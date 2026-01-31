La cultura come infrastruttura: Veroli apre la strada agli Stati Generali

La vicesindaca di Veroli Francesca Cerquozzi spiega perché gli Stati Generali della Cultura non sono un evento, ma un processo: visione condivisa, metodo e cooperazione per fare della cultura una vera politica pubblica territoriale.

Non un evento vetrina ma un metodo. Non una sommatoria di iniziative ma una visione condivisa. Il vicesindaco di Veroli Francesca Cerquozzi delinea con chiarezza l’idea di una cultura che smette di vivere di appuntamenti isolati e diventa politica pubblica strutturata.

Gli Stati Generali della Cultura lanciati in questi giorni nascono così: come spazio di coordinamento, cooperazione istituzionale e responsabilità, sull’onda dell’esperienza di Hernica Saxa e della candidatura a Capitale italiana della Cultura. Un percorso che guarda oltre i confini comunali e prova a trasformare la cultura in una leva stabile di sviluppo, coesione e identità territoriale.

Assessore, perché oggi c’è bisogno degli Stati Generali della Cultura?

Francesca Cerquozzi

Perché la cultura è una politica pubblica e, come tutte le politiche pubbliche, ha bisogno di visione, metodo e cooperazione, non può più essere gestita esclusivamente come una sequenza di eventi.

Gli Stati Generali nascono per questo: mettere ordine, creare continuità, costruire scelte condivise. È una direzione che come amministrazione comunale abbiamo scelto di assumere con chiarezza, e che il sindaco Germano Caperna ha sostenuto come parte di una visione più ampia sul ruolo della cultura nello sviluppo della città.

Che cosa cambia rispetto al modo in cui finora si è fatta cultura nei territori?

Cambia l’approccio. Si supera la logica dell’evento isolato e si lavora su programmazione, responsabilità e coordinamento tra Comuni. La cultura diventa un’infrastruttura democratica: accessibile, stabile, capace di incidere sulla coesione sociale e sulla qualità delle politiche pubbliche.

In che modo l’esperienza della candidatura a Capitale italiana della Cultura ha inciso su questo percorso?

La delegazione al Ministero per sostenere Hernica Saxa

La candidatura, con il progetto Hernica Saxa, che ci ha portato tra le dieci città finaliste, ha dimostrato che lavorare insieme è possibile. Non è stato solo un risultato simbolico, ma una prova concreta di metodo: collaborazione istituzionale, visione condivisa, superamento dei confini amministrativi.

Perché Veroli è il luogo giusto per avviare questo confronto?

Negli ultimi anni Veroli ha investito molto sulla cultura e ha lavorato su una programmazione culturale riconoscibile e continua ma anche gli altri paesi della nostra provincia hanno tradizioni, manifestazioni storiche che in qualche caso superano i 50 anni: inserire tutto in una unica visione significa valorizzare l’intero territorio e queste stesse manifestazioni. La nostra provincia può diventare davvero un punto di riferimento nazionale per cultura e turismo .

Che tipo di lavoro c’è dietro l’organizzazione degli Stati Generali della Cultura?

Francesca Cerquozzi

C’è un lavoro concreto di costruzione e coordinamento, portato avanti insieme agli assessori e ai delegati alla cultura delle altre città coinvolte nel progetto Hernica Saxa. Con Carlo Marino, Sandro Titoni e Luca Zaccari stiamo lavorando fianco a fianco all’organizzazione di questo appuntamento, proprio per dare agli Stati Generali una dimensione realmente condivisa e operativa.

Che tipo di percorso si apre adesso?

Non un evento, ma un processo. Un lavoro costruito insieme, oltre il colore politico, che punta a rendere strutturale il confronto sulle politiche culturali. Da qui parte un percorso stabile che riguarda tutto il territorio.