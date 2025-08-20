La faglia dentro FdI: se Lecce cambia rotta, la vecchia guardia resta a piedi

Fratelli d'Italia a Sora rischia il totale cortocircuito. Antonio Lecce punta ad una "totale discontinuità", complicando la strategia di Bruni e il suo ruolo politico. Ed i piani futuri

I segnali ci sono. E sono chiari. Massimiliano Bruni, ex delegato ai Lavori Pubblici ai tempi del sindaco Roberto De Donatis ed oggi dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, nei giorni scorsi ha lanciato nel dibattito politico di Sora la questione delle tariffe Tari aumentate dal Comune. Poi ieri ha appoggiato una manifestazione spontanea prevista per venerdì davanti al municipio, proprio sull’argomento. Chiaro lo scopo politico: costruire attorno al suo nome il nucleo dell’opposizione politica al sindaco Luca Di Stefano, in vista delle future elezioni Comunali.

Ma c’è un elemento, costituito da due parole, che rischia di mettere in discussione la strategia Bruni e la sua linea politica.

Le due parole di Lecce

Federico Altobelli e Massimiliano Bruni

In politica, le parole contano. E contano di più quando vengono pronunciate nel giorno di un insediamento. In questo caso le parole sono “totale discontinuità”: significa che la rotta di Fratelli d’Italia a Sora non cambia semplicemente: si ribalta. È quello che è accaduto la settimana scorsa quando il neo consigliere comunale Antonio Lecce, nel giorno della sua surroga al dimissionario Federico Altobelli, ha mandato un messaggio tanto sobrio nei toni quanto esplosivo nelle conseguenze: la sua presenza in Aula non sarà una prosecuzione, ma uno strappo con il passato. Concretamente, con la linea tracciata fino a quel momento da Massimiliano Bruni ed applicata da Federico Altobelli. (Leggi qui: Sora, dalle zanzare alla resa dei conti: la surroga che incendia Fratelli d’Italia. E qui: Lecce rompe il silenzio: “Altro che patto con Bruni, il seggio è dei cittadini”).

Una frase, due parole, una strategia nuova. Quel “totale discontinuità” è un codice ben noto agli osservatori della politica: significa che l’asse Bruni-Altobelli è saltato, e che Lecce guarda altrove. Dove? Verso l’amministrazione civica del sindaco Luca Di Stefano, che oggi guida un laboratorio fluido, post-ideologico, già collaudato con successo i città e poi replicati a Ferentino e Veroli: modelli dove la distinzione tra sinistra e destra è più una questione di metodo che di schieramento.

Verifica programmatica

Antonio Lecce nell’Aula del Consiglio Comunale di Sora

Se Lecce aprisse formalmente a un confronto con la maggioranza, si aprirebbe un cortocircuito dentro Fratelli d’Italia. Il Partito, che a livello cittadino ha rinnovato da pochi mesi la sua leadership con Filippo Mosticone alla guida. Che non sembra affatto disposto a seguire il disegno di Bruni. Quale disegno?

L’assedio lanciato negli ultimi giorni, sia al centrodestra e sia all’amministrazione sono un segnale chiaro: Bruni sta costruendo un profilo politico personale di totale contrapposizione all’amministrazione Di Stefano. Per designare la futura candidatura alternativa.

Il Consigliere Antonio Lecce ed il Coordinatore comunale Filippo Mosticone però, hanno fatto capire che non si faranno usare come clava per alimentare un’opposizione personale. Il Partito si muove, semmai, per pesare di più dentro, non contro. La prova? Il comunicato stampa firmato da Lecce e diffuso da Mosticone meno di 40 minuti dopo la presa di posizione fatta da Bruni a proposito della Tari. Mosticone e Lecce si sono ripresi la scena in modo da ricordare che la guida del Gruppo e del Partito è la loro.

Corto circuito

Massimiliano Bruni

E allora lo scenario si chiarisce: se Fratelli d’Italia entra nella stanza dei bottoni del governo cittadino, per Bruni resta solo il tavolo vicino alla porta sul retro della politica civica. Una strada che, per uno abituato al simbolo, alle dinamiche di Partito, alla liturgia della militanza, potrebbe rivelarsi un sentiero stretto.

La realtà è che la partita del centrodestra a Sora si gioca tutta dentro FdI. O meglio, dentro lo scontro fra un passato che prova a riprendersi la scena e un presente che vuole contare davvero. Lecce non è uomo da gesti plateali ma le sue parole tracciano una strategia. Vuole ragionare con l’amministrazione, capire se ci sono spazi di collaborazione, forse anche di governo. Non per cedere ma per incidere.

Il rischio per Bruni? Restare con un progetto ambizioso ed identitario. Ma senza numeri, senza gruppo. Dove andrà il simbolo? La partita si giocherà da qui ai prossimi due anni. Il rischio è che la sua candidatura alle prossime comunali diventi solo di bandiera.

Il fatto è che il braccio di ferro innescato nello scorso Congresso cittadino è ancora in atto. Da un lato l’ala del coordinatore provinciale Massimo Ruspandini (al quale Bruni è leale) e dall’altro l’ala dell’assessore regionale Giancarlo Righini (al quale fa riferimento il coordinatore comunale Filippo Mosticone e verso il quale potrebbe orientarsi Antonio Lecce). E mentre i leader storici rivendicano i meriti passati, i nuovi cercano spazio nelle geometrie mobili del presente. Lecce ha fatto la sua mossa. Ora tocca a Bruni decidere se alzare la voce o andare alla conta interna. La manifestazione di venerdì potrebbe essere il grimaldello per far saltare gli schemi.