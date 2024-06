La carica del Pd contro Santovincenzo

Verso lo scontro frontale tra Santovincenzo e il Pd. La risposta 'ruvida' del grande vecchio Vittorio Save Sardaro. Che dice basta alle provocazioni del consigliere d'opposizione "unto per grazia ricevuta”

Che la misura fosse colma lo si era capito già da un po’. E, come spesso accade, il segnale in questo senso lo ha dato Vittorio Save Sardaro. Il grande vecchio della sinistra di Anagni, nello stile felpato che gli è proprio, ha fatto capire che la storia d’amore tra Luca Santovincenzo ed Il Pd (o almeno con la segreteria locale e non solo) è arrivata alle battute di coda.

Replay per chi si fosse perso le puntate precedenti.

L’antefatto

Luca Santovincenzo

Qualche giorno fa il consigliere comunale di LiberAnagni ha pubblicato una sua analisi sul voto alle europee. Più esattamente, sui flussi elettorali dei votanti anagnini. Un’analisi articolata e completa. Conclusa, a proposito dei risultati del Pd, con l’auspicio che si apra “una riflessione nel circolo“. Non una dichiarazione d’amore nei confronti dell’attuale Segreteria. (Leggi qui: Il doppio fronte di Santovincenzo per prendersi la sinistra).

Che, del resto (ma non è una novità), non era stata appoggiata dallo stesso Santovincenzo al Congresso. Che nel dicembre scorso aveva visto la vittoria della mozione Sordo e la sconfitta della sua competitor Angela Manunza (più vicina a Santovincenzo).

Un’affermazione, quella del Segretario Francesco Sordo, nei confronti della quale Santovincenzo, al netto delle felicitazioni ufficiali, aveva da subito adottato un atteggiamento quantomeno ambiguo. Non perdendo occasione, su ogni iniziativa del nuovo Pd (Sanità, solo per dirne una) per dire che lui ci aveva pensato prima e meglio.

La carica del cosacco Sardaro

Francesco Sordo

E già lì i primi mugugni c’erano stati. Era arrivata poi la decisione (del Pd) di creare un collegamento con Sinistra Italiana, nel nome del ritorno alla politica vera. Cosa che (ma questa è una deduzione) non deve aver fatto piacere al consigliere di minoranza Santovincenzo. Che infatti, subito dopo le Europee, ne ha approfittato per segnalare quanto, secondo lui, non va nella direzione cittadina del Pd. Scatenando una reazione durissima.

Vittorio Save Sardaro, come si diceva, ha ricordato che “Il Pd è un Partito responsabile e consapevole dei suoi compiti e dei suoi obblighi verso i cittadini“. Un Partito che “ha compiuto sempre le sue scelte, a volte giuste, altre errate, decise negli Organismi dirigenti“. E che “saprà affrontare i problemi di una città allo sbando che ha bisogno di ritrovare il suo ruolo centrale nella vita politica cittadina ed essere di riferimento nel territorio circostante“.

Proprio per questo, ha spiegato il dirigente locale del Pd, non c’è bisogno “del gobbo di turno che suggerisce con i toni striduli di una cornacchia ai protagonisti della politica cittadina come lo è lo stesso Pd”.

Eletto per grazia ricevuta

Vittorio Save Sardaro

E, casomai fosse ancora chiaro, Save Sardaro ha ribadito che “chi è stato unto per grazia ricevuta dalla fortuna di essere eletto in consiglio comunale, non certamente per le sue qualità politiche tutte rinchiuse in un campo conservatore e parolaio, dovrebbe evitare di sputare sentenze e assumere un atteggiamento riverente verso il Pd che per la sua storia, merita rispetto e alta considerazione”.

Ovviamente, per Save Sardaro, i contributi vanno sempre accolti; ma quelli “di idee e proposte di quanti vogliono essere partecipi di un cambiamento“; non quelli “di stampo accusatorio che finiscono per essere per la loro totale infondatezza uno sterile soliloquio“. P

arole decisamente forti, quelle rivolte, al di là dell’assenza ufficiale di nomi, al consigliere di minoranza. Parole che non esprimono solo il parere del singolo; ma la volontà di buona parte dei livelli provinciali del Partito. Che, nei giorni scorsi, dopo l’analisi di Santovincenzo, aveva incendiato telefoni e chat. Elaborando, in modo riservato ma non per questo meno significativo, analisi opposte a quelle di Santovincenzo.

Resa dei conti

Dario Nardella ad Anagni

Insomma, anche se nessuno lo dice, nel Pd si va verso una resa dei conti tra le due anime del Partito. Che hanno cercato di parlarsi ma, evidentemente, senza riuscirci.

Una resa dei conti che potrebbe arrivare giovedì sera nel corso di un Direttivo che si annuncia caldissimo. Perché si parlerà (e molto) delle parole di Santovincenzo. E’ prevista la discussione di un documento che (stando ai rumors) non farà sconti alle parole del consigliere di LiberAnagni.

Chiarendo un concetto fondamentale; bisogna finirla con questi toni. Perché la corda potrebbe spezzarsi.