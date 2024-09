La cena della porchetta per sancire la pace tra Ambrosetti e Cardinali

Il coordinamento di centro sinistra di Anagni incombe, perciò i due pesi massimi e lo stesso Natalia si compattano, e non solo a tavola

Una cena per smentire (e sancire) la fine dei retroscena. Una foto insieme, con tanto di porchetta in bella vista, per tacitare le voci secondo le quali tra i due, per questioni di stazza (sia personale che politica), non corra buon sangue. Donatello Cardinali e Riccardo Ambrosetti, consigliere comunale di Forza Italia il primo e vicesindaco di Fratelli d’Italia il secondo, si sono idealmente stretti la mano sabato sera a Pantanello nel corso di una cena organizzata per festeggiare la vittoria della contrada Torre al Palio dell’anello del comune di Anagni.

Un abbraccio (metaforico) destinato a sancire la pace a favore di obiettivo. E, come accade spesso in questi casi, utile a tacitare le voci di convivenza forzata tra due personaggi troppo decisionisti, ingombranti e dotati di carattere per andare completamente d’accordo.

Dove era cominciato tutto

Daniele Natalia

Ancora di più dopo il passaggio di tutto il gruppo di Identità Anagnina (lo stesso Cardinali assieme all’assessore Valentina Cicconi ed al Consigliere Angelo Proietti) tra le file di Forza Italia, avvenuto qualche settimana fa.

Un passaggio utile per arginare lo strapotere di Fratelli d’Italia nella coalizione del sindaco Daniele Natalia. Che ha avuto come logica conseguenza quella di rendere più stridente la coabitazione tra i due Partiti intorno ai quali ruota la coalizione ( in un contesto in cui la Lega sembra destinata ad un ruolo laterale).

Ma la cena di sabato sera, oltre a sancire la pace (ufficiale) tra i due pesi massimi del Comune, ha visto anche altro. Ovvero, il ritorno in grande stile della politica dell’arroccamento e del soli contro tutti che da qualche tempo sta caratterizzando la maggioranza di Daniele Natalia .

Arroccati contro i “poteri forti”

Carlo Marino

Già prima e dopo il palio, il sindaco ed i componenti del suo gruppo ristretto avevano tuonato contro i poteri forti che vorrebbero penalizzare l’azione del governo cittadino. Una tesi riproposta dall’assessore Carlo Marino. Per il quale “certi tentativi di sabotaggio hanno sortito l’effetto contrario: ci siamo uniti ancora di più”.

Non solo: “a unirsi non sono stati solo i politici: a stringersi a coorte sono stati i cittadini. Tutti coloro che hanno compreso le motivazioni che erano alla base delle nostre scelte e così le hanno condivise”. Perché “quando si rischia di calpestare la nostra tradizione e la nostra identità, la gente come noi risponde con i fatti”.

Parola d’ordine: giocare duro

Più che una cena insomma, l’antipasto di quella che sarà la politica autunnale. Quella di un governo cittadino che ha scelto di abbandonare la strada della moderazione, e di rispondere punto per punto alle accuse dell’opposizione, sia consiliare che esterna.

A partire dal coordinamento di centrosinistra che è stato ufficialmente annunciato durante il direttivo del Pd di giovedì scorso, per opporsi “a questo dannoso centrodestra cittadino”. (Leggi qui: Il Pd punta ad un “governo ombra” in attesa di compattare il centrosinistra).