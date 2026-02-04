Isola del Liri, FdI in crescita ma non sono tutte rose e fiori

Il neo segretario Luca Fiorletta ha chiuso un tesseramento a dir poco positivo. "Le adesioni sono raddoppiate, rispetto al passato siamo un partito più inclusivo senza personalismi", ha detto il giovane dirigente. Ma non mancano le spine.

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Un Partito in crescita, radicato nel territorio, e con ampi margini di sviluppo. Segno evidente della bontà di una gestione attuale che ha superato i personalismi di quella precedente. Anche se nell’inner circle è ancora alta la tensione.

Nei giorni scorsi, per dire, doveva esserci un Direttivo, che però non è stato convocato, sembra per la mancanza di diversi componenti. Una tensione emersa soprattutto dopo l’ingresso di Barbara Paesano, una che certamente non le manda a dire sulla correttezza della gestione del Partito e sullo stato di salute del Comune.

Ancora acque agitate per il circolo di FdI di Isola del Liri, sospeso tra un tesseramento positivo e, come detto, le tensioni interne. A chiusura della campagna tesseramento 2025, il coordinatore cittadino Luca Fiorletta ha analizzato i numeri dell’ultimo anno, fotografando un Partito in netta crescita e profondamente rinnovato nella sua struttura operativa e politica.

Raddoppiati i tesserati

Stefano D’Amore, presidente del Consiglio comunale passato in FdI con Luca Fiorletta, Massimo Ruspandini e Daniele Maura

Il dato più significativo ha riguardato l’adesione popolare: con circa 200 tesserati, il Circolo ha infatti raddoppiato i numeri del 2024. Un risultato non scontato, come ha sottolineato lo stesso Fiorletta:“I numeri sono particolarmente incoraggianti: nel 2025 abbiamo raggiunto all’incirca i 200 tesserati, raddoppiando la quota del 2024 e dando un forte segnale positivo”. Secondo il coordinatore, questo cambio di passo è figlio dell’entusiasmo generato dall’ultimo congresso cittadino, che ha saputo restituire credibilità e capacità d’azione sul territorio.

Oltre alla base militante, FdI ha consolidato la sua presenza nel palazzo comunale, con l’ingresso nel Partito di Stefano D’Amore, presidente del Consiglio comunale e tra i più votati della provincia di Frosinone, che è andato ad affiancare la consigliera Maria Debora Bovenga.

Una sinergia tra eletti e Partito che ha permesso a FdI di essere secondo Fiorletta, “una realtà di peso e nevralgica nella vita amministrativa locale e sul territorio”. Un radicamento che beneficia del dialogo costante con i vertici provinciali e regionali, in particolare con l’Onorevole Massimo Ruspandini e l’Assessore regionale Giancarlo Righini.

Un partito pronto al salto di qualità

Fiorletta non ha risparmiato una stoccata al passato, rivendicando una gestione più inclusiva e meno personalistica: la crescita attuale sarebbe un sintomo di un percorso “lontano dalle vecchie logiche di chi aveva trasformato il circolo del partito che governa la nazione in una cassa di risonanza per darsi voce e tono”. Un’allusione neanche troppo velata alla figura di Mauro Tomaselli, precedente coordinatore di circolo, estromesso dopo le polemiche legate alle ultime elezioni comunali.

Spazio anche al futuro e alle nuove generazioni, con il plauso al movimento giovanile guidato da Joshua Zinco (Gioventù Nazionale), definito un motivo di particolare orgoglio per tutto il direttivo.

Insomma, un Partito pronto al salto di qualità. “Siamo convinti che continuare in questa direzione ci renda maturi per sfide sempre più importanti”, ha concluso Fiorletta, lanciando un messaggio chiaro agli alleati e agli avversari politici: Fratelli d’Italia a Isola del Liri è pronta a recitare un ruolo da protagonista nelle prossime scadenze elettorali e amministrative.

Barbara sulle barricate sempre e comunque

Barbara Paesano

Una situazione che però deve fare i conti, come detto, con una minoranza agguerrita. Come ha dimostrato Barbara Paesano, entrata da poco nel direttivo cittadino in seguito alle dimissioni di Guglielmo Napoli nel dicembre scorso. Quest’ultimo, facendosi da parte, si era tolto più di un sassolino dalla scarpa a proposito dell’attuale gestione del partito.

E la Paesano lo aveva seguito a ruota in tutto e per tutto. Tanto da far palesare l’eventualità di sanzioni disciplinari che però non devono averla spaventata troppo. Visto che, a proposito del mancato direttivo dell’altro giorno, ha stigmatizzato “l’ostracismo e la scorrettezza del coordinatore cittadino Luca Fiorletta”; che avrebbe dovuto fare le sue considerazioni non con una nota, ma “nella riunione convocata e non svoltasi non per causa di forza maggiore, ma perché mancava più di qualche componente”.

Per Mauro Tomaselli, predecessore di Fiorletta “FdI sostiene il sindaco Quadrini”. Insomma, nella città della cascata FdI ha i numeri ma a quanto pare non la tranquillità per farli pesare.