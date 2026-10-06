La crisi corre verso il voto: centrodestra diviso e Campo Largo da costruire

L’ultimatum di Mastrangeli riaccende la crisi di Palazzo Munari: il centrodestra si divide, mentre il Campo Largo prova a prendere forma tra ambizioni, veti e difficoltà nel trovare una leadership condivisa.

Il profumo delle elezioni deve cominciare a sentirsi davvero per le strade di Frosinone, un po’ come quello che si sente da “Sfizi e delizie” il sabato notte allo Scalo quando escono i cornetti caldi. Gli allibratori non accettano scommesse: venerdì prima delle 18 sono certi che i Capigruppo torneranno in processione dal sindaco Riccardo Mastrangeli e gli consegneranno il nome del nuovo Presidente del Consiglio Comunale. Quello che per quattro mesi non sono riusciti a trovare e adesso dovranno individuare in quattro giorni. Pena, in caso contrario, l’aggiunto di una parola alle dimissioni rassegnate ieri dal sindaco: ‘irrevocabili‘. Tutti a casa con pane ed acqua fino a maggio per chi verrà rieletto. (Leggi qui: Ultimatum di Mastrangeli ai suoi: entro venerdì il presidente o sabato vado via).

Carlo Gagliardi (Foto © Massimo Scaccia)

Una mossa che mette a nudo il braccio di ferro palese tra il sindaco Riccardo Mastrangeli ed il suo vice Antonio Scaccia: i 6 voti che sono mancati nella votazione dello scorso Consiglio per eleggere Carlo Gagliardi (nonostante il nome fosse stato caldeggiato dal sindaco con un intervento in Aula) vengono ricondotti all’area del vice: 4 della civica Per Frosinone e 2 della civica Mani Libere.

Il che prefigura quanto potrebbe accadere durante la prossima tornata elettorale: il sindaco, civico di espressione leghista, nuovamente in campo; contro di lui il vicesindaco, dirigente regionale di Futuro Nazionale, nel caso in cui non ci fosse un accordo nazionale con Roberto Vannacci. A Mastrangeli ha già detto no Forza Italia che da 4 anni non lo sostiene ma è pronta a tornare sui propri passi a condizione che il candidato sindaco sia un altro.

Le diplomazie sono al lavoro.

Il quadro frammentato

Gli stessi allibratori, escludono che possa esserci una sfida come quella del 2022: con due soli candidati sindaco in campo, Riccardo Mastrangeli per il centrodestra e Domenico Marzi per il centrosinistra. Con i Poli frammentati ci sarebbe la certezza di andare al ballottaggio: tra il candidato sindaco che prenderà più voti ed il candidato sindaco che prenderà anche un solo voto in più del terzo. A prescindere dai numeri e dalle percentuali .

Pasquale Cirillo

Il che sta facendo ripassare i conti ad Anselmo Pizzutelli, civico eletto nello Scalo tra le file di Mastrangeli e poi diventato dissenziente. E sta facendo fondere la calcolatrice di Pasquale Cirillo che sa di dover fare la corsa sul terzo e prendere un solo voto in più.

La frammentazione del centrodestra spiana la strada anche alle ambizioni del centrodestra. Il presidente Pd del Lazio Francesco De Angelis gira di notte con il secchiello della colla per tentare di mettere insieme un Campo Largo che sia sufficientemente ampio da garantire il ballottaggio. Con molto cinismo non sta prospettando un matrimonio d’amore (politico) ma uno di pieno interesse (elettorale).

In azione anche il Segretario Regionale Pd Daniele Leodori: ha incontrato nuovamente il capogruppo Dem Angelo Pizzutelli, indicato dal Circolo Pd di Frosinone come suo candidato sindaco. Che ancora una volta non gli ha nascosto le sue perplessità di fronte ad una frammentazione umana e politica del polo Progressista.

I dubbi di Angelo

Angelo Pizzutelli

Le perplessità di Angelo Pizzutelli non sono campate in aria se nel dibattito politico hanno deciso di intervenire, con una nota congiunta, anche Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle e Possibile. Nel 2022 non sono stati forza capace di eleggere ma sono comunque una componente importante del “Campo Largo“. Quella nota significa che dalle parti dell’area riformista iniziano a considerare concreta l’ipotesi che la crisi a Palazzo Munari possa arrivare al suo epilogo già venerdì prossimo alle 18, cioè il termine fissato dal sindaco dimissionario Riccardo Mastrangeli alla sua maggioranza, per trovare un nome condiviso da eleggere alla presidenza del Consiglio comunale.

La nota congiunta parte proprio da qui: dalle dimissioni del sindaco, considerate il punto di arrivo di mesi di tensioni, veti incrociati e divisioni interne al centrodestra. Una crisi che, secondo AVS, M5S e Possibile, non può essere risolta con l’ennesima trattativa dell’ultimo minuto né con accordi costruiti soltanto per allungare la vita dell’amministrazione.

Ma nella nota c’è anche un messaggio che guarda oltre la crisi attuale del Comune. AVS, Movimento 5 Stelle e Possibile rivendicano infatti la volontà di costruire un’alternativa “seria, unitaria e credibile“, capace di coinvolgere associazioni, forze sociali, professionisti e mondo civico attorno a un nuovo progetto per la città. Più che un attacco all’amministrazione Mastrangeli, il documento nella sua parte conclusiva assomiglia quindi a una dichiarazione di disponibilità politica in vista delle prossime elezioni.

La dimenticanza o la scelta

Perché Angelo Pizzutelli ha motivo di essere perlesso? È singolare che 3 pezzi importanti del Campo Largo, una volta che decidono di intervenire insieme nel dibattito politico del Capoluogo, per di più con una prospettiva piuttosto concreta di elezioni, non facciano alcun riferimento diretto agli altri 2 partner della colazione: Pd e PSI. Una dimenticanza o una precisa volontà?

In ogni caso, la sensazione è che la costruzione del Campo Largo, – almeno per come lo intendono i leader nazionali, – per la partita delle Comunali del prossimo anno, non sarà per niente facile, né breve.

Un conto è fare una semplice sommatoria di sigle di Partito e battezzarlo Campo Largo, altro è avere un progetto, una visione, una coalizione, una leadership. E soprattutto una sintesi capace di tenere insieme mondi politici che a Frosinone, negli ultimi anni, hanno spesso viaggiato su binari differenti. Sta tutta qui la perplessità dell’uomo designato alla candidatura a sindaco di Frosinone dal Pd.