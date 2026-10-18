Isola del Liri, il rebus del Consolidato: l’utile di Quadrini le trappole del bilancio

A Isola del Liri lo schema del Consolidato 2025 pronto allo scontro in Aula. Dopo l’ok in Giunta, la partita si sposta in Consiglio tra l’orgoglio della maggioranza e gli affondi dell’opposizione.

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

I numeri del bilancio non mentono mai: ma sanno parlare diverse lingue. Nel palazzo comunale di Isola del Liri, lo schema del Bilancio Consolidato 2025 è stato approvato dalla Giunta e si prepara ora a compiere il passaggio decisivo nell’Aula del Consiglio comunale per il via libera definitivo.

​La Giunta guidata dal sindaco Massimiliano Quadrini ha infatti blindato l’impianto contabile con due delibere approvate nella stessa seduta del 15 ottobre: la n. 121 (che individua i componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica e fissa il perimetro) e la n. 122 (che licenzia lo schema di bilancio vero e proprio destinato al Consiglio).

​ Per la maggioranza l’atto è il trofeo di una stabilità finanziaria finalmente ritrovata. Per le opposizioni, invece, è un impianto che rischia di nascondere debolezze strutturali e ombre non trascurabili.

La bandiera della maggioranza: l’utile sfiora il milione

Massimiliano Quadrini

Il dato politico che la maggioranza sventolerà nei banchi del Consiglio sarà di certo l‘inversione di rotta sul conto economico.

​L’esercizio 2025 dello schema approvato si chiude con un utile netto di 984mila 693 euro e 44 centesimi. Un risultato che cancella il disavanzo di 370mila euro del 2024, segnando un recupero record che supera l’1,3 milioni di euro.

​A sostenere la narrazione del risanamento c’è anche una gestione caratteristica positiva per 812mila euro e una cassa che sorride: 3,23 milioni di euro pronti in tesoreria, con oltre un milione di liquidità in più rispetto all’anno precedente.

Il contropiede delle opposizioni

​Ma l’opposizione – con la consigliera Antonella Di Pucchio in primis – affila già le armi per la discussione in Aula, pronta a smontare quello che ritiene sia solo il trionfalismo di Palazzo. Il primo punto d’attacco si annida nello Stato Patrimoniale, dove figurano crediti per 14 milioni 223mila 588 euro e 97 centesimi.

​Se 7,11 milioni dipendono da trasferimenti di Stato e Regione, ad essere sottolineati con la penna rossa sono i 2,55 milioni di crediti tributari e i quasi 2 milioni verso utenti per servizi erogati.

​La domanda politica che di certo risuonerà nel dibattito consiliare è semplice quanto velenosa: quanta di questa cifra è davvero incassabile e quanta rischia di trasformarsi in carta straccia, appesantendo i conti futuri?

L’ombra dei debiti in salita

Non è l’unica crepa su cui farà leva la minoranza quando il testo approderà in Consiglio. I debiti complessivi sfondano quota 20,3 milioni di euro, facendo registrare un salto in avanti di 2,78 milioni rispetto al 2024. A pesare sono soprattutto gli 8,77 milioni dovuti ai fornitori e i 9,71 milioni di indebitamento da finanziamento.

​C’è poi la questione della natura dell’utile. Nella lettura del Bilancio che viene fatta con gli occhi dell’opposizione ci sono 679mila euro del risultato finale che arrivano dalla gestione straordinaria, spinti da plusvalenze patrimoniali e permessi di costruire.

​Entrate una tantum e non ripetibili. Un dettaglio su cui l’opposizione di certo punterà il dito per dimostrare che il “miracolo” dei conti non poggia su una reale ed ordinaria efficienza fiscale, ma su fortunate componenti una tantum.

La ragnatela delle partecipate

La Giunta Quadrini

​Proprio la delibera n. 121 approvata dall’Esecutivo svela la mappa dettagliata del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP). Traduzione per i poco pratici di Contabilità: dove ha ‘partecipazioni’ il Comune? Quali sono le società nelle quali possiede delle quote e quindi condizionano il risultato finale con il loro Bilancio?

Nel perimetro di consolidamento entrano a pieno titolo il Consorzio AIPES cioè il consorzio dei Servizi Sociali che assicura servizi fondamentali di assistenza ai cittadini (quota del 5,16%, rilevante perché supera la soglia del 3% per attivo, patrimonio e ricavi). E la SAF S.p.A., la società formata da tutti i Comuni della provincia in parti uguali per gestore in house lo smaltimento dei rifiuti prodotti dai cittadini (quota dell’1,09%, inclusa in quanto società in house a totale capitale pubblico).

​Restano invece fuori dal perimetro contabile il Consorzio Industriale del Lazio (quota dello 0,59%, sotto la soglia d’irrilevanza dell’1%), il Consorzio di Bonifica Conca di Sora (escluso per impossibilità di reperire i dati, ma sul punto nelle ore scorse l’assessore regionale Giancarlo Righini è stato durissimo: i Consorzi del Lazio Nord hanno i bilanci certificati da istituti indipendenti ed hanno i conti cristallini. Anche i consorzi della provincia di Frosinone devono fare altrettanto). Ed Acea ATO 5 e il neo-costituito Consorzio BIM-LIRIS (quota del 2,50%).

Verso la resa dei conti in Consiglio

In Giunta entrambi gli atti hanno incassato il via libera unanime dei presenti — il sindaco Massimiliano Quadrini, il vicesindaco Francesco Romano e gli assessori Stefano Vitale e Gianluca Venditti, con le assenze giustificate di Anna Paola Faticoni e Cristiana Vona — assieme ai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili.

Ora che la Giunta ha varato lo schema del Consolidato, la palla passa ufficialmente all’Aula consiliare per la discussione e il voto finale. Da una parte c’è chi rivendicherà il risanamento e la cassa piena, dall’altra chi accuserà la Giunta di governare su un cumulo di debiti e crediti difficili da incassare. È il gioco delle parti.