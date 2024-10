La falla nello scafo di FdI e la vela Elly: cosa accade tra Roma e Frosinone

Le prime crepe nella spendibilità del governo e, sull'altro fronte, una leader che che sa che non si vince cavalcando le debolezze altrui. I numeri del sondaggio. Cosa sta succedendo sull'asse Roma - Frosinone

Tanti piccoli guai ci mettono poco a diventare un mare di guai. Ed in certi mari poi è naturale che chi tatticamente li surfi alla fine dispiega le vele. In politica non accade solo perché una formazione o un Partito sono più in sintonia con i temi chiave del Paese o con una certa parte – inattesa o recuperata – dell’elettorato. Accade anche perché biecamente se il tuo avversario sta “passando qualche guaio” il suo calo di forma ti favorisce.

E quel “magic moment” diventa inevitabilmente sponda per dare elementi di conferma alla inadeguatezza dell’altra parte. E’ normale e, se non si tracima in cattivo gusto, eccesso o disorientamenti dai temi veramente importanti ci sta. Si chiama dialettica democratica e, essendo una cosa umana, si porta a traino non solo massimi sistemi ed afflati etici, ma anche le cose umane che “massime” ed etiche spesso non lo sono.

Piccolo manuale per non naufragare

Giorgia Meloni

Detto questo va chiarita però una cosa: per far affondare una nave che va per mare generalmente non basta una sola falla, ce ne vogliono molte o una sola di dimensioni giganti. E per far filare una nave che pure va per mare non basta una buona velatura, ci vuole un equipaggio in gamba. Tutto questo per dire, tanto per citare un format iconico, che il caso Sangiuliano ed annessi strascichi tra sex-pop e carte bollate di queste ore è stato probabilmente una falla grossa nella nave di Meloni. Ma che è diventata importante perché il vascello del governo e di alcuni suoi Partiti di falle ne aveva accumulate già tante.

Come per il Pd, dove la “vela” di Elly Schlein è capace di catturare nuovi venti, ma se a governare gli alberi che la reggono ci resterà una ciurma incarognita tra le sue varie componenti quel natante rischia solo di arrivare sugli scogli più veloce. E naufragare. La compagine di governo di Giorgia Meloni ha incassato molto più che il presunto “knock-out” etico e (forse) giudiziario innescato dal caso Sangiuliano-Boccia.

Non solo Gennaro: i guai di Meloni

Gennaro Sangiuliano (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Nel “furor” delle ultime settimane, e con la complicità del ricco curriculum di gaffeur dell’ex ministro, perfino chi è contro il destracentro sembra aver dimenticato una cosa. Che cioè quella è solo l’ultima di una serie di faccende che hanno eroso nel tempo la credibilità non tanto della premier, quanto piuttosto della sua classe dirigente. Scelta direttamente o in afferenza perché considerata d’area.

I casi Santanché, Del Mastro, Donzelli-Cospito, Lollobrigida, il background giudiziario sia pur pregresso del neo uomo di Meloni in Ue, Fitto, sono tutti pimento che già c’era. E si badi, pimento molto più forte.

Elly Schlein (Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

E tra i dem hai voglia a proclamare oggi che Elly Schlein è la Segretaria di tutti e che finalmente può fare crasi tra le anime del Nazareno per condurlo ad una vittoria federata in campo largo o larghissimo. Fino a neanche cinque mesi fa la Segretaria non era vista affatto come una leader, ma come una pasionaria eletta da gente “foresta” che non sapeva infilare un solo concetto a tema economia e lavoro.

Un’avventizia di buon battage etico ma brava solo a spingere sui temi gender ed a parlare come l’amica di Verdone-Ruggero nel film “Un sacco bello”. Aveva nemici e compagni di cordata scettici, la Schlein, e fino a marzo nel Pd ortodosso c’erano più bonacciniani che pulci su un bisonte. In provincia di Frosinone la situazione all’epoca è simile ma segue due forme diverse di riverbero.

Elly ti stimo, ma solo da un po’…

Fabio Tagliaferri

In casa Fratelli d’Italia la struttura politica nazionale è solidissima (su quella regionale le evidenze consigliano di non scommettere). Ma l’eco del caso Sangiuliano, in germinazione spontanea (e del tutto aleatoria, per ora con il caso Fabio Tagliaferri-Ales), sta covando sotto la cenere di quella salute di ferro. Come dimostra che il caso, ancora in questa settimana, sia stato al centro della dialettica politica: con l’interrogazione parlamentare e la lunga quanto articolata risposta del neo ministro Guidi (se sia stata esaustiva o solo evanescente, dipende dal fronte nel quale si fa il tifo).

Meloni ha parlato all’Onu ed ha ciacolato con Elon Musk, ma il compleanno del suo Governo ha rivelato una cosa fisiologica anche per la sua collaudata macchina di consenso: l’usura. Usura “usurata ancor più” da una Legge di Bilancio che ha messo in posizione ossimora gli slogan della premier e la ricetta spartana di Giancarlo Giogetti. Non a caso le indiscrezioni riportate questa mattina da alcuni quotidiani nazionali riferivano della tentazione d’un ritorno alle urne. Improbabile.

E in casa Dem?

Il riflesso del Paese nel Lazio

Francesco De Angelis

Tutto viaggia secondo copione, dato che il correntismo spinto nel copione del Pd c’è e ci rimarrà in logica di confronto. Tuttavia è impossibile non vedere come il prossimo Congresso provinciale (procrastinato ad hoc per raccogliere le forze) aveva le connotazioni ipotetiche di un ring. Nessuno, soltanto cinque mesi fa, avrebbe mai pensato che Francesco De Angelis e Sara Battisti potessero smettere di essere una “coppia” politica e diventare avversari. Questo almeno fino a quanto trapelato ieri.

Ed almeno fino alla deadline di dicembre ed al netto di un summit romano di questi giorni tra Daniele Leodori e Claudio Mancini per trovare una soluzione condivisa e fare massa di tessere ciociare. Soluzione che addirittura mette lo stesso De Angelis in pole per la Segreteria, così il cemento sarebbe talmente forte da legare ogni crepa. Ma ad una condizione: che quel punto di sintesi basato sulla storia e l’autorevolezza del nome di De Angelis sia come un “Kintsugi politico”, con cui il metallo prezioso riesce ad esaltare le fessurazioni, invece di celarle, e non arginare la debolezza della struttura.

Daniele Leodori

Non si deve commettere l’errore di pensare che quella Segreteria possa rappresentare una diminutio per uno che oggi è presidente del Pd in tutto il Lazio. Non è la poltrona a fare grande chi la occupa ma è la complessità di quella seduta a reclamare persone capaci di occuparle. E risolvere i problemi connessi. Frosinone è stato terreno di sperimentazione per molte fasi politiche: qui ed a Formia si cominciarono a testare sul campo le alleanze che solo in seguito agli esaltanti risultati sfocerà nella nascita del Partito Democratico. Il Lazio di Zingaretti è stato terreno di sperimentazione dal quale è nato il Campo largo con Roberta Lombardi ed i suoi M5S mentre a Palazzo Chigi ancora urlavano ‘Parlateci di Bibbiano‘. Il Lazio ha dato vita un anno fa al Congresso Regionale capace di contare tutti eleggendo Segretario Daniele Leodori senza, finalmente, lasciare morti sul campo.

Primo dogma l’unità

Luca Fantini (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Ora Frosinone viene chiamata a dare una dimostrazione di capacità d’unire. Tenendo insieme tutte le sensibilità. Soprattutto in virtù delle differenze. È quasi un ribaltamento del paradigma quello che si sperimenta a Frosinone: primi ci si contava per prevalere ora ci si conta per equilibrare e riuscire a tenere dentro tutti.

Fino ad oggi le logiche di affermazione di un certo linguaggio su un territorio che era abituato a vedere De Angelis e Battisti in combo ad ogni evento o snodo politico locale rischiavano di saltare. Attenzione: tutto questo legittimamente e secondo mood dialettico e quindi gravido di democrazia concreta. E per nulla livoroso in packaging politico.

Sì, bene: ma la gente? La gente che li ha visti assieme? Non i dirigenti, sindaci, consiglieri, capi corrente e scherani di rango, non loro: le persone. Quelli cioè costretti ad inseguire un sogno di rappresentanza in cui i duelli bizantini delle correnti passassero almeno in secondo piano? Ecco: il rischio era proprio questo, tornare cioè all’eterno masochismo Prog in cui la prima libertà che ci si prende è quella di dividersi dando vita ad un infinita quanto sterile discussione.

Evitarlo, ricostruendo l’unità, è un dogma spinto fino alla possibilità di utilizzare un generale di divisione come sergente. Cioè, in senso etimologico-militare, come uno capace di serrare le fila di truppe inquiete anche a costo di lavorare su piani più basici rispetto la suo background. Completando l’ottimo lavoro svolto da un Segretario provinciale uscente come Luca Fantini al quale nulla può essere rimproverato in punto di Statuto e correttezza.

Sondaggi e guardia alta: per tutti

Elly Schlein con Danilo Grossi

I sondaggi ultimi scorsi dicono che Fratelli d’Italia è stabile, che la fiducia generale nel governo è calata un po’ e che Meloni è ancora leader gettonatissima. Poi che il Pd non molla nella sua rincorsa. Il report diffuso questa mattina da Dire – Tekné registra che continua a crescere, anche se leggermente, il consenso per Fratelli d’Italia che in una settimana guadagna lo 0,1% e si porta al 29,5% confermandosi saldamente al comando tra i Partiti. Cala il Partito Democratico che perde lo 0,1% e si porta al 23,6% ma si mantiene a larga distanza da Forza Italia, terzo Partito all’11,2% (+0,1%). Più staccato il Movimento 5 Stelle che perde lo 0,3% e si attesta al 10,2%. Al quinto posto la Lega all’8,1% (+0,1%). Guadagna qualcosa Avs al 6,6% (+0,1%). Chiudono Azione al 2,8% (-0,2%), Iv al 2% e +Europa all’1,8%.

Più importante è il dato sul Governo. Cresce leggermente il favore degli italiani nel Governo Meloni rispetto a 7 giorni ma oltre la metà continua a non avere fiducia. Ad aver fiducia nell’esecutivo di centrodestra è infatti il 40% degli aventi diritto al voto, dato in crescita dello 0,2%. Scende al 52,7% la percentuale di chi invece non si fida (-0,3%). Non sa o non si esprime il 7,3%.

Non giovano le dinamiche come quelle che si sono innescate nel Lazio. Dove gli alleati in Regione si stanno dividendo su assessorati e partecipate peggio del peggior centrosinistra.

Insomma: l’effetto “Sangiuliano più altri” c’è e che i dem ne “approfittino” ci sta. Ma guai a crogiolarsi solo sui guai degli altri. Perché, anche se di tipo diverso, dai guai non è immune nessuno. Specie i cittadini, levrieri stanchi all’inseguimento di lepri pazzoidi. E che magari a Frosinone e proprio per questo capiranno meglio l’impiego di un generale che vuole conservare le truppe. Seguendo le orme del Kitsungi.