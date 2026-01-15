La danza delle giravolte di Salera: ora si candida lui, a Consigliere

Le giravolte politiche di Enzo Salera dopo l’accordo nel Pd provinciale: candidature ribaltate, equilibri riscritti e un voto provinciale che diventa un test decisivo di leadership e consenso.

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

Una giravolta dopo l’altra, degna dei danzatori dervisci, che ruotano intorno a sé stessi fino a raggiungere la connessione divina. Il sindaco di Cassino ha cambiato ancora una volta posizione politica nell’arco di poche ore. A creare il cortocircuito è stato l’accordo che ha ricostruito l’unità all’interno del Partito Democratico provinciale, ristabilendo una sintonia tra i due big Francesco De Angelis (Area Dem, presidente Pd del Lazio) e Sara Battisti (Rete Democratica, consigliera regionale). I due, a lungo alleati nella componente Pensare Democratico, da circa un anno e mezzo erano divisi e contrapposti. (Leggi qui: Stessa scuola, stessa lingua: così Battisti e De Angelis hanno ricucito il Pd).

Il dialogo ha messo fine martedì a 13 mesi di stallo del Congresso provinciale, spianando la strada a un Congresso unitario. Ed è qui che si consuma la prima giravolta di Enzo Salera.

Il disconoscimento di Migliorelli

Achille Migliorelli

All’annuncio dell’intesa sul nome del prossimo segretario provinciale, Achille Migliorelli, il sindaco di Cassino lo ha pubblicamente disconosciuto, rinnegando quanto affermato fino a pochi minuti prima. Salera ha chiarito che Migliorelli non è “il suo” candidato ma quello di Francesco De Angelis.

Una presa di distanza netta, arrivata dopo che nella stessa mattinata il sindaco aveva chiesto alla presidente del Consiglio comunale di Cassino, Barbara Di Rollo, e al consigliere Luca Fardelli di non candidarsi alle elezioni provinciali di marzo. Una mossa pensata per disimpegnare l’amministrazione comunale e dirottare i voti ponderati di Cassino verso candidati esterni alla galassia Dem.

A cosa puntava questa strategia di Salera? A far passare il Pd da potenziali consiglieri provinciali (tre certi più uno legato ai resti) a 2 consiglieri certi. Un segnale politico diretto al livello nazionale: per poter dire che la base non accetta questo accordo raggiunto dai “cacicchi” che continuano a governare il partito.

Il ruolo di Di Stefano e il secondo cambio di passo

Luca Di Stefano

In serata, però, altro giro di danza. La svolta arriva dopo che Achille Migliorelli non ha smentito il ruolo svolto dal presidente della Provincia Luca Di Stefano nella soluzione della crisi interna al Pd. Un passaggio che ha cambiato nuovamente lo scenario. (Leggi qui: Unità Pd a che prezzo: l’ombra lunga di Di Stefano sulla corsa di Salera).

All’esito di un confronto interno alla maggioranza, Salera ha deciso di scombinare i giochi del Partito: sarà lui il candidato unico di Cassino alle prossime elezioni Provinciali. Una scelta che ha come primo effetto quello di sottrarre al confronto politico i voti ponderati della città martire, concentrandoli sul suo nome e rendendoli indisponibili per altre candidature.

La decisione ha imposto ad Andrea Vizzaccaro di ritirare la propria candidatura. Anche Barbara Di Rollo si è allineata alla direttiva del sindaco.

Il terzo giro e il rischio politico

Palazzo Iacobucci, sede della Provincia di Frosinone

Qui si consuma il terzo giro di danza di Salera. Fino a pochi giorni fa chiedeva che fosse la Direzione provinciale a scegliere i candidati. Quando ha compreso che in quell’organismo l’asse De Angelis–Battisti dispone della maggioranza assoluta, ha sconfessato anche la futura Direzione: imponendo la propria candidatura.

Sul piano politico è un rischio enorme. Nelle precedenti elezioni Provinciali si candidò il vicesindaco Gino Ranaldi, che ottenne l’en plein dei voti di Cassino. Se questa volta a Salera ne mancasse anche solo uno, sarebbe una sconfitta politica netta: non può permettersi né di perdere né di arrivare un centimetro sotto quel risultato.

Perché questa mossa

Francesco De Angelis e Sara Battisti

La chiave è tutta politica. Con la divisione tra De Angelis e Battisti, entrava in discussione la conferma di Luca Di Stefano alla presidenza della Provincia. Invece è stato proprio Di Stefano a ricucire il dialogo interno, cambiando lo scenario e blindando la sua ricandidatura.

Fino a pochi giorni fa, il nome naturale per la successione a Di Stefano era quello di Enzo Salera. Il fatto che oggi il sindaco della seconda città della Ciociaria, la prima governata dal centrosinistra, si candidi come semplice consigliere e non come presidente, rappresenta un passo indietro evidente. (Leggi qui: Pd riunito, nervi scoperti: perché l’intesa spaventa Salera).

Il terreno è scivoloso, come dimostra il fatto che il consigliere Luca Fardelli non appaia del tutto convinto di seguire la linea.

L’assenza che pesa

Luca Fardelli

Il Consigliere non era a Cassino alla riunione di maggioranza convocata dal sindaco: era a Frosinone a colloquio con Sara Battisti. Un’assenza formalmente giustificata, ma politicamente tutt’altro che neutra.

L’assenza è diventata un fatto politico nel momento in cui Enzo Salera lo ha raggiunto telefonicamente. Tra i due si sostiene che ci sia stato un iniziale equivoco: Fardelli avrebbe dato il suo assenso al sindaco immaginando che parlasse di una candidatura alla Presidenza della Provincia. Chiarito che l’obiettivo non è la fascia ma un seggio da Consigliere provinciale, la sua posizione si è raffreddata.

La candidatura di Fardelli resta sul tavolo e ogni decisione, ha chiarito, sarà assunta “solo ed unicamente” in raccordo con Sara Battisti. Un dettaglio che pesa. Perché segnala che la giravolta del sindaco non ha prodotto automaticamente compattezza, e che nel nuovo equilibrio provinciale c’è ancora chi preferisce tenere un piede fuori dalla pista da ballo.