La Cisl si affida a Valleriani per governare il cambiamento

Antonella Valleriani è stata eletta nuova Segretaria Generale del sindacato Cisl nella provincia di Frosinone, diventando la prima donna in questo ruolo. Il suo mandato si concentra sulla certificazione delle competenze e sul miglioramento dell'occupazione giovanile

«La sfida passa attraverso la certificazione delle competenze. Noi abbiamo centinaia di posti che non si riescono a coprire perché mancano quelle competenze, che oggi certifichiamo solo attraverso titoli di studio. Dobbiamo partire dall’analisi dei fabbisogni che hanno le fabbriche: forse così riusciremo ad evitare che altri 26mila giovani di questo territorio se ne vadano via come hanno fatto in questi 10 anni quelli che qui non trovano il lavoro per cui hanno studiato. Dobbiamo arrivare ad una ‘microqualificazione’ ed invertire così la tendenza”. È il mantra di Antonella Valleriani da oggi la nuova Segretaria Generale del sindacato Cisl in provincia di Frosinone.

È stata eletta dai delegati riuniti giovedì e venerdì per il XVII Congresso, alla presenza della dirigenza regionale e nazionale del sindacato nei locali dell’Edra Palace di Cassino. È la prima donna a ricoprire questo incarico nella struttura territoriale della provincia di Frosinone.

Chi è Valleriani

Cinquantotto anni, di Frosinone, Segretaria della Femca Cisl la categoria del Settore Chimico Farmaceutico. Al fianco di Valleriani, nel nuovo assetto della Segreteria ci saranno Stefano Tomaselli e Luigino Polletta, eletti come componenti della Segreteria Confederale. «La scelta di celebrare a Cassino il Congresso non è casuale. Lo abbiamo fatto per essere vicini al principale fronte di crisi che in questo momento minaccia il lavoro ed i lavoratori. Siamo ancora in attesa di ammortizzatori sociali calibrati su questa crisi. Il nostro impegno sarà quello di rafforzare il dialogo sociale, tutelare i diritti dei lavoratori e promuovere uno sviluppo sostenibile».

Il cambio al vertice segna una nuova fase per la Cisl di Frosinone. Non a caso il tema del XVII Congresso è stato “Esserci per cambiare e governare il cambiamento“.

Il Segretario Provinciale uscente Enrico Capuano, a partire da questo Congresso, intraprenderà un nuovo capitolo della sua carriera sindacale. Assumerà un nuovo ruolo nella Segreteria Regionale.