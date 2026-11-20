Il circolo cittadino del Pd rompe gli indugi: gli iscritti hanno firmato una richiesta formale di un'assemblea entro l'anno. L'iniziativa punta a superare lo stallo interno, ridefinire la linea politica e rinnovare i vertici a partire dal segretario

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Sono 183 gli iscritti che hanno firmato la richiesta formale: chiedono un Congresso anticipato con il quale definire la linea del Partito Democratico ad Isola del Liri. L’iniziativa punta a superare lo stallo interno, la spaccatura tra chi vuole continuare ad amministrare con il sindaco Massimiliano Quadrini e chi vuole uscire dalla sua Giunta e passare all’opposizione.

idefinire la linea politica e rinnovare i vertici del circolo cittadino: la richiesta porta la data del 19 novembre 2026. Il documento è stato trasmesso ai vertici regionali e provinciali del Partito Democratico. I destinatari sono il segretario regionale Daniele Leodori, il segretario provinciale Achille Migliorelli e la presidente provinciale Sara Battisti.

​I 183 tesserati rivendicano un peso politico determinante. Rappresentano infatti la maggioranza della platea degli iscritti e la maggioranza dei componenti del direttivo. La scadenza indicata per la celebrazione dell’assise è il 31 dicembre 2026. Entro fine anno si chiede dunque di aprire una nuova fase politica, recuperando slancio, legittimazione e chiarezza all’azione dei democratici in città.

​Il mutato quadro politico cittadino

Il presidente Costantino Mancini Terracciano in consiglio comunale

​Alla base della mobilitazione c’è una fase politica e organizzativa complessa. Il documento richiama in primo luogo il passaggio del sindaco Massimiliano Quadrini in Fratelli d’Italia. Una scelta che, secondo i sottoscrittori, ha ridisegnato gli equilibri amministrativi e politici cittadini.

​Per i firmatari, questo nuovo scenario impone una riflessione profonda. Occorre ridefinire la collocazione e le prospettive del Partito Democratico sul territorio. Il chiarimento viene giudicato ormai non più rinviabile.

Nel testo si fa inoltre riferimento alla sospensione dal Partito di tre consigliere comunali. Si tratta di Di Pucchio, Forte e Fiorini. Una frattura che ha reso ancora più tesi i rapporti interni al partito e al gruppo consiliare. (Leggi qui: Il Pd perde tre consigliere: Di Pucchio lascia e apre una nuova frattura).

​La paralisi del circolo e la domanda di democrazia

​I firmatari denunciano una spaccatura locale che esige una risposta politica. A pesare è soprattutto la prolungata paralisi dell’iniziativa politica e degli organismi dirigenti. L’attuale segretario Matteo Iannucci, si legge nella lettera, non convoca una riunione del Direttivo da almeno due anni.

Achille Migliorelli, segretario provinciale del PD

​Per queste ragioni, l’avvio di un percorso congressuale viene ritenuto urgente. La necessità di questo passaggio era già emersa in un recente vertice politico. Vi avevano preso parte Leodori, Migliorelli e i cinque consiglieri comunali democratici di Isola del Liri.

​La richiesta intende dunque dare attuazione concreta a una strada già condivisa. Il Congresso viene rivendicato come la sede naturale per ricomporre le diverse sensibilità. Deve garantire a ogni iscritto piena libertà di espressione e definire, con un dibattito aperto e trasparente, la futura rotta del partito.

​L’ambizione dei promotori va oltre la semplice conta interna. Non si tratta soltanto di un avvicendamento negli incarichi. L’obiettivo è restituire al circolo piena agibilità politica, rappresentatività e capacità di proposta.

​L’ordine del giorno e la sfida del 2027

​La proposta congressuale si articola su tre punti precisi: l’analisi del quadro politico locale e delle prospettive del Partito Democratico a Isola del Liri; il rinnovo degli organismi dirigenti del circolo; l’elezione del nuovo segretario cittadino.

Antonella Di Pucchio, consigliere comunale dem ma sospesa dal partito

​L’urgenza è dettata anche dagli scenari politici nazionali. Con l’inizio del nuovo anno potrebbe infatti aprirsi la fase preparatoria in vista delle prossime elezioni politiche. I promotori chiedono dunque che il circolo affronti gli appuntamenti del 2027 con orientamenti chiari e una guida pienamente legittimata.

​In chiusura, i 183 sottoscrittori sollecitano un riscontro immediato ai livelli superiori del partito. Chiedono alle segreterie regionale e provinciale di assumere con urgenza le iniziative necessarie. L’attesa è che vengano comunicati tempestivamente tempi e modalità del percorso congressuale, nel pieno rispetto delle regole statutarie.