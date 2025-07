La crescita di Mastrangeli è soprattutto una sberla all’opposizione

Cosa c'è dietro il risultato della Governance Poll 2025 che ha premiato il sindaco di Frosinone. L'elettorato del capoluogo ha bocciato la minoranza sempre più divisa ed impalpabile. Un segnale chiaro in vista del voto del 2027

Nella Governance Poll 2025 pubblicata ieri dal Sole 24 Ore, il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, ha guadagnato ben dodici posizioni, passando dal 40° al 28° posto nazionale, con un gradimento del 56%, in crescita rispetto al 55,3% ottenuto al ballottaggio del 2022. Un risultato che, in una consiliatura segnata da fibrillazioni, abbandoni e strappi nella sua maggioranza, suona come una sonora sberla all’opposizione. Politica e amministrativa. (Leggi qui: Alto gradimento, le lotte intestine non scalfiscono la popolarità di Mastrangeli).

Nel corso del mandato, Mastrangeli ha visto nove consiglieri comunali, eletti con lui nel centrodestra, passare all’opposizione. Un’emorragia che, in teoria, avrebbe dovuto indebolirlo. In pratica? Ha fatto il contrario. E’ come in una partita di calcio, quando ad una squadra l’arbitro espelle uno o più giocatori e gli avversari non riescono non solo a vincere, ma nemmeno a pareggiare. Una autentica debacle. (Leggi qui: Top e Flop, i protagonisti di martedì 8 luglio 2025).

Il sindaco ha tirato dritto, l’opposizione impalpabile

Riccardo Mastrangeli (Foto © Massimo Scaccia)

Mastrangeli, dunque, ha tenuto la barra dritta, ha portato avanti progetti importanti, come la riqualificazione dello Scalo, la mobilità sostenibile, la nuova scuola di Madonna della Neve, il risanamento del bilancio, la digitalizzazione dei servizi, la riqualificazione del progetto dei piloni al centro storico. Tanto per citare solo alcune opere.

E l’opposizione? Ha osservato. In silenzio. O peggio, dividendosi, ogni volta che è stato possibile. Il centrosinistra a Frosinone è un puzzle con pezzi che proprio non combaciano. Il Partito Democratico, – troppo impegnato a cercare di risolvere le divisioni interne, propedeutiche alla celebrazione del congresso, – ha mantenuto una posizione di opposizione “responsabile”, ma isolata. Quindi per nulla incisiva. E mai coordinata con la segreteria cittadina, che di fatto non esiste più, da tempo.

L’ex sindaco Domenico Marzi

Il PSI ha scelto la “splendida” solitudine strategica, addirittura annunciando già il proprio candidato sindaco per il 2027. La Lista Marzi poi, ha compiuto un capolavoro di equilibrismo politico: anche se seduta sui banchi della minoranza, ha flirtato con l’amministrazione. E’ diventa “diversamente maggioranza” garantendo spesso il numero legale in aula e con il voto di astensione ha consentito a Mastrangeli l’approvazione di tutte le delibere. Insomma, a Frosinone più che un’opposizione, c’è un sudoku politico.

E i nove “dissidenti”?

Anselmo Pizzutelli (Foto © Massimo Scaccia)

Ed i nove eletti nella maggioranza di centrodestra e poi diventati dissidenti? Tre di Forza Italia, tre di FutuRa, due della Lista Mastrangeli e uno ex Lega, hanno fatto rumore, sì, non c’è alcun dubbio. Certamente più dell’opposizione naturale di sinistra. Ma più per i confronti dialettici con il sindaco, spesso particolarmente accesi, sia dentro che fuori l’aula consiliare, che per le proposte concrete.

Nessuna azione concreta concertata con l’altra opposizione di centrosinistra, nessuna alternativa credibile, nessuna visione condivisa. Solo un lungo, stanco pressing sulla mobilità urbana e sul traffico. Che, a quanto pare, non ha scaldato i cuori dei cittadini.

Ironia della sorte: Mastrangeli è riuscito a crescere nel gradimento, senza una maggioranza solida e senza un’opposizione vera.

Riccardo senza rivali

Un paradosso che racconta molto della politica locale: quando l’alternativa non esiste, anche un’amministrazione sotto stress, può apparire come l’unica bussola possibile. Mastrangeli dunque si gode il suo 56% e si prepara, con la calma olimpica che lo contraddistingue, al 2027. Consapevole che non ha avversari. Al momento.

Riccardo Mastrangeli

Chi ha pensato che fare opposizione, e quindi indebolire il sindaco e la sua maggioranza, significasse solo la “vigile attesa”, ha proprio sbagliato i calcoli. E deve rivedere le proprie strategie, presenti e future. E pure in fretta. La fotografia scattata dal Governance Poll 2025 è più nitida di quanto dicano i numeri.

Riccardo Mastrangeli è ancora saldo alla guida della città, non perché immune da criticità, ma perché, se da un lato è rimasto coerente e concentrato unicamente sul programma amministrativo, che sta cercando di portare a termine a tutti i costi. Dall’altro, nessuno è riuscito a proporsi come alternativa credibile, autorevole e – soprattutto – unitaria. In un contesto in cui i cittadini cercano stabilità, visione e affidabilità, l’assenza di un fronte coeso nella parte non governativa, ha fatto sì che ogni inciampo del sindaco diventasse, paradossalmente, un’occasione per consolidarsi.

La minoranza bocciata

Il Comune di Frosinone

L’elettorato del capoluogo non sta premiando solo l’azione amministrativa di Mastrangeli, ma ha implicitamente bocciato un’opposizione percepita come frammentata, inconcludente e più impegnata a distinguersi, che a costruire.

Il messaggio è chiaro: senza un progetto comune, una leadership riconosciuta e una reale connessione con i problemi della città, l’opposizione rischia di restare spettatrice anche nella prossima stagione politica. Come nelle precedenti. E Mastrangeli? Non deve far altro che continuare a governare il capoluogo. Perché, finché gli altri litigano, lui c’è. E si rafforza.