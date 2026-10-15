Indennità al vicepresidente, l’ennesimo caso nel centrodestra

Pasquale Cirillo chiede al segretario generale se il vicepresidente vicario del Consiglio comunale possa percepire un'indennità. Il quesito, tecnico solo in apparenza, tocca la posizione di Marco Ferrara e alimenta le tensioni nel centrodestra

Formalmente è un quesito tecnico-amministrativo. Politicamente, però, la questione rischia di diventare molto di più: l’ennesimo caso nel centrodestra a Frosinone.

La richiesta presentata dal Consigliere comunale e provinciale di Forza Italia Pasquale Cirillo al segretario generale Mauro Andreone e al sindaco del Comune di Frosinone Riccardo Mastrangeli, sull’indennità di funzione del vicepresidente vicario del Consiglio Comunale finisce, infatti, per investire direttamente, anche se non viene mai nominato, la posizione dell’attuale presidente dell’assise cittadina, Marco Ferrara. E rischia di aprire un ulteriore terreno di confronto all’interno del centrodestra, oltre al dossier già aperto su Vannacci/Scaccia. (Leggi qui: Fabrizi si ferma a tredici, la crisi a Frosinone continua a camminare).

Il quesito al segretario generale

Nel documento inviato al Comune, Cirillo ricostruisce puntualmente la normativa nazionale, lo Statuto comunale e il regolamento del Consiglio. La domanda è semplice: il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale può percepire un’indennità di funzione quando sostituisce il presidente?

Pasquale Cirillo

La tesi sostenuta dal Consigliere azzurro è netta. Secondo Cirillo, la risposta deve essere negativa perché l’articolo 82 del Testo Unico degli Enti Locali individua in maniera tassativa i soggetti che possono ricevere l’indennità di funzione, e tra questi non compare il vicepresidente del Consiglio Comunale.

Nella sua lunga e dettagliata ricostruzione giuridica, Cirillo sostiene che:

il vicepresidente vicario resta un Consigliere comunale con funzioni sostitutive;

la sostituzione del presidente non equivale all’acquisizione della carica di presidente;

l’appartenenza all’Ufficio di Presidenza non genera automaticamente il diritto all’indennità;

eventuali disposizioni statutarie o regolamentari non possono derogare a una norma statale.

La materia del contendere

Il Palazzo Comune di Frosinone

Per questo, chiede un pronunciamento del segretario generale che chiarisca definitivamente la questione, un parere autentico in ordine alla correttezza della seguente conclusione: «Il Vice Presidente vicario del Consiglio comunale di Frosinone non ha diritto a percepire alcuna indennità di funzione, né in ragione della mera elezione alla carica, né per il fatto di appartenere all’Ufficio di Presidenza, né per l’esercizio temporaneo delle funzioni del Presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza, poiché l’art. 82 del TUEL non lo annovera tra i beneficiari dell’indennità e le disposizioni dello Statuto e del Regolamento comunale devono essere interpretate e applicate in conformità alla fonte legislativa statale ».

Il parere del Viminale

Il Viminale (Foto © DepositPhotos.com)

A rafforzare la propria impostazione, Cirillo richiama un preciso parere del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2022, successivamente pubblicato il 26 agosto dello stesso anno.

Il Ministero è stato molto chiaro sul punto: l’articolo 82 del TUEL non indica il vicepresidente del Consiglio Comunale tra i beneficiari dell’indennità di funzione e l’elenco previsto dalla legge deve considerarsi tassativo. Inoltre, secondo il Viminale, non è possibile estendere il trattamento economico a figure non espressamente previste dal legislatore, anche in considerazione dell’impatto di tali spese sui bilanci degli enti locali.

Ancora più significativo il passaggio in cui il Ministero ricorda che l’autonomia statutaria e regolamentare dei Comuni deve sempre esercitarsi in armonia con la legge statale. Tradotto dal burocratese: se la legge nazionale non riconosce quell’indennità, uno statuto comunale non può introdurla autonomamente.

La palla agli uffici del Comune

Ora la palla passa agli uffici del Comune di Frosinone. La risposta del segretario generale Mauro Andreone non avrà infatti soltanto un valore interpretativo.

Avrà anche una rilevanza concreta sul piano finanziario, perché chiarirà definitivamente se vi siano o meno i presupposti giuridici per riconoscere trattamenti economici collegati alla funzione vicaria del presidente del Consiglio.

La lettura politica

Ma vi è di più. Ridurre l’iniziativa di Cirillo a una semplice richiesta di chiarimento amministrativo sarebbe probabilmente un esercizio di miopia politica. L’atto arriva, infatti, in una fase politicamente delicata, non solo per la coalizione che sostiene il sindaco, ma per l’intero centrodestra a Frosinone.

Marco Ferrara

Solo pochi giorni fa il presidente del Consiglio Comunale facente funzioni Marco Ferrara aveva rivendicato pubblicamente il proprio «rientro nel centrodestra», un riferimento evidente al recente approdo in Noi Moderati. In questo contesto, l’iniziativa di un autorevole esponente di Forza Italia appare poco neutra dal punto di vista politico.

Il quesito di Cirillo al Segretario Comunale non nomina direttamente Ferrara come destinatario di una contestazione politica, ma finisce inevitabilmente per investire una questione che riguarda il ruolo istituzionale che ricopre. La domanda delle cento pistole allora è: l’iniziativa è destinata a restare confinata all’interno delle dinamiche amministrative del Consiglio Comunale, oppure rappresenta l’ennesimo tassello di una più ampia ridefinizione degli equilibri nel centrodestra, a livello comunale e/o provinciale?

Nel momento del «tutti contro tutti», una vicenda apparentemente tecnica può trasformarsi in un terreno di misurazione dei rapporti di forza tra alleati. O presunti tali. Naturalmente non esistono elementi per affermare che l’obiettivo dell’iniziativa di Cirillo sia politico, piuttosto che amministrativo. Tuttavia, il tempismo dell’intervento e il contesto nel quale matura rendono inevitabile una lettura che va oltre il puro tecnicismo giuridico. Giulio Andreotti diceva «a pensare male si fa peccato, ma si rischia di indovinare».