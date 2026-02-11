La “dittatura dei 18”: Mastrangeli e l’arte sottile dei contrappesi

Rimpasto strategico a Frosinone: il sindaco rafforza la Giunta per blindare una maggioranza numericamente solida ma politicamente fragile. Tra nuovi equilibri, rotture silenziose e addii pesanti, il vero collante resta la paura del voto anticipato.

La teoria dei pesi e contrappesi è un principio cardine dello Stato di diritto. Radicata nel pensiero di Montesquieu, mira a prevenire abusi di potere attraverso la separazione e il controllo reciproco tra le istituzioni. Serve a impedire la prevaricazione di un potere sull’altro, garantendo equilibrio e stabilità. È esattamente il principio che oggi ha scelto di applicare il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, con i due nuovi ingressi in Giunta.

Entrano Maria Teresa Spaziani Testa, espressione della Lista per Frosinone del vicesindaco Antonio Scaccia, Gruppo cresciuto fino a quattro consiglieri. E Massimo Sulli, in quota alla civica Identità Frusinate, che in Aula conta tre rappresentanti. Esce invece dall’esecutivo l’assessore Laura Vicano, che si è dimessa dopo un lungo colloquio con il sindaco. Per lei è previsto un incarico di rilievo nell’amministrazione. Questi sono i fatti.

Il significato politico

(Foto © Massimo Scaccia)

Il significato politico del rimpasto però è più articolato. Non si tratta solo di sostituire una pedina con un’altra. È un’operazione di riequilibrio, un intervento calibrato per consolidare la maggioranza in un momento delicato.

Soprattutto ora che la consiliatura è stata “messa in banca” con l’approvazione del Bilancio. Superato lo scoglio principale, si apre una fase nuova, meno tecnica e più politica. Ed è qui che il meccanismo dei contrappesi diventa decisivo: rafforzare senza sbilanciare, concedere senza cedere, includere senza perdere il controllo.

È una mossa che guarda avanti. Non all’oggi, ma ai mesi che verranno. (Leggi qui: Bilancio salvo, numeri no: Mastrangeli passa la notte ma perde Marzi. E qui: Sei ore di Bilancio, una maggioranza per paura).

Il nodo Scaccia e gli equilibri con FdI

Antonio Scaccia (Foto © Massimo Scaccia)

Il primo elemento da considerare è la crescita in Aula del gruppo del vicesindaco Antonio Scaccia e la sua contestuale rottura politica con la Lega. Una miscela potenzialmente esplosiva. La Lista per Frosinone è oggi il gruppo più numeroso in Consiglio. E non è un dettaglio. Soprattutto se si guarda alle dinamiche della galassia leghista, di cui Scaccia faceva parte fino a pochi giorni fa.

Con il riconoscimento del secondo assessorato alla lista, il vicesindaco mantiene una certa autonomia, rafforzata anche dalla condivisione del nuovo progetto politico del generale Vannacci, di cui è stato tra i sostenitori della prima ora. Ma è una libertà vigilata. In Comune Scaccia non può fare il battitore libero. Resterà un sostenitore del sindaco Mastrangeli, anche se non tra i più entusiasti.

Quello che accadrà il prossimo anno, quando si tornerà a votare, è tutto da scrivere.

Crescenzi e Ferrara con l’onorevole Aldo Mattia

Il secondo punto riguarda Identità Frusinate. Il riconoscimento dell’assessorato alla civica, ma non all’ex consigliere di Fratelli d’Italia Sergio Crescenzi che era approdato di recente nel nuovo gruppo, proprio perchè nelle file di Fratelli d’Italia quell’assessorato non glielo davano. È un segnale politico preciso. Mastrangeli ha evitato di irritare ulteriormente il Partito della presidente Meloni. (Leggi qui: FdI rialza la testa: restituite le deleghe, Trancassini congela il resto. E qui: Il Consiglio come un Cubo di Rubik: colori che cambiano a ogni mossa).

Se Crescenzi fosse rientrato in Giunta dopo essere uscito da FdI, la reazione sarebbe stata immediata. Con ogni probabilità, Fratelli d’Italia avrebbe ritirato la fiducia al sindaco. È plausibile, tuttavia, che a Crescenzi e a Ferrara, anche lui transitato in Identità Frusinate, siano state garantite altre forme di visibilità e responsabilità. Un equilibrio sottile, che tiene insieme numeri e sensibilità politiche.

La fine dell’asse con Marzi e la “dittatura dei 18”

Domenico Marzi (Foto © Filippo Rondinara)

Il terzo elemento è forse il più delicato. L’ex sindaco Domenico Marzi, assente in Aula con il suo gruppo durante il Consiglio sul Bilancio, ha ufficializzato la fine della collaborazione amministrativo-programmatica con Mastrangeli.

Secondo Marzi, la collaborazione «non ha mai prodotto risposte» e, per questo, ha concluso: «Per quanto ci riguarda, la collaborazione finisce qui». Les jeux sont faits, rien ne va plus.

Per mesi Marzi ha rappresentato l’ossigeno supplementare dell’amministrazione. Ora ha staccato la spina. Nulla sarà più come prima. Cosa cambia? Sul piano formale, poco. Il bilancio è passato con 18 voti favorevoli. La maggioranza è numericamente solida. Ma politicamente fragilissima. Marzi è uomo di parola, per questo non firmerà mozioni di sfiducia né sosterrà dimissioni di massa. Sono ipotesi teoriche, del resto nessuno sembra intenzionato a far cadere l’amministrazione. La seduta sul bilancio lo ha dimostrato chiaramente.

Eppure, senza il “soccorso rosso” garantito finora dalla Lista Marzi, il sindaco dovrà contare solo sui suoi 18 consiglieri. Niente più astensioni tattiche, niente più salvagenti su delibere borderline.

Mastrangeli è ora consegnato alla “dittatura dei 18”

Riccardo Mastrangeli

Senza Marzi a fare da Baywatch, convocare il Consiglio in prima convocazione, dove servono 17 presenti per la validità della seduta, diventa un azzardo. Con una maggioranza così stretta, la salute di ogni consigliere diventa quasi una questione istituzionale. Bastano un paio di raffreddori o un impegno improvviso per far saltare il numero legale.

Il vero collante, oggi, è la paura del voto anticipato, anche alla luce delle elezioni provinciali dell’8 marzo. È questo il deterrente più forte. Per questo il sindaco ha deciso di intervenire ora sugli assetti di Giunta. Un ricostituente politico per una maggioranza affaticata.

Resta da capire se si tratti di un semplice farmaco da banco o di un energizzante capace di cambiare davvero il passo dell’amministrazione. La risposta arriverà dopo le provinciali.