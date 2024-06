La conferenza di Matilde e la Latina senza Verbo

Il bilancio del primo anno di attività della sindaca di Latina. La necessità di rendere evidente una visione. Come nel caso di Roccasecca, in Ciociaria. Il ruolo che può avere il dibattito

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Matilde Celentano, sindaco di Latina, convoca un incontro con la stampa in ragione del primo anno di mandato. Bene. È necessario dire la propria visione in un marasma in cui tutti insegnano ma nessuno, o quasi, sa fare.

In questo anno c’è stata una corsa a fare. Iperattivismo che prescindeva dal realismo. C’è troppo: come cucinare con troppo sale. C’è troppo come voler arrivare senza passare dal via e si resta fermi due giri. Poi…

L’idea di itinerario

Il sindaco Giuseppe Sacco

Poi però nel mettere tutto questo attivismo si fatica ad individuare una idea di itinerario: dove stiamo andando? La città Capitale della Cultura è suggestiva ma come un soufflé rischia di sgonfiarsi e lasciare solo i bandoni sulle strade di accesso alla città.

Solo per fare un esempio a poca distanza: anche Roccasecca, la patria di San Tommaso in provincia di Frosinone, lo scorso anno ha vissuto la stessa esperienza. Ma ne ha fatto tesoro e s’è fatta sviluppare un progetto che partisse proprio da lì: dalla mancata vittoria. Oggi le sue foto campeggiano sulle aree di servizio lungo l’Autostrada del Sole con uno slogan efficacissimo: “Roccasecca, la felicità è tutta qui”. Il sindaco Peppe Sacco giura che in pochi giorni i B&B erano tutti esauriti.

Non sono le foto negli autogrill a fare la differenza: sono solo un richiamo. A fare la differenza è il progetto fatto di percorsi culturali, intrattenimento, passeggiate in montagna. Insomma c’è un percorso che è stato tracciato a partire dalla mancata proclamazione. E funziona. A Latina?

Discussione cercasi

Matilde Celentano

L’ università è l’unica via immobiliare per la città da cambiare mentre ci viviamo dentro. Quindi dopo un anno manca la suggestione, la visione, manca la parola.

Le sacre scritture dicono : “in principio fu il verbo, poi il verbo si fece carne …“. Ecco, servono confronti, discussioni non retoriche unanimità. Serve dialettica in maggioranza, serve scontro con le opposizioni. Serve sentire le famiglie politiche capaci di identitari progetti. Cosa ne sarà del Key? (Leggi qui: L’agonia infinita del Key).

Forza Italia dovrebbe sognare un mega spazio commerciale, Fratelli d’Italia un museo all’arte del ‘900, il Pd una “Casa del popolo” ma alta alta. L’Udc un racconto del ruolo delle parrocchie nella città che si è fatta, la Lega un megaprogetto di tutela della lingua veneta in Agro finanziato da Zaia.

Servirebbero queste cose, invece ci diremo sempre e solo che Latina, come la Roma di Nerone-Petrolini, sorgerà sempre più grande e più bella che pria…

Intanto c’è fumo e cenere.