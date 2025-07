Joseph Goebbels “visitatore illustre” di Littoria? Gaffe e polemiche

A Latina in Consiglio comunale esplode la diatriba per la presenza del ministro di Hitler sul sito istituzionale nella sezione relativa agli ospiti prestigiosi. Il consigliere d'opposizione Damiano Coletta all'attacco, il Comune corre ai ripari e corregge su proposta del presidente del Consiglio comunale Raimondo Tiero e del capogruppo FdI Cesare Bruni

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

Joseph Goebbels, ministro della Propaganda del Terzo Reich, “visitatore illustre di Littoria”? Topica prontamente cancellata. Sono bastati cinque minuti di polemica in apertura di Consiglio comunale, stamattina, perché gli uffici responsabili del sito web del Comune di Latina e dei suoi contenuti provvedessero, seduta stante, a cancellare dalla pagina “Le visite illustri” sulla fondazione dell’allora Littoria, e sui personaggi che negli anni Trenta attirò.

Tra queste, veniva citato Joseph Goebbels, definito anche “uomo di fiducia di Hitler”.

Galeotta la parola “illustre”

Damiano Coletta

Il che, può anche essere storicamente ineccepibile. Ma è stato quell’inserirlo tra gli “illustri” che ha scatenato le polemiche. Anche perché l’ultima modifica alla pagina, nella versione che lo citava, risaliva al 23 luglio 2023. In due anni, non se n’era accorto nessuno. Fino a oggi.

Qualcuno se ne è accorto, in occasione del 30 giugno, ovvero del 93esimo anniversario della posa della prima pietra di LIttoria nel 1932. Così, non era neanche finito l’appello in aula, stamattina, che l’ex sindaco, Damiano Coletta (Lbc) ha preso la parola per mozione d’ordine, definendo il rischio che “un ragazzo che cerca la storia della città trovi come visitatore illustre un criminale di guerra nazista”. E chiedendo che fosse immediatamente rimosso.

Raimondo Tiero

Richiesta prontamente accolta dal presidente del Consiglio comunale, Raimondo Tiero: “Mi farò promotore di far togliere il riferimento”. E anche dal capogruppo FdI, Cesare Bruni: “Comprendo assolutamente la necessità di far togliere il riferimento. Anzi, farei togliere tutti i nomi dal pezzo. Credo però che l’intento fosse altro, quello di dire che negli anni Trenta del secolo scorso la città di Littoria era stata oggetto di interesse e di visite di governanti stranieri”.

Poi, l’annuncio di Tiero: “Mi informano che gli uffici stanno già provvedendo”.

Correzione a tempo di record

Re Vittorio Emanuele presente nella sezione visitatori illustri del sito istituzionale del Comune di Latina

Mentre lo diceva, infatti, la pagina era stata già modificata (e la data dell’ultima modifica è infatti quella odierna). La frase incriminata era stata cancellata. Il tema era ovviamente quello di aver definito “visitatore illustre” il ministro della Propaganda nazista. Ma quali altri nomi erano (o ancora sono) nel pezzo sul sito del Comune?

Si parte ad esempio con l’allora Sua Maestà, il Re Vittorio Emanuele III, il cancelliere austriaco Von Papen; Massimo Litvinov, Commissario del Popolo per gli affari esteri dell’Urss; il primo ministro ungherese, Goebbels, poi Thaon De Revel (il riferimento è probabilmente a Paolo, ministro della Marina del Regno d’Italia) e anche la famiglia reale del Siam.

Tutto per “analizzare il grande risalto che la fondazione di Littoria ebbe a quel tempo negli ambienti internazionali”.