La Ferentino che verrà sul tavolo della maggioranza

Riunione amministrativa e politica della coalizione guidata dal sindaco Fiorletta con qualche assenza di rilievo ed il nodo dell'utilizzo del tesoretto di 2,4 milioni. Tra i temi l'apertura del Teatro Romano e del Museo Civico ed il sogno di un'esposizione riservata all'arte contemporanea. A tenere banco comunque la situazione dei parcheggi nel centro storico

Una riunione di maggioranza per fare il punto sulla situazione a Ferentino sia sul piano amministrativo che politico. Assenti i consiglieri Federica Fiorletta, Angelo Picchi, il presidente del consiglio Claudio Pizzotti e l’assessore Elena Maria Cestra che però avevano già annunciato di non poter partecipare per impegni improrogabili. Assenti si ma nessun caso politico, nessuna frattura né leggera né profonda.

Sul tavolo la Ferentino che verrà. I lavori da fare ed il nuovo assetto da impostare per la città.

Teatro romano e museo civico

Il Teatro Romano di Ferentino

Tra i temi centrali l’apertura del Teatro Romano i cui lavori per circa 2 milioni di euro sono in fase avanzata. Si stanno facendo le finiture grazie a fondi comunali (300.000 euro) ed il recupero di un muro voluto e finanziato dalla Sovrintendenza per i Beni Archeologici e Monumentali. Si aprirà a settembre.

Il museo civico sotto il Martino Filetico anch’esso in fase di conclusione salvo complicazioni verrà aperto entro la seconda decade di luglio.

Ma si sogna anche un secondo museo, questa volta di “Arte Contemporanea” che dovrebbe essere realizzato in pieno centro ed ospitare 500 quadri di pregio donati da un privato cittadino collezionista, più vari reperti.

La priorità dei parcheggi

Il tema più urgente ed attuale per l’amministrazione sono i parcheggi da realizzare in Centro. La riunione ha confermato che verrà realizzato quello a Sant’ Agata per circa 50 posti con fondi comunali pari a 300.000 euro. Saranno recuperate tre aree attorno al Duomo di cui una dedicata a giardino ed altri parcheggi collegati. Poi altro parcheggio, di recente programmazione a Ponte Sant’ Agata, zona Santa Lucia con scala di collegamento dalla piazzetta.

Inoltre è previsto un multipiano in località Bartoli-Martellina ed un parcheggio al Vascello dove si vorrebbe dar vita al grande sogno dell’Amministrazione comunale: una nuova piazza con la passeggiata rimessa a nuovo e pavimentazione in sampietrini. Un progetto da circa 3 milioni di euro per il quale il Comune chiederà finanziamenti e per il quale si è pronti a contribuire con una forte compartecipazione di fondi comunali.

Quale destinazione per il tesoretto?

Il consiglio comunale di Ferentino

A proposito di denaro pubblico non è ancora chiara la destinazione del tesoretto da 2.4 milioni di euro che il Comune è riuscito ad accumulare con l’avanzo di amministrazione 2024. L’idea è quella di destinare circa un milione di euro alla manutenzione stradale. Molto dipenderà dalle opere pubbliche che verranno finanziate da Regione Lazio e Governo e per cui il Comune di Ferentino è pronto a contribuire con i propri fondi. Non è escluso neanche che possa essere accantonato fino a gennaio 2026 e poi accumulato con l’avanzo di amministrazione dell’anno corrente.

Infine si è parlato dell’inaugurazione ormai prossima del nuovo centro Alzheimer in località Forma Coperta-Roana nelle ville confiscate alla criminalità organizzata.

Fin qui il dato amministrativo. Sul piano politico: non si registrano all’interno della maggioranza extralarge particolari problemi politici tra i Gruppi. Soltanto fisiologiche differenze di vedute all’interno di qualche lista. Nulla di più. Non fino ad ora.