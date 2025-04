La chiusura della Casilina diventa un… ponte tra Forza Italia e la maggioranza

A Ferentino Amedeo Mariani, responsabile azzurro degli enti locali, tende la mano al sindaco Fiorletta per contribuire a trovare soluzioni ai disagi creati dai lavori sull'importante strada. La minoranza in pressing sull'Amministrazione chiede interventi per sostenere i commercianti

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Forza Italia a Ferentino apre al sindaco. Un’apertura politica e non amministrativa: gli azzurri non hanno in Aula rappresentanti. Sta all’opposizione di questo esecutivo. Dopo due anni di amministrazione ora un’apertura è arrivata attraverso la lettera inviata dal rappresentante degli Enti Locali del Partito azzurro, Amedeo Mariani al primo cittadino, Piergianni Fiorletta.

Mariani, prendendo spunto dalla chiusura della via Casilina nel tratto compreso tra il chilometro 71 ed il 72 decisa da Anas per realizzare il ponte di Giovina Tofe, ha lanciato un segnale. Poche righe in cui l’ex assessore all’Urbanistica (è stato tra i leader del PD contribuendo a suon di preferenze alle storiche vittorie del centrosinistra) lancia un messaggio.

Mariani: un tavolo con commercianti ed Anas

Amedeo Mariani

Mariani invita Fiorletta a convocare immediatamente un tavolo con Anas ed i commercianti della Casilina penalizzati dalla chiusura della strada. Il responsabile Enti Locali di Forza Italia ha affermato di essere a disposizione come Partito per contribuire a risolvere un problema che può comportare ingenti danni all’economia della città ed all’occupazione. A chi gli chiede se questa è una apertura per possibili alleanze Mariani nega.

Critica le azioni dell’amministrazione. Dice che non avrebbe un progetto per far crescere la città che sta tornando pericolosamente indietro. Sul futuro di Forza Italia punta ad una coalizione di centrodestra ma annuncia la disponibilità a collaborare con l’amministrazione in una opposizione costruttiva per l’esclusivo benessere dei cittadini e delle persone più bisognose.

Fiorletta annuncia interventi, Musa in pressing

Piergianni Fiorletta

Il sindaco Piergianni Fiorletta dal canto suo sul problema di possibili aiuti agli esercizi commerciali colpiti dalla crisi per la chiusura della Casilina ha anticipato un imminente incontro con Anas. Ma il sindaco non vuole fare annunci prima di avere in mano qualcosa di ufficiale preferendo aspettare l’incontro. Niente parole ma fatti. Intanto sulla problematica Casilina e Ponte Giovina è intervenuta anche la minoranza consiliare attraverso l’avvocato Alfonso Musa.

“Stiamo stimolando l’amministrazione (tramite mozioni interrogazioni) su una triplice direzione: chiedere interventi presso l’Anas affinché ponga in essere opere compensative per tutti i segmenti viari interessati dai percorsi alternativi soggetti a maggiore traffico veicolare anche pesante – sottolinea Alfonso Musa – Chiediamo la predisposizione di misure mitigatrici attraverso il monitoraggio continuo e costante delle polveri e dell’inquinamento con l’installazione di nuove centraline nei tratti di maggiore intensità del traffico veicolare“.

Alfonso Musa

Ed ancora. “Aiuto e sostegno alle attività commerciali che subiranno le conseguenze più negative a causa della chiusura del ponte, con la previsione di un contributo e/o indennità una tantum, commisurati all’entità del decremento economico – aggiunge Musa – Sgravi fiscali anche mediante emendamenti da presentare in sede di bilancio. Da ultimo il nostro obiettivo è pungolare l’amministrazione affinché vengano ridotti i tempi di rifacimento del ponte”.