In Italia cresce la criminalità ma la Ciociaria si conferma un’isola felice

Il Sole 24 Ore ha pubblicato il consueto rapporto sui reati. A livello nazionale emerge uno spaccato preoccupante con illeciti in aumento e grandi città sempre più nel mirino della delinquenza. La provincia di Frosinone controcorrente: è la più tranquilla nel Lazio e tra le migliori in Italia

I reati segnalati nel 2024, infatti, sono stati 2,38 milioni: l’1,7% in più rispetto al 2023, in aumento addirittura del 3,4% sul 2019. Il report, basato sui dati del Ministero dell’Interno relativi al 2024, analizza le denunce per ogni 100mila abitanti, suddivise per tipologia di reato e distribuzione territoriale.

Milano in testa nella graduatoria delle denunce

Ladro in azione

Milano si conferma per il quarto anno consecutivo in cima alla classifica generale, con il maggior numero di denunce per reati totali. Seguono Firenze e Roma, che insieme a Milano concentrano il 23,5% degli illeciti registrati a livello nazionale.

A completare questa particolare top ten ci sono Bologna, Rimini, Torino, Prato, Venezia, Livorno e Genova, tutte aree metropolitane con forte afflusso di city users e turisti, fattore che incide significativamente sull’incidenza dei reati.

Le classifiche per singoli reati

Il report distingue anche le province in base alla prevalenza di specifici reati. Furti con destrezza: Firenze domina, seguita da Roma e Milano. Rapine: Milano è al primo posto, con Firenze e Bologna e a seguire.

In aumento gli episodi di violenza

Reati legati alla droga: Roma guida la classifica, seguita da La Spezia e Trieste. Furti in abitazione: Pisa, Como e Monza-Brianza sono le 3 province al vertice. Violenza sessuale: Trieste Bologna e Milano risultano ai primi posti.

Questi dati evidenziano una polarizzazione della criminalità nelle grandi città, dove la densità abitativa e il flusso turistico contribuiscono ad aumentare le opportunità di reato.

Frosinone, una provincia “tranquilla”

La Questura di Frosinone

Nel panorama nazionale, Frosinone si distingue per la sua consolidata tranquillità e si colloca al 95^ posto generale, sulle 106 province prese in considerazione dal Report. E risulta la migliore del Lazio. Seguita da Rieti (68^) Viterbo (61^) Latina (33^) e Roma (3^).

La provincia ciociara si colloca ben al di sotto della media nazionale per numero di denunce poco più di 12 mila, risultando tra le aree meno colpite dalla criminalità.

Questo il dettaglio dei singoli indicatori:

Rank Classifica finale Denunce/100mila ab. Denunce totali 95° Frosinone 2.604,5 12.042

Rank Indicatore Denunce su 100mila ab. Totale denunce 60° Sfrutt. Prostituz. e pornografia minorile 1,7 8 81° Lesioni dolose 97,1 449 82° Danneggiamenti 303,2 1.402 8° Incendi 28,3 131 87° Furti 738,4 3.414 91° Rapine 12,8 59 49° Stupefacenti 47,1 218 86° Truffe e frodi informatiche 384,1 1.776 44° Estorsioni 19,2 89 61° Danneggiamento seguito da incendio 6,1 28 48° Contrabbando 0,0 0 37° Usura 0,2 1

La sicurezza in Italia

Il report del Sole 24 Ore offre dunque una fotografia nitida e utile per comprendere le dinamiche della sicurezza in Italia.

Se da un lato le metropoli continuano a fare i conti con livelli elevati di criminalità, dall’altro realtà come Frosinone dimostrano che è possibile mantenere un buon livello di sicurezza, anche in tempi di crescente instabilità sociale.

(Foto di copertina © DepositPhotos.com).