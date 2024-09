La Fondazione di Latina e la guerra tra querce ed eucalipto

Chi ben comincia è a metà dell'opera: da oggi possiamo pensare ad una grande Latina e non considerare i borghi come limite invalicabile. Realizzando finalmente quella ricucitura tra Capoluogo e Provincia da sempre distanti e indifferenti

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

La Fondazione va in Provincia per i 100 anni di Latina. Un evento: Latina non ha mai amato la sua provincia si sentiva di un altro pianeta. Più Veneta che Pontina, più Partenopea che Ciociara. Più amante di San Marco e della serenissima che di San Carlo e della provincia di Marittima e Campagna pontificia. Era più vicina a Padova che a Terracina, per tacere di Gaeta. Ora?

Ora, una grande occasione per ricostruire per superare la guerra tra quercia contro eucalipto, tra la vita antica e la vita nuova. La fornisce la Fondazione che dovrà celebrare i cento anni dalla nascita di Latina: iniziativa del senatore Nicola Calandrini dei Fratelli d’Italia, cioè le file tra le quali ci sono ancora quelli che provano nostalgia per gli anni del littorio in cui nacque Littoria poi divenuta Latina. La sua abilità, quella del senatore, è stata di mettere a punto una legge che non fosse per i nostalgici: bensì capace di fare l’esatto contrario del Ventennio, coinvolgere tutti e metterli insieme intorno ad un progetto . L’anno emendata e votata da tutto l’arco costituzionale, come si diceva nella Prima Repubblica. (Leggi qui: La Provincia primo ente a votare l’ingresso nella Fondazione Latina 2032).

Quando prendemmo gli alberi in Australia

Per uccidere il passato qui andammo a prendere gli alberi in Australia. Per cancellare la provincia di Marittima e Campagna e fare tabula rasa per un mondo nuovo.

Latina nasce chiusa, con città altre ma solo con pedigree di Fondazione. Solo eucalipto e nessuna quercia.

Dobbiamo ripiantare le querce, gli ulivi e non fare del piano un pezzo di Oceania con kiwi e eucalipto, ma tornare ad essere terra di vigna e ulivo.

Ricucire la storia, ed oggi lo si è fatto

Foto Mario Iavarone

Dobbiamo ricucire la storia e oggi in Provincia è iniziata una ipotesi di cucitura. All’ente Provincia è stato chiesto un lavoro di sartoria: è stato il primo Ente ad aderire alla Fondazione e gli è stato domandato di fare da apripista per coinvolgere tutto il territorio. Significa creare quella saldatura tra città e territorio, rendendo più vicina Terracina che Padova.

Perché la Provincia di Latina non finisce a Borgo Hermada ma arriva al Garigliano fino a Rocca Massima, passando per Fondi.

Chi ben comincia è a metà dell’opera. Da oggi possiamo pensare ad una grande Latina e non considerare i borghi come limite invalicabile, la terra delle querce e non degli eucalipti.