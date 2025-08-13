La Croce Verde che fa politica: Querqui chiude il caso

Il caso Farmacia a Ceccano è esploso dal primo Consiglio comunale. Querqui Sr. ritira il ricorso. Per il centrodestra è l'ammissione implicita di una incompatibilità. Per il centrosinistra un gesto di trasparenza per la città

Il primo colpo, in Consiglio comunale, non è stato sul Bilancio, sulla crisi idrica o sui Lavori Pubblici. È stato sul banco… della farmacia. L’opposizione, come un alchimista munito della ricetta giusta, ha dosato bene la domanda: “Sindaco, lei c’entra con la vicenda delle farmacie? Rinuncerà al ricorso?”. Affondo portato da Alessia Macciomei, preparazione a cura di Rino Liburdi, strategia di Riccardo Del Brocco. (Leggi qui: Ceccano, parte il nuovo consiglio: farmacia, veleni e primi fendenti)

Il sindaco Andrea Querqui non ha preso tempo, non ha cercato scorciatoie: ha risposto netto. Quella farmacia non è sua – è del padre, il dottor Giovanni Querqui – e, per rispetto istituzionale, ci sarà rinuncia al ricorso. Promessa mantenuta: a distanza di pochi giorni, la farmacia Querqui ha formalmente ritirato la firma. Rinunciando alle sue pretese e rimettendoci anche le somme già versate ai legali.

Da Monti alla Badia: come ci siamo arrivati

L’opposizione brandisce quella storia come una clava politica. Per comprenderle le ragioni bisogna fare un salto all’anno 2012. È l’anno della riforma Monti, quella che ha abbassato il rapporto da una farmacia ogni 5.000 abitanti a una ogni 3.500.

Non un capriccio ma un intervento per moltiplicare le sedi e portarle soprattutto nelle periferie scoperte, evitando ai cittadini viaggi interminabili per un farmaco salvavita.

A Ceccano, la nuova mappa tracciata dalla Regione prevedeva – dopo un concorso straordinario per titoli e un lungo scorrimento della graduatoria – l’apertura di una nuova farmacia in zona Badia. Un presidio sanitario dove c’era il nulla.

Dicembre 2022. L’amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Roberto Caligiore riceve dall’assegnatario della sede Badia una richiesta di revisione della mappa ufficiale delle sedi farmaceutiche. È una competenza comunale e modificabile solo negli anni pari.

La giunta approva: la sede di Badia viene spostata a via per Frosinone, in piena zona centrale, a un passo da tre farmacie già operative. Contestualmente, l’altra sede nuova (in zona Monti Lepini, dove c’era la Comunale) viene assegnata al vincitore del concorso.

Il ricorso e la tempesta politica

Il colpo di scena? La Regione Lazio – governata dal centrodestra di Francesco Rocca, politicamente vicino all’amministrazione Caligiore che lo dichiara Cittadino onorario per via dei nonni ceccanesi – scrive al Comune: annullate o modificate la delibera, mancano i presupposti normativi. L’avviso resta lettera morta: nessuna marcia indietro.

Andrea Querqui con la fascia da sindaco

Tre farmacisti ceccanesi, titolari di altrettante sedi, portano la questione al TAR. L’udienza di merito non c’è ancora stata – è attesa in autunno, a oltre sei anni dall’avvio della procedura – ma la storia prende una piega politica quando il figlio di uno dei ricorrenti, Andrea Querqui, viene eletto sindaco.

Tra i ricorrenti c’è anche suo padre, titolare della farmacia Querqui: ditta individuale, zero partecipazione del figlio. Ma in politica, si sa, conta più la percezione della carta catastale. Così l’opposizione usa la coincidenza per mettere in difficoltà il neo sindaco. Strategia dell’esperto ex assessore Riccardo Del Brocco (civica Grande Ceccano), allenamento tecnico del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Rino Liburdi, stoccata finale della Consigliera d’opposizione Alessia Macciomei (civica Grande Ceccano).

La vera questione: la Badia senza farmacia

Querqui risponde con un gesto politico forte: il padre rinuncia al ricorso. La motivazione è tanto semplice quanto strategica: rispetto istituzionale e volontà di sgombrare il campo da sospetti e polemiche. Restano in campo gli altri due ricorrenti.

Tolti i cognomi, il nodo resta lo stesso: la delibera del 2022 ha tolto un presidio sanitario a una zona scoperta come la Badia, per portarlo in un’area dove, in un chilometro, le croci verdi non si contano. Un rovesciamento completo rispetto allo spirito della riforma Monti, che voleva coprire le aree scoperte, non svuotarle.

Politicamente, in questa partita, ognuno può segnare il punteggio che più gli aggrada. Per il centrodestra quello compiuto dal sindaco Querqui è un autogol perché, rinunciare al ricorso significa ammettere di non avere ragione. Per il sindaco Querqui l’autogol clamoroso è quello del centrodestra: adesso è ufficiale che si sia trattato di una decisione presa contro l’indicazione della Regione Lazio, ignorando l’avviso di modifica, e che oggi pende su Ceccano come una sentenza in attesa.

Il doppio livello della partita

Adesso la farmacia tanto contesa aprirà. Sul piano amministrativo: l’unica a rispondere fu la Farmacia Madonna della Pace, che sarà affidata tramite concessione. Il secondo avviso, pubblicato dopo che al primo nessuno rispose e pubblicato durante il periodo di commissariamento prefettizio, è stato portato a termine con la gestione del Responsabile Unico del Procedimento, dottor Emanuele Colapietro.

Sul piano giuridico, si attende il TAR. Sul piano politico, Querqui ha chiuso la falla d’immagine legata al cognome ma resta l’eredità di un atto che ha cambiato la mappa farmaceutica della città senza spiegazioni convincenti.

E qui si apre la vera domanda che dominerà il dibattito nei prossimi mesi: perché una maggioranza comunale di allora, sostenuta dalla stessa coalizione che governava in Regione, ha scelto di ignorare un richiamo così netto? Perché sacrificare una zona scoperta per spostare una sede dove ce ne sono già troppe?

A Ceccano, la questione farmacie non è solo una disputa tecnica: è un simbolo. Racconta di come le scelte amministrative possano spostare equilibri economici, politici e territoriali. E insegna che persino la posizione di una croce verde può diventare materia di guerra politica.

