Salera).

Il banco di prova

Il sindaco e la presidente d’Aula Barbara Di Rollo

Enzo Salera ha le sue ragioni per non condividere quell’accordo. Ed affila le armi. Il banco di prova saranno le elezioni Provinciali del prossimo marzo. Nelle ore scorse il sindaco ha chiesto di non candidarsi sia alla presidente del Consiglio Comunale di Cassino Barbara Di Rollo e sia al consigliere Luca Fardelli. Fino al pomeriggio veniva ritenuto un modo per disimpegnare l’amministrazione comunale e consentirle di dirottare i propri voti su candidati che non siano della galassia Dem. In questo modo, il Pd passerebbe da 4 potenziali Consiglieri Provinciali (3 sicuri, più uno sulla base dei resti) a 2 Consiglieri certi.

In serata lo scenario è cambiato. E dopo una riunione con i sui consiglieri, intorno alle 21 il sindaco ha annunciato che si candiderà in prima persona, vincolando così tutta la maggioranza. E togliendo dal circuito gli strategici voti ponderati di Cassino che sono in grado di condizionare il risultato finale.

Una scelta che avrà conseguenze anche su Ceccano. Perché? I retroscena risalgono alle trattative per la costruzione dell’unità del centrosinistra a Ceccano, quando Andrea Querqui (Area Dem di Francesco De Angelis) venne scelto come candidato sindaco ed Emanuela Piroli (Comitato Parte da Noi di Danilo Grossi) venne convinta a rinunciare per dare vita ad un progetto solido, coeso, credibile agli elettori. Una rinuncia in cambio di un patto politico non scritto: lei avrebbe rinunciato alla corsa per la fascia tricolore in cambio della Presidenza del Consiglio Comunale e della Candidatura alla Provincia con il supporto del Pd, tenendo dentro — almeno nelle intenzioni — le varie sensibilità. Un accordo da manuale: tu fai un passo di lato, io ti garantisco un ruolo alto e una cornice politica.

Giulio Conti, l’uomo che si gioca più di tutti

Luca di Stefano tra il sindaco di Ceccano Andrea Querqui e l’assessore Giulio Conti

E qui entra in scena Giulio Conti, l’assessore che più di tutti si sta spendendo per spingere la candidatura della Presidente del Consiglio. C’è la convinzione politica, certo. Ma c’è anche una lettura più concreta: una Piroli forte rafforza il PD, un PD forte rafforza la giunta, e una giunta solida rafforza anche lui. È una catena, e la politica vive di catene molto più di quanto ammetta.

Ma, nel sottotesto, c’è altro. Perché chi lo conosce giura che Conti voglia Emanuela Piroli in Provincia non solo per il simbolo e per il Partito, ma anche per un motivo più terra-terra: blindare gli equilibri tra Area Dem e Comitato Parte da Noi e, dentro quegli equilibri, blindare anche il proprio futuro da Assessore in giunta. Una strategia, più che un romanticismo. La politica non è sempre ideale: spesso è prevenzione.

Non solo aritmetica

Foto © AG IchnusaPapers

E poi – diciamolo – in certe storie non c’è mai solo l’aritmetica delle convenienze. C’è anche la contabilità dei favori, quella non scritta. Perché tra Conti e Piroli, a Ceccano, è circolata più volte l’idea di un’accoppiata che ha funzionato: un asse riconoscibile, un’intesa politica che ha prodotto consenso netto per entrambi. Un meccanismo visto e rivisto nelle campagne elettorali: il candidato “strutturato” che si appoggia a figure capaci di intercettare fiducia, relazioni, territori. Nulla di male: è politica allo stato puro, quella che passa per le persone prima che per le correnti.

Conti – raccontano – avrebbe costruito quell’incastro anche con più di una donna della lista democratica: con Piroli, certo, ma anche con Maura. Coppie “sicure”, direbbe chi mastica preferenze come noccioline. Ed a certificare che non è solo un racconto da corridoio ci sono i numeri che contano davvero: quelli usciti dalle storiche sezioni 16 e 17, proprio quella dell’attuale Assessore. Lì, dove il consenso non è mai casuale e dove le alleanze – anche quelle non dichiarate – lasciano sempre una firma. E quando una firma è così leggibile, prima o poi arriva il momento in cui qualcuno deve anche restituire. Non per debito morale: per semplice legge della politica.

Alle Provinciali il conto arriva sempre

Intanto, nel Pd, qualcosa si è mosso davvero: dopo mesi di trincee, telefonate a vuoto ed un Congresso che sembrava essere una guerra di religione, sembra essere arrivata una pace di convenienza – ma pur sempre pace – tra le aree che fino a ieri si guardavano in cagnesco. Una di quelle paci da “Congresso di Vienna”: non perché siano diventati tutti amici, ma perché qualcuno ha deciso che, dopo tanto sangue (politico), è il momento di ridisegnare i confini.

E come nei film di Sergio Leone: prima i duelli al sole, poi il patto mormorato all’ombra del portico.

Il resto della maggioranza, sulla carta, dovrebbe essere indirizzato. Il PSI con ogni probabilità seguirà le indicazioni di Partito. Dentro il PD, invece, tutti sono compatti . In questo contesto anche i singoli consiglieri diventano segnali: Federica Maura e Mariano Cavese si muoveranno nell’alveo delle indicazioni del Partito, ma a Ceccano le appartenenze non sono mai solo una tessera: sono anche relazioni, riferimenti, pesi esterni. Insomma: il PD deciderà di sostenere Piroli in modo pieno e lineare? Sempre che, alla fine, la candidatura si formalizzi davvero.

Il gioco ad incastri

Federica Maura

In questo gioco di incastri, Mariano Cavese si muove con una linea che a Ceccano viene data per consolidata: segue come un diktat le indicazioni della consigliera regionale Sara Battisti. E chi proporrà la consigliera regionale Battisti. Mentre Federica Maura seguirà le indicazioni dell’assessore Giulio Conti. Il ritrovato dialogo tra Sara Battisti e Francesco De Angelis li mette in condizione di fare un lavoro di squadra, agendo insieme ed avendo così la certezza del risultato sulla base della forza dei loro voti. Che, da soli, sono la maggioranza del Pd.

Poi c’è un voto che, per logica politica, appare già scritto: Cristina Micheli, eletta nella lista “Ceccano in Comune”, difficilmente farà sorprese. Il suo voto andrà con ogni probabilità a Luigi Vacana, perché quel riferimento è strutturale. A meno di clamorosi cambi di rotta.

E la minoranza?

Nella minoranza ci sono almeno due piani: quello della compattezza “automatica” e quello delle scelte individuali.

Ugo Di Pofi con Alessia Macciomei e Ginevra Bianchini

Senza neanche starlo a dire, Alessia Macciomei, Ugo Di Pofi e Ginevra Bianchini si muoveranno in maniera compatta seguendo le indicazioni di Fratelli d’Italia. Difficile che stavolta ci sia un ceccanese candidato. FdI ha giocato di strategia esattamente come il Pd dei giorni migliori: la lista sarà ampia ma i voti dovranno essere concentrati su Alessandro Cardinali (Anagni – Area Fabio De Angelis), Franco Carfagna (Frosinone – Area Fabio Tagliaferri) Stefano D’Amore (Isola del Liri – Area Giancarlo Righini), Andrea Velardo (Castrocielo – Area Massimo Ruspandini). Non sono ammesse defezioni. Perchè solo calibrando bene i voti FdI può centrare un risultato storico: eleggerne 4 in Provincia.

L’ultimo a cebtrare l’elezione da Ceccano fu l’ex sindaco Roberto Caligiore; ancora prima ci provò la stessa Ginevra Bianchini, ma andò male — e allora si sussurrò che non avesse avuto nemmeno tutta la benzina della sua maggioranza di quel tempo. Le Provinciali sono così: o ti portano, o resti a guardare.

L’area di Giovannone

Fabio Giovannone (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Per Fabio Giovannone il voto sarà verosimilmente indirizzato verso un’area civica o di destra. Non è escluso che finisca per seguire ciò che dirà Fratelli d’Italia, ma qui entra in gioco un fattore che nelle Provinciali pesa quanto i coefficienti: cosa viene messo sul piatto. Perché dopo l’esperimento elettorale non riuscito, Fabio Giovannone deve decidere dove stare e con chi: e le provinciali, spesso, sono il luogo in cui si ridisegna la mappa. Anche in funzione di ruoli e prospettive.

Per Paolo Aversa resta il dubbio più grande, ma l’ipotesi più solida è che segua le indicazioni di Forza Italia: è la collocazione più coerente, la rotta più prevedibile.

E poi c’è Manuela Maliziola: il voto che tutti cercano e che nessuno può dare per scontato. È il classico voto “pesante” perché non lo puoi contare in anticipo. Resta dentro un’ottica di centrosinistra, certo, ma la scelta concreta è tutt’altro che automatica. Non è escluso che Piroli quel voto lo chieda e che possa arrivare: perché alla fine, nelle provinciali, contano più i rapporti vivi che le etichette.

La verità sta nel silenzio della cabina

Le Provinciali sono una radiografia: mostrano ciò che l’occhio nudo non vede. Mostrano le fedeltà e le incrinature, gli appoggi reali e quelli presunti. Mostrano quanto un sindaco è davvero il centro della sua maggioranza e quanto invece deve ancora costruire.

Se Piroli dovesse essere eletta, il messaggio politico sarebbe inequivocabile: Ceccano è governata da una coalizione solida, capace di fare squadra anche quando non è obbligata a farlo. Se invece dovessero emergere crepe, la città lo capirebbe subito. E capirebbe che la sfida di Querqui non è amministrare, ma tenere insieme mondi che a volte parlano la stessa lingua e altre volte no.

Le urne Provinciali non hanno pubblico. Non hanno tifoserie. Non hanno la piazza. Hanno solo un foglio, una matita e un voto ponderato. Ed è lì, lontano dai riflettori, che si misura la solidità politica di un territorio: non nei proclami, ma nei gesti silenziosi di chi porta sulle spalle la rappresentanza delle comunità.

Sono quei momenti — brevi, discreti, quasi invisibili — a raccontare più di qualsiasi discorso. Perché è sempre nel silenzio che la politica rivela la sua verità.