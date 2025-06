Incontro Mastrangeli-Fratelli d’Italia: solo interlocutorio? Non proprio

Nulla di imminente al momento, ma dopo l'estate i nodi e la voglia del Partito di Giorgia Meloni di essere più visibile verranno al pettine

Per il momento non accadrà nulla, il Consiglio comunale del 30 giugno a Frosinone si svolgerà senza problemi e tutte le delibere verranno approvate. Grazie anche al ruolo strategico assunto dal Gruppo dell’ex sindaco Dem Domenico Marzi. Ma dopo l’estate i nodi verranno al pettine e Fratelli d’Italia tirerà le somme. È questa la sintesi dell’incontro di ieri sera tra il sindaco ed il Partito della presidente Meloni.

Un incontro interlocutorio, almeno sulla carta. È così che viene descritto il faccia a faccia delle ore scorse tra il sindaco Riccardo Mastrangeli ed una delegazione di Fratelli d’Italia, guidata dal responsabile provinciale Massimo Ruspandini, dal capogruppo in Consiglio comunale Franco Carfagna e dalla segretaria cittadina del Partito l’assessore Alessia Turriziani.

Summit interlocutorio

Riccardo Mastrangeli (Foto © Stefano Strani)

Ufficialmente, sul tavolo sono finiti temi amministrativi: mobilità urbana, BRT, Multipiano, riqualificazione di via Selva dei Muli, forno crematorio, teatro Nestor e ulteriori altre tematiche di interesse per la città. Ma dietro le quinte, tra i non detto, il significato politico dell’incontro appare ben più profondo.

Fratelli d’Italia, primo Partito in città per percentuali elettorali e per numero di consiglieri comunali in aula, ha voluto lanciare un messaggio chiaro al sindaco. E cioè: il tempo della semplice lealtà è finito, ora è il momento di cambiare passo, cominciare ad avere risposte, anche di carattere amministrativo.

Le decisioni, su tutto, vanno condivise con FdI che vuole contare di più, in Consiglio comunale e nelle dinamiche politiche del capoluogo. Il Partito guidato a livello provinciale da Ruspandini ha sostenuto Mastrangeli nei momenti più delicati della consiliatura ma oggi la linea di credito illimitato verso il sindaco si è esaurita.

I Fratelli che chiedono spazio

Fdi chiede spazio, visibilità e un ruolo da protagonista nella definizione delle scelte strategiche per la città. La spiegazione è piuttosto semplice, se vista dall’interno del Partito. Esistono due sensibilità nella Segreteria cittadina: quella più filo governativa che fa riferimento all’ex Segretario Fabio Tagliaferri e che mantiene o cerca di mantenere un low profile con il sindaco. E quella più barricadera che fa riferimento all’onorevole Aldo Mattia, che non dimentica la cambiale ricevuta in occasione del Congresso cittadino: le aspetta un assessore nella giunta di Frosinone. Pacta sunt servanda.

Ruspandini sta usando tutte le sue capacità di mediazione per cercare di trovare il giusto equilibrio tra queste due posizioni. Si spiegano anche così i toni usati ieri da tutti i protagonisti dell’incontro. Sono state pesate con il bilancino di precisione, facendo molta attenzione a non urtare le reciproche suscettibilità. Nemmeno ai tempi della democrazia cristiana si usava tanto “equilibrio” dialettico: segno che la situazione è delicata.

Sul piano strettamente politico, l’incontro si inserisce in un contesto di fibrillazioni all’interno della maggioranza. Con una coalizione che si regge su equilibri fragili e consiglieri provenienti da liste civiche e ex opposizioni. Fratelli d’Italia punta a rafforzare la propria centralità, anche e soprattutto in vista delle elezioni comunali del 2027.

Qual è l’obiettivo

Le bandiere listate a lutto sul Municipio di Frosinone

L’obiettivo è ambizioso ed anche dichiarato: esprimere il prossimo candidato sindaco e guidare la coalizione di centrodestra verso una nuova fase.

Se l’incontro di ieri è stato davvero solo “amministrativo”, lo diranno i prossimi mesi. Ma a Palazzo Munari, il clima è già da campagna elettorale.

E Fratelli d’Italia ha appena fatto la sua prima mossa.