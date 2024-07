La crisi è rientrata, governate in pace

Si raffredda la tensione tra Forza Italia e gli alleati. Il Consiglio regionale si è avviato, a Frosinone ci sono segnali di raffreddamento della tensione. Cosa dicono i rumors. Il dialogo avviato. Ma sarà tregua armata

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

Gli indizi sono tanti, le prove nessuna. Come nei delitti perfetti raccontati nei libri gialli. È così che funziona anche in politica. Solo evidenze, nessuna certezza, perché sono i fatti a parlare. Ed alla fine della battaglia tutti devono poter negare che ci sia stato il minimo scontro. Succede anche per il braccio di ferro che per mesi ha contrapposto il Coordinatore regionale di Forza Italia Claudio Fazzone al governatore della Regione Francesco Rocca (civico di osservanza FdI).

Claudio Fazzone (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Gli indizi sono tanti e tutti dicono che un canale di dialogo è stato aperto: Forza Italia avrà il riconoscimento che reclamava. Vedrà riconosciuto il valore dei suoi voti in Aula, raddoppiati nel giro di un anno (imbarcando due consiglieri eletti nel M5S e due eletti nella Lega). Riconosciuto anche il peso dei suoi voti elettorali alle Europee: il Partito fondato da Silvio Berlusconi non è evaporato con la fine terrena del suo leader. Claudio Fazzone, il presidente nazionale Antonio Tajani, gli eredi del Cavaliere volevano questo. Come si declinasse è altra questione, lasciata al territorio.

Non avrà quello che chiedeva, Claudio Fazzone: non ora, non subito, probabilmente non ha mai voluto quello che reclamava. E cioè un assessorato, la presidenza dell’Aula regionale, la guida politica di una partecipata di livello. Avrà quello che soddisfa l’ego politico del Partito: i rumors dicono ‘la guida di LazioDisco‘ subito, poi quella del Cotral e per l’assessorato ci rivediamo tra non moltissimo. Ma senza toccare gli equilibri costruiti a fatica da Francesco Rocca dopo la sua elezione, senza toccare gli assessorati alla Lega, senza mettere nel mirino l’ex coordinatore provinciale azzurro oggi leghista Pasquale Ciacciarelli.

Le evidenze

Sono due i segnali mandati dal potentissimo Coordinatore dei Coordinatori Regionali di Forza Italia. Questa volta la sua pattuglia ha partecipato al Consiglio regionale consentendo di svolgere i lavori in agenda per oggi. La volta scorsa c’erano state una serie di assenze che avevano mandato tutto a Ramengo pochi minuti dopo avere cominciato. Il senatore aveva fatto capire che faceva sul serio e non si sarebbe fermato. L’aveva ribadito in un incontro con il suo omologo di FdI Paolo Trancassini (alcuni dicono de visu, altri giurano che sia stato telefonico). Si erano dati una settimana per risolvere. Oggi è arrivata la soluzione. (Leggi qui: Fazzone e Trancassini, sette giorni per una tregua nel Lazio).

La presenza del Gruppo oggi in Aula è il segnale che il dialogo è avviato. Ma ce ne sono anche altri. È partita la campagna di raffreddamento della tensione a Frosinone: Forza Italia ha quasi asfissiato politicamente il sindaco Riccardo Mastrangeli (civico in quota Lega), revocandogli la fiducia, passando all’appoggio esterno. Ma solo formalmente: nella realtà Forza Italia ha affrontato il Consiglio comunale dell’altro giorno con la baionetta tra i denti, in maniera più sanguigna di quanto abbia mai fatto in questa consiliatura l’opposizione di centrosinistra. (Leggi qui: Altro che ‘appoggio esterno’: Forza Italia fa opposizione).

Qual è il segnale di raffreddamento?

Il raffreddamento a Frosinone

Pasquale Cirillo con Claudio Fazzone e Rossella Chiusaroli

Sia chiaro da subito: nessun passo indietro, nessuna concessione, nessun ripensamento della posizione di Forza Italia. Ma gli avamposti più avanzati iniziano a smobilitare, c’è un riposizionamento strategico: niente più tende sulla linea del fronte, ci si attesta a pochi metri in una campagna di logoramento a minore intensità.

Il segnale lo manda la Coordinatrice Provinciale, Rossella Chiusaroli. I rumors dicono che sarà lei la destinataria di uno dei nuovi incarichi regionali. La politica è un’arte sottile, la sua dichiarazione è sottilissima: “Il nostro Partito ritiene doveroso chiarirle che la nostra posizione all’interno della maggioranza del Comune di Frosinone non è assolutamente collegata, sia nella tempistica che nelle motivazioni, con la nostra posizione all’interno della maggioranza della Regione Lazio”. Ad adiuvandum: “I rapporti all’interno del Comune di Frosinone sono stati purtroppo oggetto di un lento logoramento dovuto a quella che riteniamo una continua mancanza di rispetto nei confronti del nostro Partito che si protrae dagli istanti immediatamente successivi alla vittoria del dottor Riccardo Mastrangeli al ballottaggio”.

Verissimo. Ineccepibile. Ma l’assedio asfissiante, l’escalation sempre più cruda, la battaglia politica senza quartiere andata in scena anche l’altro giorno in Aula a Frosinone sono partiti dopo la risposta freddina di Francesco Rocca a Claudio Fazzone che chiedeva il rimpasto come segno di rispetto per Forza Italia. Da quel momento, i colpi di carabina esplosi dal capogruppo consiliare Maurizio Scaccia e dal consigliere Pasquale Cirillo si sono trasformati in colpi di bazooka politico assestati con precisione da artigliere.

Che pace sia

Chiaro che sul piano formale Forza Italia non arretra. Né il Regione Lazio né al Comune di Frosinone. Ma il consiglio regionale si è tenuto e le posizioni Regione – Comune sono state sganciate. Tutto il resto dipenderà dal dialogo che si svilupperà da oggi in poi.

Ma resta chiaro che quella di Claudio Fazzone sarà una tregua armata.