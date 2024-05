La forza calma di Mastrangeli

Verso il prossimo Consiglio comunale di Frosinone. E la forza calma di Riccardo Mastrangeli. Consapevole del fatto che in questo momento a nessuno convenga fare scherzi.

Lo slogan La forza calma venne pensato nel 1981 per la campagna del Presidente della Repubblica francese François Mitterrand. Sintetizza una strategia efficace per affrontare i mali del Paese utilizzando la lucidità pacata nel contrasto irriverente, a volte anche chiassoso e per questo pure fastidioso. Una dote, quindi: non solo politica ma perfino meditativa.

È l’approccio che sta usando il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli nell’affrontare le dinamiche politiche potenzialmente pericolose nel corso del suo mandato. Mettendole a decantare. Il tempo riesce a disinnescare anche gli ordigni più pericolosi. Padre tempo direbbe Lele Adani in una delle sue live di critica all’ex allenatore juventino Massimiliano Allegri, ormai diventate leggendarie sui social.

La forza calma

La sua forza calma, sommata alla caratterizzazione amministrativa che sta dando alla consiliatura, gli stanno consentendo di superare ogni scoglio. Senza bisogno di alzare la voce, sbattere i pugni sul tavolo o mostrare i muscoli. È con lo stesso approccio, di forza, che il sindaco si appresta ad affrontare anche il Consiglio Comunale del 30 maggio alle ore 19 dove l’Ordine del Giorno è piuttosto ricco, almeno dal punto di vista numerico.

Undici i punti. Si parte dal Rendiconto della Gestione (Conti consuntivi, rendiconto di gestione), la cui approvazione è stata sollecitata nei giorni scorsi dal prefetto. (Leggi qui: Ed il prefetto diffidò Mastrangeli). Poi c’è l’approvazione delle Linee guida e relativo schema di convenzione per l’applicazione dell’articolo 28 bis del D.P.R. n. 380/01 e successive modifiche e art. 1-ter della L.R. n. 36/87. In maniera più chiara? Le procedure da seguire per richiedere ed ottenere il Permesso di Costruire Convenzionato.

I punti numero 3 – 4 – 5 riguardano l’approvazione di tre regolamenti: quelle delle Entrate Comunali, quello per l’affidamento di incarichi legali a professionisti esterni e poi quello del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile della Città di Frosinone.

Le sentenze da pagare

Riccardo Mastrangeli

Dopo la ratifica della deliberazione di Giunta 135 del 24 aprile scorso c’è il riconoscimento di cinque spese non previste che sono la conseguenza di sentenze; la prima è quella del Giudice di pace di Frosinone 857/2022 nella causa promossa da due cittadini contro il Comune di Frosinone; la seconda è quella del Tar Lazio del 24 novembre scorso che ha messo il Comune di frionte a Regione Lazio e Colandrea Costruzioni s.r.l; a seguire c’è una sentenza del Consiglio di Stato nella causa promossa da Giza Costruzioni contro il Comune ed andata a sentenza il 9 novembre.

La quarta causa è quella del Tribunale Civile di Frosinone 1492/2022 promossa da due cittadini contro Comune di Frosinone ed Acea Ato5. L’ultima è la sentenza del Giudice di Pace 564/2023 del 3 luglio scorso in una causa intentata da un cittadino contro il Comune di Frosinone.

Il rendiconto

Il prefetto Ernesto Liguori (Foto © Stefano Strani)

La delibera più importante e politicamente pesante è senz’altro il Rendiconto di gestione del 2023. È quello per il quale la Prefettura ha formulato all’amministrazione una diffida ad adempiere. Una diffida per la verità più di forma che di reale sostanza. Infatti, sul rendiconto è ragionevolmente lecito aspettarsi 22 voti favorevoli: l’intera maggioranza, come per il Bilancio di previsione del 2024.

Una unanimità nel centrodestra concretamente ipotizzabile per una serie di motivi. Su tutti i documenti di Bilancio la maggioranza ha storicamente sempre votato compatta. Senza distinguo. Quando il gioco si fa duro, i duri entrano in campo, Gianluca Vialli dixit. Non sono le delibere di contabilità quelle per le quali qualche consigliere “malpancista” può provare a smarcarsi dal resto della maggioranza. Si troverebbe automaticamente fuori dai giochi, ammesso che ci siano. E nessuno se lo può permettere. Questo il sindaco lo sa bene.

In secondo luogo se, dopo le elezioni Europee vi vuole provare a fare a Mastrangeli qualche rivendicazione, assessorile o programmatica, è impensabile potersi attendere qualcosa non avendogli votato il Rendiconto. sarebbe più facile fare 6 al Superenalotto. Molto meno difficile ipotizzare una benevola astensione sulla delibera da parte del Consigliere della Lista Marini, Andrea Turriziani.

In attesa delle urne

Da ultimo, ma non per questo meno importante, proprio le elezioni Europee ormai imminenti catalizzano le attenzioni di tutti. Consiglieri, Partiti e liste civiche. Per questo nessuno ha intenzione, o interesse, a creare “problemi” nel consiglio Comunale di giovedì prossimo.

La capacità del sindaco di gestire gli equilibri è dimostrata dal fatto che fino ad oggi mai è accaduto che si sia ritrovato ‘sotto’ con i numeri in Aula. Proprio alla luce di questa abilità, se avvierà il riequilibrio dopo le Europee lo costruirà sulla base di quelli che sono i numeri all’interno dell’Aula e non terrà conto dei valori delineati dal voto dell’8 e 9 giugno.

Chi eventualmente, dopo il risultato delle elezioni Europee, volesse provare ad impensierire l’amministrazione Mastrangeli dovrebbe prima leggere uno dei saggi del filosofo cinese Chuang-tzu vissuto nel IV sec. a.C. specialmente il passaggio che dice “A una mente tranquilla l’universo intero si arrende”. Gli stessi libri che il sindaco di Frosinone ha sul comodino. Chissà perché?